Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Марселю» грозит техническое поражение за отказ выходить на поле... 01:15
В Мексике после удара молнии загорелся нефтеперегонный завод 01:11
В Мексике «шаманы» избили россиянку 01:06
Дубль Винисиуса помог «Реалу» избежать поражения в матче чемпионата... 00:59
Андрей Рублев проиграл в финале теннисного турнира в Цинциннати 00:47
Байден заявил, что США эвакуировали из Афганистана 11 тыс. человек за 36 часов 00:39
США расширили периметр безопасности в аэропорту Кабула 00:36
Футболисты «Марселя» отказались возвращаться на поле после драки с фанатами... 00:31
Путин примет участие в саммите ОДКБ, посвященном ситуации в Афганистане 00:22
«Локомотив» высмеял покинувшего клуб футболиста 00:17

Чехия исключила Россию из списка стран с крайним риском по COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Минздрав Чехии сообщил, что республика с 23 августа исключает Россию из списка стран с экстремальным риском по распространению коронавируса.

Из списка вычеркнули также Тунис, который пользуется большим туристическим спросом у чехов, и Индию.

«С 23 августа с 00:00 до 30 сентября 2021 года, 23:59... страны с высоким риском передачи коронавируса: Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу, Танзания (включая острова Занзибар и Пемба)», — говорится в заявлении минздрава.

Чешская сторона включила Россию в список 30 июня, мера вступила в силу с 1 июля. Гражданам Чехии запрещено посещать государства из списка с повышенным уровнем заражения.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизировалась.

Ранее сообщалось, что Москва надеется на скорое признание COVID--сертификатов между Россией и ЕС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Зеленский заблокировал на Украине «Ростелеком» и ряд российских СМИ
«За два учебных года в школах усилилось расслоение»
Во ВШЭ рассказали о минусах дистанционного обучения
«Предохранитель от войны»: глава «Нафтогаза» рассказал о транзите газа из России
В «Нафтогазе» назвали главную угрозу, исходящую от «Северного потока — 2»
СМИ: афганское сопротивление уничтожило 300 талибов* из засады
Украинская оппозиция отказалась участвовать в заседании Рады
В МИД России предупредили ЕС о негативных последствиях участия в «Крымской платформе»
Минобороны России рассказало о появлении ментального типа войны
Новости и материалы
«Марселю» грозит техническое поражение за отказ выходить на поле после нападения фанатов
В Мексике после удара молнии загорелся нефтеперегонный завод
В Мексике «шаманы» избили россиянку
Дубль Винисиуса помог «Реалу» избежать поражения в матче чемпионата Испании
Андрей Рублев проиграл в финале теннисного турнира в Цинциннати
Байден заявил, что США эвакуировали из Афганистана 11 тыс. человек за 36 часов
США расширили периметр безопасности в аэропорту Кабула
Футболисты «Марселя» отказались возвращаться на поле после драки с фанатами «Ниццы»
Путин примет участие в саммите ОДКБ, посвященном ситуации в Афганистане
«Локомотив» высмеял покинувшего клуб футболиста
Байден заявил о недоверии к «Талибану*»
Матч «Ницца» — «Марсель» прерван из-за потасовки фанатов и футболистов
Синоптик предупредил об «опасных ливнях» на юге России и Дальнем Востоке
Ковальчук: у нас в Твери иной раз не было заливочной машины
Зеленский заявил о страхе европейских лидеров перед Россией
Трое хоккеистов погибли в автомобильной аварии
«Нафтогаз» назвал сумму убытков из-за потери активов в Крыму
Депутат: Госдума не допустит отмены лимита на легионеров
Все новости
«В сознании, пытается говорить»: как девочка провела четыре дня в лесу одна
Смоленские власти рассказали о состоянии девочки, которая провела четверо суток в лесу
«Пожар то низовой, то верховой». В Свердловской области эвакуируют туристов
Площадь пожара у баз отдыха в Свердловской области выросла до 240 га
Проклятье Зверева: немец снова без вариантов обыграл россиянина в финале
Россиянин Рублев проиграл в двух сетах немцу Звереву на турнире в Цинциннати
«Если в ОБСЕ одумаются, то милости просим»
В МИД считают нулевой ценность доклада БДИПЧ ОБСЕ о выборах в Госдуму
Развод Ивлеевой, Джоли против талибов*, жалоба Путину на Меньшикова
Главное из мира шоу-бизнеса за неделю
«Дали отпор СССР, дадим и талибам*»
Лидер Панджшерского сопротивления ответил на ультиматум «Талибана»*
Жители Тюмени прощаются с убитой школьницей и ее дядей
«Не живет, а платит»: Аксенов рассказал о квартире Зеленского
Аксенов похвалил Зеленского за регулярную оплату недвижимости в Крыму
«Были в Лондоне и Париже, здесь намного лучше». За что арабские туристы полюбили Россию
Поток туристов из арабских стран в Россию вырос втрое
«Вопросы по поводу Дзержинского и Ленина лучше не поднимать. В стране хватает проблем»
Глава СПЧ призвал оставить в покое памятник Дзержинскому
«Давление на РФ должно сохраняться»: о чем Зеленский попросил Меркель
Меркель напомнила России о возможных санкциях из-за «Северного потока — 2»
США нацелят «умную» ракету на Калининград
Новая американская противорадиолокационная ракета AARGM-ER начнет дуэль с «Бастионом» и «Искандером»
Инфляция, выплаты, прививки: о чем говорил президент на встрече с «Единой Россией»
Путин поручил выплатить военным и пенсионерам по 15 и 10 тыс. руб.
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях