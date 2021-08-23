Чехия исключила Россию из списка стран с крайним риском по COVID-19

Минздрав Чехии сообщил, что республика с 23 августа исключает Россию из списка стран с экстремальным риском по распространению коронавируса.
Из списка вычеркнули также Тунис, который пользуется большим туристическим спросом у чехов, и Индию.
«С 23 августа с 00:00 до 30 сентября 2021 года, 23:59... страны с высоким риском передачи коронавируса: Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу, Танзания (включая острова Занзибар и Пемба)», — говорится в заявлении минздрава.
Чешская сторона включила Россию в список 30 июня, мера вступила в силу с 1 июля. Гражданам Чехии запрещено посещать государства из списка с повышенным уровнем заражения.
На прошлой неделе в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизировалась.
Ранее сообщалось, что Москва надеется на скорое признание COVID--сертификатов между Россией и ЕС.