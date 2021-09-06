Представители ПАСЕ посетят Москву для наблюдения за парламентскими выборами

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы в сентябре посетят Москву для того, чтобы принять участие в наблюдении за проведением парламентских выборов в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

«По решению Бюро ассамблеи делегация из пяти участников во главе с Пьер-Аленом Фридезом (Швейцария, группа «Социалистов, демократов и зеленых») в сопровождении советника из Венецианской комиссии отправится в Москву с 17 по 19 сентября», — рассказали в ПАСЕ.

Венецианская комиссия — это консультативный орган по конституционному праву при ПАСЕ, который занимается анализом законов и законопроектов государств-участников, затрагивающих проблемы конституционного права, в том числе стандарты выборов.

По словам представителей ПАСЕ, делегация в течение трех дней проведет встречи с представителями политических партий, СМИ, наблюдателями и представителями гражданского общества.

В ПАСЕ отметили, что из-за пандемии и отказа ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека принимать участие в наблюдении за выборами, члены делегации «не смогут провести полномасштабную наблюдательную миссию».

Ранее в МИД России заявили, что не будут уговаривать ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму.