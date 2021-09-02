Миграционный кризис довел до режима ЧП

В Варшаве приняли необходимые меры «во избежание серьезного миграционного кризиса» на границах страны. Президент Польши Анджей Дуда указ о введении режима ЧП на приграничных с Белоруссией территориях. Люди, проживающие в этой зоне, находятся под ударом, констатировал заместитель главы МВД Польши Блажей Побожи, и соответствующие шаги нужны для того, чтобы обеспечить их безопасность. При этом права и свободы граждан, по заверениям властей республики, будут ограничены минимально. Подробнее о ситуации на белорусско-польской границе — в материале «Газеты.Ru».

Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях. Соответствующие меры приняты в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщило агентство PAP.

Согласно документу, режим ЧП будет действовать в течение 30 дней и может быть продлен. Он затронул 183 населенных пункта, в которых будут запрещены массовые мероприятия. На их территорию не смогут въехать люди, которые там не проживают, в том числе и журналисты. Нарушителям грозит штраф или арест.

Миграционный кризис

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией резко обострился в последние несколько недель. Так, 28 августа военнослужащие Польши были вынуждены установить колючую проволоку для борьбы с нелегальными мигрантами.

Как указал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, кабмин страны продолжает придерживаться «жесткой политической риторики по вопросу нелегальной миграции» и Варшава намерена бороться с незаконным въездом на территорию республики.

23 августа в Польше заявили о строительстве забора на границе с Белоруссией.

Власти соседней Литвы объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне в начале июля, они также начали устанавливать стену на границе с Белоруссией. Режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов там объявлен до 10 ноября.

17 августа Служба охраны госграницы Литвы опубликовала кадры с вытеснением белорусскими погранвойсками группы беженцев на территорию республики. В связи с произошедшим Вильнюс направил Минску ноту протеста.

В свою очередь действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поручил силовикам усилить охрану границы, призвав закрыть «каждый ее метр».

Напомним, из-за отказа Минска в ответ на западные санкции сдерживать поток нелегальных мигрантов в направлении ЕС, на белорусско-польской границе резко участились случаи попытки ее незаконного пересечения. В Варшаве называют происходящее «гибридной агрессией» со стороны белорусских властей.

Минимум ограничений…

Как указал заместитель главы МВД Польши Блажей Побожи, связанные с режимом ЧП ограничения гражданских прав и свобод в польских воеводствах, граничащих с Белоруссией, будут сведены к абсолютному минимуму.

Он добавил, что соответствующие меры необходимо принять в интересах польского государства и для обеспечения его безопасности, а также безопасности граждан. Люди, проживающие в приграничной зоне, находятся под ударом, поскольку «любой крупный кризис или кризис, который может распространиться, затронет в первую очередь их», констатировал Побожи.

…но максимум контроля

Введение режима ЧП в приграничной зоне на востоке Польши является «необходимым шагом во избежание серьезного миграционного кризиса», указал в свою очередь министр обороны республики Мариуш Блащак.

«Уже несколько месяцев подряд нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока и Африки стоят возле нашей границы в Белоруссии и пытаются незаконными путями попасть в Польшу. Те, кто хочет спровоцировать кризис, надеются на повторение сценария 2015 года, когда на Евросоюз обрушилась волна мигрантов. Режим Александра Лукашенко пытается спровоцировать подобный кризис на восточной границе Польши», — заявил Блащак.

«Чрезвычайный режим значительно усилит контроль над приграничной территорией, что не оставит нелегалам никаких шансов пересечь нашу границу», — считает он.

По данным польской стороны, в приграничной полосе уже установлены более 100 км новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены еще 50 км. На помощь пограничникам направилось около тысячи военнослужащих.

Ранее сообщалось, что польские пограничники задержали в районе села Уснаж-Гурны 13 человек, пытавшихся разрушить заграждение. Замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач назвал эту ситуацию «неприемлемой».

Среди 13 задержанных оказались 12 поляков и один гражданин Нидерландов. В их числе был и глава совета фонда «Открытый диалог» Бартош Крамек, которого в июне задержали по подозрению в предоставлении ложных сведений и отмывании денег. Интересно, что несколько дней назад замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский направил в прокуратуру уведомление о статье Бартоша Крамека в Gazeta Wyborcza, в которой тот призывал разбирать заграждения на границе.