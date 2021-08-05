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Политика

«Ну нацисты»: глава Белоруссии раскритиковал соседей

Лукашенко поручил перекрыть «каждый метр» границы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны. За последние месяцы обстановка между Белоруссией и Литвой стала напряженной из-за резко возросшего потока мигрантов в сторону ЕС. В Литве был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а на границе началось строительство забора.

Белоруссия предупредила соседние страны о последствиях реализации «тактики выдворения людей, которых они туда позвали». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по ситуации на границе, передает агентство БелТА.

«Мы не зря вкладывали колоссальные средства в Пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить. Вот это мы должны сделать. Элементарно», — указал Лукашенко.

«Не дай бог, сопредельные страны начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они — тоже... Мы их предупредили, а они пусть думают», — добавил глава Белоруссии.

По его мнению, соседние страны проводят жестокую политику в отношении нелегальных мигрантов.

«Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить», — сказал Лукашенко.

Говоря о «полуживых людях», белорусский лидер, по всей видимости, имел в виду инцидент, произошедший на белорусско-литовской границе 4 августа. Официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский тогда сообщил РИА «Новости», что на границе с Литвой обнаружен мигрант в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался. По данным Совета безопасности, умерший был гражданином Ирака. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье «Убийство», в ведомстве отмечали, что факт насильственной смерти мужчины уже нашел подтверждение.

В ответ на эти слова глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в ведомстве ожидали подобных провокаций белорусского режима.

Ранее литовские власти объявили о начале строительства забора на границе с Белоруссией для сдерживания потока нелегальных мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано около полутора тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в семнадцать с половиной раз больше, чем за весь 2020 год. Из-за этого в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Как объяснял ранее Лукашенко, Белоруссия больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет «ни денег, ни сил».

Лукашенко об Украине

На совещании по вопросам границы 5 августа президент Белоруссии упомянул еще одного соседа. По его словам, конфронтационная политика Украины является новой угрозой национальной безопасности Белоруссии.

«В этом контексте очень важно услышать вашу точку зрения по позиции братской нам Украины. Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там — на Запад, на Восток идут, на Юг — неважно. Это их дело — определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее», — отметил глава республики.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и МВД страны предоставить дополнительную защиту прибывшим на Украину гражданам Белоруссии, жизни которых могут находиться под угрозой из-за их политических взглядов.

«Это решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за трагической гибели Виталия Шишова — политического активиста из Белоруссии, который проживал на территории Украины», — сообщает пресс-служба президента Украины.

Во вторник, 3 августа пропавшего в Киеве главу «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова нашли мертвым в парке. Столичное управление Национальной полиции Украины сообщило о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном убийстве. В БДУ заявили, что за Шишовым велась слежка. Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование под личный контроль.

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