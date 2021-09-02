Савченко заявила о возвращении Зеленского из США со «зрадой»

Экс-депутат Рады Надежда Савченко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский вернется из США с «экономической зрадой», передает РИА «Новости».

Она пояснила, что Киев берет кредиты в Соединенных Штатах, «для того чтобы потратить их на американскую продукцию, поднять этим американскую экономику, выплатить зарплаты американским рабочим». По словам политика, при таком развитии событий украинская экономика будет и дальше падаль, и страна «влезет» в кредит с процентами.

«Это первая «экономическая зрада», это не поднимает экономику Украины», — выразила мнение бывший парламентарий.

Она считает, что вторая «зрада» заключается в подписании меморандума по энергетике. По словам Савченко, это не первый меморандум по строительству энергоблоков АЭС, который Украина подписывает с другими государствами. При этом, как указала она, каких-либо конкретных результатов достигнуто не было.

Зеленский находится в США с рабочим визитом, где 1 сентября встретился с президентом США Джо Байденом. В ходе переговоров украинский президент заявил, что передал представителям американского лидера список из 450 человек, которые, как он утверждает, находятся в плену в Донбассе, Крыму и России.

Байден, в свою очередь, заявил, что Вашингтон и Киев «имеют общие ценности» и выразил приверженность США «целостной, свободной и неделимой» Украине перед лицом «российской агрессии».