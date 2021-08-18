Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Советник Кадырова считает талибов* «красавчиками» 17:20
Паранджа в Афганистане подорожала в 10 раз после прихода талибов* к власти 17:20
Тимановская: мы живем под охраной, пока вокруг меня сохраняется ажиотаж 17:02
Власти ОАЭ подтвердили, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся... 17:00
Женщину, выбросившую новорожденного из окна в Башкирии, арестовали 16:47
Эксперт рассказал об опасности афганских беженцев для России 16:47
Промоутер назвал условия участия Моргенштерна в боях по правилам ММА 16:46
Во Львове мужчина выпил со знакомым в баре, позвал его к себе домой и... 16:45
Тимановская не верит в заверения в безопасности от белорусских властей 16:38
Литва обвинила белорусских пограничников в «выталкивании» нелегалов и нарушении... 16:37
Политика

«Провокация на границе»: Вильнюс пожаловался на Минск в НАТО и ЕС

Литва вручила Белоруссии ноту протеста из-за перехода границы

Литва вручила Белоруссии ноту протеста после инцидента на границе. По версии Службы охраны границы Литвы, 17 августа группа из 12 белорусских пограничников, сопровождавшая около 30 мигрантов, перешла государственную границу РБ. После нескольких предупреждений со стороны литовцев, их белорусские коллеги вернулись на свою сторону.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Белоруссии вручена нота протеста в связи с нарушением литовской границы группы белорусских пограничников. Его слова передает литовское издание Delfi.

«Мы информировали Белоруссию о нашей серьезной озабоченности еще одной провокацией на границе, где ситуация и без того напряженная», — заявил он.

Литва призвала Белоруссию воздержаться от шагов, которые могут трактоваться, как провокационные. Также министр сообщил, что партнеры страны в НАТО и ЕС уже проинформированы об инциденте.

Министр также отметил, что реакция официального Минска на предостережения со стороны Вильнюса изменилась. «Реакция теперь несколько более спокойная, мы видим после этого только очередные разговоры через СМИ. Но мы все равно сохраняем и официальное информирование правительства», — отметил Ландсбергис.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа также прокомментировал данный инцидент. «Режим, который превратил людей, ищущих лучшей жизни, в орудие своей гибридной атаки, должностные лица которого, доставляя мигрантов, нарушают границы, несет угрозу не только соседним странам, но и всему международному сообществу», — заявил он.

Как утверждает Служба охраны границы МВД Литвы, группа из 12 белорусских пограничников, сопровождавшая более 30 нелегальных мигрантов, намеревавшихся проникнуть на территорию Литвы, 17 августа нарушила госграницу в Шальчининкском районе. На месте инцидента находились литовские пограничники, которые воспрепятствовали переходу границы нелегалами. После повторного предупреждения о нарушении границы сотрудники погранохраны Белоруссии вернулись на свою сторону.

В свою очередь, в госпогранкомитете Белоруссии утверждают, что 17 августа на участке Лидского пограничного отряда литовские силовики, применяя физическую силу, пытались вытолкнуть беженцев на территорию страны.

«Среди людей есть дети, в том числе грудные, а также беременная женщина», — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны. За последние месяцы обстановка между Белоруссией и Литвой стала напряженной из-за резко возросшего потока мигрантов в сторону ЕС. В Литве был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а на границе началось строительство забора.

«Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить», — сказал Лукашенко.

Говоря о «полуживых людях», белорусский лидер, имел в виду инцидент, произошедший на белорусско-литовской границе 4 августа, где был обнаружен мигрант в тяжелом состоянии, который скончался при оказании первой помощи. По данным белорусского Совбеза, умерший был гражданином Ирака.

В ответ на эти слова глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в ведомстве ожидали подобных провокаций белорусского режима.

Ранее литовские власти объявили о начале строительства «стены» на границе с Белоруссией для сдерживания потока нелегальных мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе.

В свете событий на границе между странами, Миграционная служба Литвы заявила о приостановке принятия заявлений о предоставлении убежища от граждан Афганистана, которые за несколько последних месяцев проникли в республику с территории Белоруссии.

