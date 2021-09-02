Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Суд продлил арест Медведчуку до 31 октября 18:43
Мобильный интернет в России признали «крайне дешевым» 18:41
На Украине рыба «утопила» мужчину 18:41
Вирусолог объяснил, почему в Израиле после вакцинации растет заболеваемость COVID-19 18:36
Тренер Григорян обвинил игроков сборной России по футболу в самоуничижении 18:36
Аналитик: начало поставок по «Северному потоку — 2» может сбить... 18:33
Сын Януковича потребовал устроить ему допрос 18:29
Боец UFC Ян нелицеприятно высказался о Стерлинге 18:27
В Белоруссии назвали бессмысленным направлять в США посла на фоне санкций... 18:25
Стало известно о дружбе между подозреваемым в изнасиловании девочки... 18:24
Политика

Миграционный кризис довел до режима ЧП

Польша объявила чрезвычайное положение на границе с Белоруссией

Прослушать новость
Остановить прослушивание
В Варшаве приняли необходимые меры «во избежание серьезного миграционного кризиса» на границах страны. Президент Польши Анджей Дуда указ о введении режима ЧП на приграничных с Белоруссией территориях. Люди, проживающие в этой зоне, находятся под ударом, констатировал заместитель главы МВД Польши Блажей Побожи, и соответствующие шаги нужны для того, чтобы обеспечить их безопасность. При этом права и свободы граждан, по заверениям властей республики, будут ограничены минимально. Подробнее о ситуации на белорусско-польской границе — в материале «Газеты.Ru».

Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях. Соответствующие меры приняты в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщило агентство PAP.

Согласно документу, режим ЧП будет действовать в течение 30 дней и может быть продлен. Он затронул 183 населенных пункта, в которых будут запрещены массовые мероприятия. На их территорию не смогут въехать люди, которые там не проживают, в том числе и журналисты. Нарушителям грозит штраф или арест.

Миграционный кризис

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией резко обострился в последние несколько недель. Так, 28 августа военнослужащие Польши были вынуждены установить колючую проволоку для борьбы с нелегальными мигрантами.

Как указал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, кабмин страны продолжает придерживаться «жесткой политической риторики по вопросу нелегальной миграции» и Варшава намерена бороться с незаконным въездом на территорию республики.

23 августа в Польше заявили о строительстве забора на границе с Белоруссией.

Власти соседней Литвы объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне в начале июля, они также начали устанавливать стену на границе с Белоруссией. Режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов там объявлен до 10 ноября.

17 августа Служба охраны госграницы Литвы опубликовала кадры с вытеснением белорусскими погранвойсками группы беженцев на территорию республики. В связи с произошедшим Вильнюс направил Минску ноту протеста.

В свою очередь действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поручил силовикам усилить охрану границы, призвав закрыть «каждый ее метр».

Напомним, из-за отказа Минска в ответ на западные санкции сдерживать поток нелегальных мигрантов в направлении ЕС, на белорусско-польской границе резко участились случаи попытки ее незаконного пересечения. В Варшаве называют происходящее «гибридной агрессией» со стороны белорусских властей.

Минимум ограничений…

Как указал заместитель главы МВД Польши Блажей Побожи, связанные с режимом ЧП ограничения гражданских прав и свобод в польских воеводствах, граничащих с Белоруссией, будут сведены к абсолютному минимуму.

Он добавил, что соответствующие меры необходимо принять в интересах польского государства и для обеспечения его безопасности, а также безопасности граждан. Люди, проживающие в приграничной зоне, находятся под ударом, поскольку «любой крупный кризис или кризис, который может распространиться, затронет в первую очередь их», констатировал Побожи.

…но максимум контроля

Введение режима ЧП в приграничной зоне на востоке Польши является «необходимым шагом во избежание серьезного миграционного кризиса», указал в свою очередь министр обороны республики Мариуш Блащак.

«Уже несколько месяцев подряд нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока и Африки стоят возле нашей границы в Белоруссии и пытаются незаконными путями попасть в Польшу. Те, кто хочет спровоцировать кризис, надеются на повторение сценария 2015 года, когда на Евросоюз обрушилась волна мигрантов. Режим Александра Лукашенко пытается спровоцировать подобный кризис на восточной границе Польши», — заявил Блащак.

«Чрезвычайный режим значительно усилит контроль над приграничной территорией, что не оставит нелегалам никаких шансов пересечь нашу границу», — считает он.

По данным польской стороны, в приграничной полосе уже установлены более 100 км новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены еще 50 км. На помощь пограничникам направилось около тысячи военнослужащих.

