Глава МИД Чехии призвал к восстановлению отношений с Россией

Чехия должна сохранить экономические и восстановить политические отношения с Россией, заявил глава МИД республики Якуб Кулганек в беседе с изданием Novinky.

По его словам, «никто не сомневается» в том, что политические отношения должны быть восстановлены, однако они не улучшатся, пока Чехия включена в российский список недружественных стран.

«Чтобы произошло улучшение наших отношений, а это бег на длинную дистанцию, я бы рассматривал как важный шаг то, что Чехия будут исключена из списка недружественных государств», — сказал министр.

При этом он подчеркнул, что это «вопрос месяцев, а возможно, и лет». Кроме того, Кулганек выступил за сохранение экономических связей между странами.

«Необходимо поддерживать экономические отношения [с Россией] и поддерживать чешские компании, которые заинтересованы в ведении бизнеса в России и создании рабочих мест в нашей стране. Призыв некоторых политиков к полному демонтажу торговых отношений с Россией считаю недальновидным и неразумным», — отметил глава МИДа.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.

В середине мая российское правительство утвердило перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Этим государствам запрещено нанимать российских граждан для работы в диппредставительстве.