«На время заявления об убежище граждан Афганистана мы откладываем в сторону. Однако это не значит, что эти просьбы будут заморожены. Мы с ними работаем. Для принятия решения необходимо тщательно оценить ситуацию в стране, откуда выехали эти люди, а ситуация там изменилась», — уточнила директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегалов из Азии и Африки, проникших в Литву с территории Белоруссии. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Люди перестали бояться»: кто бросил вызов «Талибану*» в Афганистане
Афганцы собирают «Северный альянс» против талибов*
«Не позорь наше мусульманство»: теологический спор в Татарстане закончился перепалкой
В Казани МВД проверяет конфликт мусульманок из-за прогулки по пляжу босиком
Расстрел на стадионе на глазах у тысячи людей
Журналисты сообщили о казни афганских военных талибами* в Кандагаре
Тимановская: мы живем под охраной, пока вокруг меня сохраняется ажиотаж
Названа причина штопора Ил-112В перед крушением
Вакцинированным «Спутником V» разрешат въезжать в Таиланд
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября
Новости и материалы
Советник Кадырова считает талибов* «красавчиками»
Паранджа в Афганистане подорожала в 10 раз после прихода талибов* к власти
Власти ОАЭ подтвердили, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в стране
Женщину, выбросившую новорожденного из окна в Башкирии, арестовали
Эксперт рассказал об опасности афганских беженцев для России
Промоутер назвал условия участия Моргенштерна в боях по правилам ММА
Во Львове мужчина выпил со знакомым в баре, позвал его к себе домой и изнасиловал
Тимановская не верит в заверения в безопасности от белорусских властей
Литва обвинила белорусских пограничников в «выталкивании» нелегалов и нарушении границ
СМИ: Борис Краснов попал в хоспис из-за COVID-19
Попавшегося без маски продавца шаурмы взяли в заложники из-за штрафа
Очевидцы утверждают, что талибы* казнили четверых командиров в Кандагаре
Делегация экс-правительства Афганистана попросила убежища в Катаре
Израильская гимнастка Ашрам опубликовала новый пост в соцсетях
Работник замка Елизаветы II сдал положительный тест на коронавирус
Врачи Безуглов и Бутовский покинули штаб футбольной сборной России
Актриса Ирина Горбачева вышла замуж за солиста Quest Pistols
Менеджер Боба Дилана ответила на заявление о том, что певец изнасиловал девочку
Все новости
«Россия не в состоянии вести войну с НАТО»
Американские исследователи сомневаются в экономическом и военном потенциале России
«Плюнула в лицо афганским женщинам»: модель раскритиковали за селфи в парандже
Лили Коул обвинили в бесчувственности на фоне ситуации в Афганистане
AirPods способны определять частоту дыхания. Это могут использовать для обнаружения COVID-19
Эксперты усомнились в эффективности гаджетов, обнаруживающих симптомы коронавируса
По 100 тысяч рублей. В России разыграют призы среди вакцинированных
Розыгрыш призов среди привитых от коронавируса россиян закончится в декабре 2021-го
Должность вместо срока: как хакеры переходят на сторону закона
Укравшему $600 млн хакеру предложили работу
Остался последний. Как ловят бежавших из подмосковного изолятора
Задержан четвертый сбежавший из ИВС Истры
Десять раненых, двое убитых. Талибам* не понравился флаг в Джелалабаде
Талибы* убили двух человек на митинге в поддержку афганского флага в Нангархаре
Поломка гена: почему младенцы умирают во сне
Врачи нашли возможную причину внезапной детской смерти
«Никогда США не были так унижены»: Трамп рассказал о поражении в Афганистане
Трамп опасается, что Россия изучит «новейшую технику» США, брошенную в Афганистане
«Современный формат»: когда в России заменят паспорт на пластиковую карту
Шадаев: до конца года будет принято решение о замене бумажного паспорта на смарт-карту
«Самым интересным была вода»: почему «Луна-24» опередила свое время
45 лет назад советская станция последний раз села на Луну
Пикапы Toyota и мотоциклы. На чем талибы* захватили власть в Афганистане
«Талибан*» вошел в Кабул на пикапах Toyota Hilux
Стихия не отступает: в Гаити погибли уже почти 2 тыс. человек
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях