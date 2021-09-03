«Не иметь отношений с Россией невозможно»

Из-за геополитической и экономической роли России в современном мире обрывать с ней контакты нельзя, наоборот, диалог нужно восстанавливать, считает министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. По его словам, это подтверждают переговоры Владимира Путина с Джо Байденом и Ангелой Меркель. Отношения Москвы и Праги охладели весной после заявлений чешской прокуратуры о причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах семь лет назад.

После взрывов во Врбетице отношения между Чехией и Россией достигли критической точкой, однако диалогом с Москвой нельзя пренебрегать. Об этом в своей статье заявил глава чешского МИДа Якуб Кулганек.

«Не хочу скрывать: чешско-российские отношения достигли критической точки. Эта ситуация не возникла в одночасье, она ухудшалась, по крайней мере, с 2014 года. И конечно же, дело Врбетице, возбужденное в апреле этого года, оказало значительное влияние», — пишет министр.

Однако полный отказ от диалога с Россией, к которому призывают некоторые чешские политические круги, был бы недальновидным. «Ни Великобритания, ни Нидерланды не прервали отношений после крушения рейса MH17 (речь идет о крушении малазийского Boeing 777 над Донбассом летом 2014 года, в котором Запад обвиняет Россию — прим. «Газеты.Ru»). Напротив, мы должны стремиться восстановить взаимоотношения, даже если это будет долгим и тернистым путем», — призвал Кулганек.

Он объяснил, что двусторонний диалог нельзя сводить лишь к напряженным отношениям с нынешним политическим руководством России, поскольку она обладает гигантским влиянием с точки зрения безопасности, географии, экономики, культуры.

«Сейчас не иметь отношений с Россией просто невозможно. Об этом свидетельствует и саммит президентов Джо Байдена и Владимира Путина в июне, и визит немецкого канцлера Ангелы Меркель в Москву на прошлой неделе. Ни страны Балтии, ни Польша не прерывали контактов с Москвой, хотя их взаимоотношения уже давно более острые, чем наши. Отношения с Россией должны быть продиктованы не эмоциями, а рациональностью и прагматизмом», — пишет глава внешнеполитического ведомства.

По словам Кулганека, сейчас в отдельных министерствах чешского правительства продолжается аудит чешско-российских отношений. Его предварительные результаты министр представил всем парламентским партиям. Он убежден, что Прага заинтересована в том, чтобы «сесть за один стол переговоров» с российскими дипломатами, а дискуссия о закрытия посольства в Москве не начнется в чешских политических кругах.

Министр напомнил, что диппредставительство в России необходимо, в первую очередь, самим чешским гражданам, которые там работают. «Десятки чехов работают топ-менеджерами западных компаний на российском рынке», — напомнил Кулганек, добавив, что экспорт в Россию составляет около 100 млрд чешских крон.

«Я считаю, что политика должна играть как можно меньшую роль в экономическом и культурном сотрудничестве. Тем не менее, будущие чешские правительства должны попытаться наладить переговорный процесс. И подходить к нему исходя не из идеологии и предрассудков, а учитывая чешские национальные интересы», — резюмировал министр.

Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался весной этого года. Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам военных складов в деревне Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека, страна понесла многомиллионные убытки. В Москве подобные обвинения категорически отвергали. После возбуждения уголовного дела Прага выслала 18 российских дипломатов, а затем еще несколько сотрудников посольства. Москва ответила симметрично, а в мае включила Чехию в список недружественных стран наряду с США. Этот шаг ограничил Прагу в найме российских граждан для своих дипломатических представительств — посольство могло заключать трудовые договора только с 19 физлицами.

Некоторые чешские политики заявляли, что расследование прокуратуры взрывов в Врбетице носит однобокий характер и не учитывает другие версии произошедшего. В частности, президент Чехии Милош Земан, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, не исключал, что причинами инцидента в 2014 году могли стать непрофессиональное обращение с боеприпасами или даже умышленная диверсия с целью скрыть недостачу на военных складах.

Кулганек в августе говорил, что на охлаждение двусторонних отношений в большой степени повлияло включение Россией Чехии в список недружественных стран. Однако исключение страны из этого перечня может исправить ситуацию. По мнению министра, первый шаг в восстановлении диалога должна сделать именно Москва, однако на это может потребоваться несколько месяцев или даже лет.