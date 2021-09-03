Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ракету Alpha компании Firefly Aerospace подорвали космические силы США 10:49
Брэд Питт снова судится с Анджелиной Джоли за детей 10:47
В Минпромторге назвали невозможным отказ от пластика к 2024 году 10:42
Российский футболист — о «Спартаке»: не могу переживать... 10:38
Экс-президент Финляндии Ахтисаари прекратил публичную деятельность из-за Альцгеймера 10:35
Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока абсолютным приоритетом 10:33
Крымский двойник Путина раскрыл размер гонорара 10:33
Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией 10:27
Собянин сообщил, что записался на онлайн-голосование 10:26
Мулла Барадар возглавит новое правительство в Афганистане 10:24
Политика

«Не иметь отношений с Россией невозможно»

Глава чешского МИДа призвал восстанавливать связи Праги и Москвы

close
100%
Глава МИД Чехии министр иностранных дел Якуб Кулганек

Глава МИД Чехии министр иностранных дел Якуб Кулганек

Petr David Josek/AP
Из-за геополитической и экономической роли России в современном мире обрывать с ней контакты нельзя, наоборот, диалог нужно восстанавливать, считает министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. По его словам, это подтверждают переговоры Владимира Путина с Джо Байденом и Ангелой Меркель. Отношения Москвы и Праги охладели весной после заявлений чешской прокуратуры о причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах семь лет назад.

После взрывов во Врбетице отношения между Чехией и Россией достигли критической точкой, однако диалогом с Москвой нельзя пренебрегать. Об этом в своей статье заявил глава чешского МИДа Якуб Кулганек.

«Не хочу скрывать: чешско-российские отношения достигли критической точки. Эта ситуация не возникла в одночасье, она ухудшалась, по крайней мере, с 2014 года. И конечно же, дело Врбетице, возбужденное в апреле этого года, оказало значительное влияние», — пишет министр.

Однако полный отказ от диалога с Россией, к которому призывают некоторые чешские политические круги, был бы недальновидным. «Ни Великобритания, ни Нидерланды не прервали отношений после крушения рейса MH17 (речь идет о крушении малазийского Boeing 777 над Донбассом летом 2014 года, в котором Запад обвиняет Россию — прим. «Газеты.Ru»). Напротив, мы должны стремиться восстановить взаимоотношения, даже если это будет долгим и тернистым путем», — призвал Кулганек.

Он объяснил, что двусторонний диалог нельзя сводить лишь к напряженным отношениям с нынешним политическим руководством России, поскольку она обладает гигантским влиянием с точки зрения безопасности, географии, экономики, культуры.

«Сейчас не иметь отношений с Россией просто невозможно. Об этом свидетельствует и саммит президентов Джо Байдена и Владимира Путина в июне, и визит немецкого канцлера Ангелы Меркель в Москву на прошлой неделе. Ни страны Балтии, ни Польша не прерывали контактов с Москвой, хотя их взаимоотношения уже давно более острые, чем наши. Отношения с Россией должны быть продиктованы не эмоциями, а рациональностью и прагматизмом», — пишет глава внешнеполитического ведомства.

По словам Кулганека, сейчас в отдельных министерствах чешского правительства продолжается аудит чешско-российских отношений. Его предварительные результаты министр представил всем парламентским партиям. Он убежден, что Прага заинтересована в том, чтобы «сесть за один стол переговоров» с российскими дипломатами, а дискуссия о закрытия посольства в Москве не начнется в чешских политических кругах.

Министр напомнил, что диппредставительство в России необходимо, в первую очередь, самим чешским гражданам, которые там работают. «Десятки чехов работают топ-менеджерами западных компаний на российском рынке», — напомнил Кулганек, добавив, что экспорт в Россию составляет около 100 млрд чешских крон.

«Я считаю, что политика должна играть как можно меньшую роль в экономическом и культурном сотрудничестве. Тем не менее, будущие чешские правительства должны попытаться наладить переговорный процесс. И подходить к нему исходя не из идеологии и предрассудков, а учитывая чешские национальные интересы», — резюмировал министр.

Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался весной этого года. Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам военных складов в деревне Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека, страна понесла многомиллионные убытки. В Москве подобные обвинения категорически отвергали. После возбуждения уголовного дела Прага выслала 18 российских дипломатов, а затем еще несколько сотрудников посольства. Москва ответила симметрично, а в мае включила Чехию в список недружественных стран наряду с США. Этот шаг ограничил Прагу в найме российских граждан для своих дипломатических представительств — посольство могло заключать трудовые договора только с 19 физлицами.

