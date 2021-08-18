«Провокация на границе»: Вильнюс пожаловался на Минск в НАТО и ЕС

Литва вручила Белоруссии ноту протеста после инцидента на границе. По версии Службы охраны границы Литвы, 17 августа группа из 12 белорусских пограничников, сопровождавшая около 30 мигрантов, перешла государственную границу РБ. После нескольких предупреждений со стороны литовцев, их белорусские коллеги вернулись на свою сторону.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Белоруссии вручена нота протеста в связи с нарушением литовской границы группы белорусских пограничников. Его слова передает литовское издание Delfi.

«Мы информировали Белоруссию о нашей серьезной озабоченности еще одной провокацией на границе, где ситуация и без того напряженная», — заявил он.

Литва призвала Белоруссию воздержаться от шагов, которые могут трактоваться, как провокационные. Также министр сообщил, что партнеры страны в НАТО и ЕС уже проинформированы об инциденте.

Министр также отметил, что реакция официального Минска на предостережения со стороны Вильнюса изменилась. «Реакция теперь несколько более спокойная, мы видим после этого только очередные разговоры через СМИ. Но мы все равно сохраняем и официальное информирование правительства», — отметил Ландсбергис.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа также прокомментировал данный инцидент. «Режим, который превратил людей, ищущих лучшей жизни, в орудие своей гибридной атаки, должностные лица которого, доставляя мигрантов, нарушают границы, несет угрозу не только соседним странам, но и всему международному сообществу», — заявил он.

Как утверждает Служба охраны границы МВД Литвы, группа из 12 белорусских пограничников, сопровождавшая более 30 нелегальных мигрантов, намеревавшихся проникнуть на территорию Литвы, 17 августа нарушила госграницу в Шальчининкском районе. На месте инцидента находились литовские пограничники, которые воспрепятствовали переходу границы нелегалами. После повторного предупреждения о нарушении границы сотрудники погранохраны Белоруссии вернулись на свою сторону.

В свою очередь, в госпогранкомитете Белоруссии утверждают, что 17 августа на участке Лидского пограничного отряда литовские силовики, применяя физическую силу, пытались вытолкнуть беженцев на территорию страны.

«Среди людей есть дети, в том числе грудные, а также беременная женщина», — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны. За последние месяцы обстановка между Белоруссией и Литвой стала напряженной из-за резко возросшего потока мигрантов в сторону ЕС. В Литве был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а на границе началось строительство забора.

«Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить», — сказал Лукашенко.

Говоря о «полуживых людях», белорусский лидер, имел в виду инцидент, произошедший на белорусско-литовской границе 4 августа, где был обнаружен мигрант в тяжелом состоянии, который скончался при оказании первой помощи. По данным белорусского Совбеза, умерший был гражданином Ирака.

В ответ на эти слова глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в ведомстве ожидали подобных провокаций белорусского режима.

Ранее литовские власти объявили о начале строительства «стены» на границе с Белоруссией для сдерживания потока нелегальных мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе.

В свете событий на границе между странами, Миграционная служба Литвы заявила о приостановке принятия заявлений о предоставлении убежища от граждан Афганистана, которые за несколько последних месяцев проникли в республику с территории Белоруссии.

«На время заявления об убежище граждан Афганистана мы откладываем в сторону. Однако это не значит, что эти просьбы будут заморожены. Мы с ними работаем. Для принятия решения необходимо тщательно оценить ситуацию в стране, откуда выехали эти люди, а ситуация там изменилась», — уточнила директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегалов из Азии и Африки, проникших в Литву с территории Белоруссии. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.