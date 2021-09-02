Зеленский заявил, что значительная часть переговоров с Байденом была посвящена Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил, что во время их разговора часто звучало слово «Крым». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию в эфире телеканала «Украина 24» брифинга Зеленского с журналистами.

«Много раз звучало слово «Крым», начиная с комплиментарных вещей насчет «Крымской платформы» (организованный Киевом саммит, призванный поспособствовать возвращению полуострова в состав Украины — прим. ред.), о том, что это очень мощная инициатива», — сказал украинский президент.

Он отметил, что Соединенные Штаты намерены поддерживать этот механизм.

Также обсуждались вопросы деоккупации полуострова, выдачи пленных и тому подобного, добавил Зеленский.

Кроме того, накануне Киев и Вашингтон опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерства, в котором говорится о привлечении России к ответственности за «агрессию» против Украины. Речь идет о якобы силовом изменении украинских границ.

Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду, 1 сентября, он встретился с Байденом

Ранее Зеленский заявил, что Байден поддержал вступление Украины в НАТО.