Некоторые чешские политики заявляли, что расследование прокуратуры взрывов в Врбетице носит однобокий характер и не учитывает другие версии произошедшего. В частности, президент Чехии Милош Земан, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, не исключал, что причинами инцидента в 2014 году могли стать непрофессиональное обращение с боеприпасами или даже умышленная диверсия с целью скрыть недостачу на военных складах.

Кулганек в августе говорил, что на охлаждение двусторонних отношений в большой степени повлияло включение Россией Чехии в список недружественных стран. Однако исключение страны из этого перечня может исправить ситуацию. По мнению министра, первый шаг в восстановлении диалога должна сделать именно Москва, однако на это может потребоваться несколько месяцев или даже лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Маск так не мог: частная ракета Alpha взорвалась в атмосфере
СМИ назвали успехом запуск частной ракеты Alpha, несмотря на взрыв
Зарплаты выздоравливают после пандемии. Как изменился рынок вакансий
Эксперты видят на рынке труда растущие зарплатные ожидания
Владивосток сделают миллионником. На это потребуется 10 лет
На ВЭФ подписано соглашение о создании города Спутник под Владивостоком
В Минпромторге назвали невозможным отказ от пластика к 2024 году
Путин заявил, что рассмотрит расширение льготной ипотеки на Дальнем Востоке
Глава «Нафтогаза Украины» призвал ввести санкции против «Газпрома»
Шесть человек пострадали при теракте в супермаркете в Новой Зеландии
Новости и материалы
Ракету Alpha компании Firefly Aerospace подорвали космические силы США
Брэд Питт снова судится с Анджелиной Джоли за детей
Российский футболист — о «Спартаке»: не могу переживать за проигрывающих миллионеров
Экс-президент Финляндии Ахтисаари прекратил публичную деятельность из-за Альцгеймера
Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока абсолютным приоритетом
Крымский двойник Путина раскрыл размер гонорара
Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией
Собянин сообщил, что записался на онлайн-голосование
Мулла Барадар возглавит новое правительство в Афганистане
Месси чуть не сломали ногу в матче за сборную Аргентины
Путин анонсировал расширение Северного морского пути
Путин анонсировал масштабное обновление почты в России
Группу Måneskin обвинили в срыве выступления Maruv
Путин признался, что не пользуется мобильным телефоном
Полузащитник «Краснодара» не поможет сборной России в матче с Кипром
Путин: на Курилах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса
Путин: экономическая жизнь в России восстанавливается
Защитник сборной России не сыграет с Кипром
Все новости
«Там был провал Советской армии». Возьмут ли талибы* Панджшерское ущелье
Эксперты считают, что «Талибан*» рискует повторить в Панджшере советский опыт
«Прятались в подвале»: как россияне пережили удар «Иды»
Проживающие в США россияне рассказали о последствиях урагана
«Отказывается платить»: адвокат Костюшкина о деле против Монеточки
Представитель Стаса Костюшкина объяснил суть претензий к Монеточке
Мастерами кунг-фу не рождаются
Рецензия на 25-й фильм киновселенной Marvel — «Шан-Чи и легенда десяти колец»
COVID-19: ждать ли подъема заболеваемости этой осенью
Глава Роспотребнадзора назвала условия, при которых коронавирус «обеспечит себе рост»
Дорогой узор. Белорусская художница потребовала гонорар после песни Ротару
На концерте в День независимости Украины художница из Белоруссии обнаружила плагиат
Королева вампиров: Сальме Хайек — 55
Звери без «крыши». Почему исчезают животные
В Минприроды признали исчезнувшими 11 видов птиц, рыб и млекопитающих
Бизнес, деньги, интервью: в деле каталонских сепаратистов нашли «русский след»
В СМИ появилась переписка главы канцелярии Карлоса Пучдемона с «российскими шпионами»
Ошибка или проверка знаний: мнения преподавателей об открытом уроке Путина
Оговорку Путина назвали неслучайной — что думают об этом учителя истории
Место ДТП можно покинуть безнаказанно. Но юристы этого делать не советуют
ВС России разъяснил правила оставления места аварии
«Закрывают глаза на нарушения»: почему в России запретят стройки в заповедниках
Ущерб от незаконной вырубки леса в ООПТ России составил 1 млрд руб. в 2020 году
Самосуд над предполагаемым педофилом в Самаре. Что известно о деле
СМИ: отец девочки из Самары зарезал друга — в его телефоне были видео изнасилований
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях