«Негатива не было»: Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский поделился своими впечатлениями от встречи с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, вы ознакомились с заявлением двух президентов. Мне кажется, что оно достаточно мощное, посмотрим, как это будет потом выглядеть в деталях, в шагах, в конкретных результатах. В любом случае, я доволен в целом нашим визитом. Доволен, действительно, более 20 документов будет и есть», — сказал украинский лидер.

Он также добавил, что в дальнейшем встретиться с представителями технологических и цифровых компаний, в том числе Apple. Президент рассчитывает, что «там тоже будет позитивный результат относительно присутствия на украинском рынке».

По словам Зеленского, во время своего визита в американскую столицу он слышал от Байдена «только приятные слова».

«Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде лично, к офису президента, негатива не было совсем», — подчеркнул украинский президент.

Зеленский находится в США с рабочим визитом, где 1 сентября встретился с президентом США Джо Байденом. В ходе переговоров украинский президент заявил, что передал представителям американского лидера список из 450 человек, которые, как он утверждает, находятся в плену в Донбассе, Крыму и России.

Байден, в свою очередь, заявил, что Вашингтон и Киев «имеют общие ценности» и выразил приверженность США «целостной, свободной и неделимой» Украине перед лицом «российской агрессии».