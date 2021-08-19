В Минске заявили о вытеснении мигрантов из Польши в Белоруссию

Задержание мигрантов польскими пограничниками в деревне Уснаж Горный на границе с Белоруссией, Польша, 19 августа 2021 года

В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов. В Минске, в свою очередь, утверждают, что эти страны насильно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями. Очередной инцидент произошел 19 августа.

Государственный погранкомитет Белоруссии заявил в четверг, 19 августа, что обнаружил на границе с Польши четверых мигрантов. Польская сторона якобы насильно вытесняла их на белорусскую территорию.

«Непосредственно на белорусско-польской границе гродненские пограничники 18 августа обнаружили четверых граждан неславянской внешности. Мужчин насильно вытесняли на территорию нашей страны», — говорится в Telegram-канале комитета.

Мигранты пояснили, что польские пограничники доставили их к польско-белорусской границе. Один из них с явными признаками инвалидности выглядел изможденным и жаловался на недомогание, утверждает погранкомитет.

«Для оказания неотложной медицинской помощи пограничники вызвали медиков. Мужчина был доставлен в больницу скорой медицинской помощи города Гродно. Остальные отказались от помощи и заявили, что продолжат просить предоставления статуса беженца в странах Евросоюза», — отмечается в сообщении.

Миграционный кризис

В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов. В Минске, в свою очередь, утверждают, что эти страны насильно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями.

Миграционный кризис обострился после санкций ряда западных стран, последовавших в отношении властей Белоруссии в ответ на экстренную посадку самолета авиакомпании Ryanair. Инцидент произошел 23 мая, тогда белорусские силовики задержали находившегося на борту экс-главного редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича. Также была задержана его спутница, россиянка София Сапега.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с санкциями заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток мигрантов в страны ЕС — «на это нет ни денег, ни сил». Он также назвал «мерзавцами» отдельных представителей властей Литвы, которые допускают жестокие меры по отношению к нелегальным мигрантам и используют ситуацию как средство давления на республику.

По его словам, в Вильнюсе перешли к «тактике шантажа и давления». Одна из угроз заключается в том, что нелегальных мигрантов будут собирать в официальных пунктах пропуска, добавил он.

«То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить, — ну мерзавцы полные. Но это же их право, они показали свое лицо. Нас должны беспокоить прежде всего последние метры нашей границы», — сказал Лукашенко. Две недели назад президент Белоруссии распорядился закрыть «каждый метр» границы страны и усилить работу по ее охране. В свою очередь, власти Литвы со 2 июля ввели в стране режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов. Президент республики Гитанас Науседа попросил Евросовет о помощи из-за сложившейся ситуации.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов: это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Один из наиболее громких инцидентов произошел в начале августа, когда в Минске заявили о гибели мигранта у границы с Литвой. Как позднее заявил главный судебно-медицинский эксперт Белоруссии Юрий Овсиюк, причиной смерти гражданина Ирака стал геморрагический шок, к которому привела обильная потеря крови. Сообщалось, что на теле жертвы были найдены следы от не менее чем 30 ударов твердыми тупыми продолговатыми предметами. По мнению специалистов, удары могли наноситься дубинками и палками.

«На своем опыте могу сказать, что, скорее всего, они применялись людьми, которые знали, куда бить. Кроме того, что нет повреждений жизненно важных органов — внутренних органов, головного мозга — в основном они сосредоточены на конечностях, но имеют обширный вид, что и стало причиной смерти», — объяснил Овсиюк. СК Белоруссии начал проверку, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ситуация с беженцами

Накануне официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявлял о попытках польской стороны насильно выдворить на белорусскую территорию большую группу беженцев, среди которых в основном были граждане Афганистана.

«Беженцы открыто заявили представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказались пересекать границу в Беларусь», — приводит его слова ТАСС. Бычковский добавил, что в знак протеста беженцы организовали стихийный лагерь на территории Польши.

В то же время в Варшаве пытаются «исказить реальную картину происходящего», заявил представитель погранкомитета. «Для оправдания перед международной общественностью своих незаконных действий и подготовки ангажированных репортажей приглашены журналисты. В их присутствии мигрантам раздавалась вода. Также представителям польских СМИ доводилась информация о том, что беженцы находятся на границе уже несколько дней», — отметил Бычковский.

Согласно данным МВД Польши, с начала августа на границе с Белоруссией были зарегистрированы 1935 попыток нелегально проникнуть в Польшу. Погранохрана предотвратила 1175 попыток пересечения границы, 760 иностранцев были задержаны и помещены в закрытые центры, следует из информации ведомства.

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в свою очередь назвал ситуацию на границе с Белоруссией провокацией, добавив, что Варшава при этом ведет переговоры с Минском. «Миграция на польских границах — это на самом деле политическая акция Александра Лукашенко», — сказал он в эфире телеканала TVN.

«Не может быть согласия на то, чтобы использовать этих людей безжалостно как живые щиты, как инструмент политического давления на польский народ. Это мигранты, посланные сюда Александром Лукашенко, который тем самым пытается спровоцировать кризис», — добавил Пшидач.