Ранее сообщалось, что польские пограничники задержали в районе села Уснаж-Гурны 13 человек, пытавшихся разрушить заграждение. Замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач назвал эту ситуацию «неприемлемой».

Среди 13 задержанных оказались 12 поляков и один гражданин Нидерландов. В их числе был и глава совета фонда «Открытый диалог» Бартош Крамек, которого в июне задержали по подозрению в предоставлении ложных сведений и отмывании денег. Интересно, что несколько дней назад замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский направил в прокуратуру уведомление о статье Бартоша Крамека в Gazeta Wyborcza, в которой тот призывал разбирать заграждения на границе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Странно, что Россия играла без нападающих»
Эксперты удивились отсутствию форвардов в стартовом составе России на матч с Хорватией
«Выступал где-то в уголке». Чем завершилась встреча президентов США и Украины
Как в России и на Украине оценили переговоры Байдена и Зеленского
Вчера Карабах, завтра Донбасс. Украина помогла Турции собрать новый ударный дрон
Эксперт считает, что новый турецкий БЛА Bayraktar Akinci будет применяться в Донбассе
Контр-адмирал рассказал о реакторе АПЛ, найденном на дне Карского моря
Автор песни «Владимир Путин — молодец» обжалует решение суда по иску к Криду
Захарова призвала добиться эмбарго на поставки вооружения на Украину
Муж Гай Германики назвал причину своего задержания
Новости и материалы
Суд продлил арест Медведчуку до 31 октября
Мобильный интернет в России признали «крайне дешевым»
На Украине рыба «утопила» мужчину
Вирусолог объяснил, почему в Израиле после вакцинации растет заболеваемость COVID-19
Тренер Григорян обвинил игроков сборной России по футболу в самоуничижении
Аналитик: начало поставок по «Северному потоку — 2» может сбить цену на газ в Европе
Сын Януковича потребовал устроить ему допрос
Боец UFC Ян нелицеприятно высказался о Стерлинге
В Белоруссии назвали бессмысленным направлять в США посла на фоне санкций против Минска
Стало известно о дружбе между подозреваемым в изнасиловании девочки под Самарой и ее отцом
СМИ рассказали о сценарии начала Третьей мировой войны между США и Россией
Эксперт рассказал, что привлечет инвесторов на Пекинскую биржу
Черданцев подверг критике сборную России за настрой на игру с Хорватией
Депутат Рады назвал формат встречи Зеленского с Байденом унизительным
Блогер раскрыл секрет исцеления от коронавируса
В СК рассказали о подозреваемом в изнасиловании девочек под Самарой
Рогозин заявил, что у новой орбитальной станции будут элементы искусственного интеллекта
В ЕС прозвучал призыв наладить отношения с новыми властями Афганистана
Все новости
«Подростковые истории любви никогда не устареют»
Интервью звезд фильма «После» Джозефины Лэнгфорд и Хиро Файнса-Тиффина
«Завезут что-то новенькое». Плюсы и минусы «вакцинного» туризма
Академик РАН предположил, что «вакцинный» туризм приведет к всплеску заболеваемости
Больному раком следователю отменили приговор за взятку
В деле о коррупции в СК нашли нарушения
«Далеки от согласования»: на каких условиях готовы встретиться Путин и Зеленский
Песков объяснил, что мешает проведению переговоров Путина и Зеленского
Чернобыль под водой. Как Карское море стало ядерным могильником
На дне Карского моря найден реактор атомной подлодки
«Нагорная проповедь и кодекс строительства коммунизма — один в один»
Зюганов назвал Иисуса Христа коммунистом
«Мог все — от трагедии до фарса»: 95 лет со дня рождения Евгения Леонова
Злые антитела: почему часть пациентов умирает от COVID-19
Иммунологи нашли новую причину смерти от COVID-19
Талибы* объявили войну сопротивлению. Им может помогать «Аль-Каида*»
«Талибан*» вышел на главную дорогу в Панджшере
Пролетел на красный: как Брэнсон чуть не разбился на ракетоплане
Выяснилось, что полет основателя Virgin Galactic на космоплане едва не закончился аварией
Афера на 500 миллионов: в «Станкине» вскрыли схему мошенничества
Суд отправил под домашний арест главу института «Станкина» Григория Зусева
Россия потеряла кулана и тюленя-монаха
11 видов животных могли исчезнуть с территории России
«Больше знакомого, чем нового»: Китай создал марсолет
Китайские инженеры представили концепт своего вертолета для Марса
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях