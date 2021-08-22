Президент Чехии отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Чехии Милош Земан заявил, что не Россия является врагом НАТО, а международный терроризм. Об этом он рассказал в интервью чешскому изданию Parlamentni listy.

«Разделяю мнение президента [Франции Эммануэля] Макрона, который на лондонском саммите НАТО сказал, что Россия не является врагом»,- отметил Земан.

По его словам, главной задачей НАТО является борьба с международным терроризмом. Однако, по мнению чешского лидера, Североатлантический альянс не справился с ней в Афганистане, имея возможность по-настоящему воевать с реальным врагом в этой стране.

Ранее стало известно, что аэропорт Кабула закрыли на двое суток — США хотят эвакуировать тех, кто уже находится в воздушной гавани. Накануне в давке перед воротами аэропорта погибли, как минимум, семь человек. В НАТО и ЕС опасаются, что до 31 августа американцы не успеют эвакуировать всех имеющих разрешение на въезд в США афганцев — по данным СМИ, их может быть около 60 тыс. человек.