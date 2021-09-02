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Политика

«Дружба против России вызывает только сожаление»

Песков оценил встречу Зеленского и Байдена

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, 1 сентября 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, 1 сентября 2021 года

Evan Vucci/AP
Атмосферу на переговорах с американским президентом Джо Байденом Владимир Зеленский охарактеризовал как «непостоянно-солнечную». Это был «нормальный мужской разговор», добавил глава Украины. По итогам беседы Вашингтон выделил Киеву $3 млрд экономической и $60 млн военной помощи. В Кремле заявили, что сожалеют об откровенно антироссийской риторике Вашингтона и Киева.

Как встречу оценили в Москве

По словам представителя российского президента Дмитрия Пескова, в переговорах Зеленского и Байдена достаточно высоко стояла антироссийская повестка.

«Речь о дружбе против России может вызывать только сожаление», — сказал он. Песков отметил, что

России «совсем не нравится» потенциальная готовность США принять Украину в НАТО.

Кроме того, в Кремле не согласились с позицией Вашингтона о том, что газопровод «Северный поток — 2» представляет угрозу энергетической безопасности Европы. «Это исключительно коммерческий проект, который не может предоставлять ни для кого никакую угрозу. Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом», — подчеркнул Песков.

Что говорил Зеленский

В среду, 1 сентября, Владимир Зеленский и Джо Байден провели первую встречу в американской столице. Вместо изначально запланированных 45 минут беседа президентов продлилась более двух часов. Главы государств не стали давать итоговую совместную пресс-конференцию, однако после встречи Зеленский поделился впечатлениями в Украинском доме в Вашингтоне.

«Встреча в целом была в нормальной, продуктивной. Проходила в непостоянно-солнечной атмосфере, но в рамках нормального мужского разговора. Облака не то чтобы выходили, просто не было времени отвлекаться на солнце», — сообщил президент. Он отметил, что энергичность Украины заставляет двигаться вперед ее партнеров во время переговоров. «Не знаю, возникла ли химия — сложно сказать», — поделился Зеленский.

Одной из главных тем беседы, по его словам, стала национальная безопасность. В том числе президенты обсуждали проблемы, которые ранее не поднимались Киевом и Вашингтоном на высшем уровне. Речь шла и о данных разведки. Вопросы нацбезопасности упоминались и в разрезе газопровода «Северный поток — 2», и в плане сотрудничества стран в Черноморском регионе. Зеленский сообщил, что у обеих сторон есть «предметные предложения» в этих сферах, однако детали он разглашать не может, так как вопросы связаны с обороной Украины.

Во время разговора с Байденом, по словам украинского лидера, неоднократно звучало слово «Крым». «По Донбассу говорили также. Я предлагал форматы заинтересованности и имплементации представителей США (на уровне президента) в процесс мирного урегулирования войны на Донбассе. Над моим предложением будут думать», — рассказал Зеленский.

Немалая часть переговоров была посвящена вступлению в НАТО. Как сообщил Зеленский, США в целом поддерживают будущее членство Украины в альянсе, однако никакие сроки не назывались. В то же время Байден отметил серьезное продвижение Киева в плане реформирования государства — речь шла о земельной, судебной и инфраструктурной реформах. Украинский президент подчеркнул, что у Вашингтона нет никакого «негатива» ни к Зеленскому лично, ни к его команде.

Глава государства подчеркнул, что в целом остался доволен визитом в США, однако напомнил, что он продлится до 5 сентября, Зеленскому предстоит поездка в Калифорнию — в Лос-Анджелес и Сан-Франциско, — где запланированы встречи с представителями технологических и IT-компаний, в частности с Apple. «Думаю, там будет положительный результат относительно присутствия на украинском рынке», — пояснил президент, добавив, что по итогам его поездки в Соединенные Штаты должно быть подписано около 20 документов.

К чему привела встреча

В заявлении по итогам встречи с Байденом, распространенном офисом Зеленского накануне вечером, говорится, что Вашингтон предоставит Киеву военную помощь на $60 млн. Она включает переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», а также другое летальное и нелетальное оборудование. Кроме того, в Белом доме после переговоров президентов сообщили, что США одобрили пакет экономической помощи Украине на $3 млрд.

«Наши страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, а Экспортно-импортный банк и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки Эксимбанка в размере 3 млрд долларов», — пояснила представитель американской администрации ТАСС.

Пресс-служба Зеленского также сообщала, что президент в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона презентовал план трансформации Украины стоимостью $227 млрд. В него заложены более 80 экономических и инвестиционных проектов в рамках стратегического партнерства с США на ближайшие 5-10 лет.

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