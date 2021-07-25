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Чешское СМИ жестко раскритиковало действия американских дипломатов в России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сотрудники американского посольства в России занимаются враждебной деятельностью. Об этом сообщает Haló noviny.

По мнению автора материала Романа Блашко, именно США стоят за ухудшением отношений между Чехией и Россией. Журналист утверждает, что некоторые чешские политики находятся под влиянием западных спецслужб.

Блашко также упомянул недавний случай в Тверской области, когда сотрудник посольства США украл стрелочный указатель на железнодорожной станции. Он заявил, что этот инцидент является «актом терроризма» в большей степени, чем взрывы на складе в Врбетице.

О похищении американским дипломатом стрелочного указателя на железнодорожной станции Осташков в Тверской области ранее говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Россия направила ноту посольству Соединенных Штатов о снятии иммунитета с их сотрудника, в ответ на что США вернули своего сотрудника на родину.

Ранее Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале статью шеф-редактора чешского новостного портала Forum24 Йоганы Говорковой, в которой та призвала власти заблокировать российское новостное агентство Sputnik.

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