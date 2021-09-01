«Падение Кабула в этом году считалось маловероятным»: в Лондоне признали ошибку НАТО

Британская разведка считала маловероятным захват Кабула талибами * в 2021 году. Как сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, эту точку зрения разделяли и союзники по НАТО. Последние, по его словам, не «горели желанием» продолжать войну без участия Вашингтона, поскольку именно Соединенные Штаты взяли на себя основные расходы по миссии в Афганистане. О том, какие прогнозы на развитие ситуации в стране были у Пентагона и стран НАТО — в материале «Газеты.Ru».

Британская разведка считала маловероятным захват власти в Кабуле боевиками радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» до конца 2021 года. Об этом в среду, 1 сентября, заявил глава МИД королевства Доминик Рааб, комментируя на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты общин ситуацию с выводом западной миссии из Афганистана.

«Мы действовали исходя из прогноза, который был поддержан Объединенным разведывательным комитетом и военными. Этот прогноз гласил, что после вывода войск к концу августа мы увидим неуклонное ухудшение ситуации на земле, но падение Кабула в этом году считалось маловероятным. Эту точку зрения разделяли союзники по НАТО», — указал он.

После решения администрации президента США Джо Байдена окончательно вывести войска из Афганистана вопрос создания новой коалиции для продолжения военной операции серьезно не обсуждался, отметил Рааб. По словам министра, партнеры по НАТО не «горели желанием» продолжать войну без участия Вашингтона, учитывая, что именно Соединенные Штаты взяли на себя основные расходы по миссии.

«Я не думаю, что у нас была какая-то реальная альтернатива», — сказал Рааб.

Ошибки в прогнозах

О решении завершить операцию в Афганистане президент США объявил 14 апреля. После этого боевики «Талибана» развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной, 15 августа они без боя вошли в Кабул. Тысячи людей направились в аэропорт афганской столицы, чтобы покинуть страну. Западные государства к 31 августа объявили о завершении эвакуации своих граждан и помогавших им афганцев.

Председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли 19 августа заявлял, что американская разведка не сообщала Пентагону о быстрой сдаче позиций военными Афганистана при наступлении талибов. «Насколько мне известно, нет отчетов, в которых бы прогнозировалось, что афганские силы безопасности численностью 300 тыс. человек испарятся за 11 дней с 6 августа по 16 августа с захватом боевиками 34 провинций и Кабула», — говорил он.

По словам Милли, американская разведка якобы «ясно указывала на возможность нескольких сценариев». При этом одним из них был прямой захват власти после скорого падения сил безопасности и правительства Афганистана, второй — гражданская война, третий — урегулирование путем переговоров.

«Однако сроки реализации сценария «скорого падения» сильно варьировались и составляли недели, месяцы и даже годы после нашего вывода войск», — добавил он.

В свою очередь, Джо Байден заявил, что американская разведка не исключала, что движение «Талибан» может свергнуть правительство и привести к краху армию Афганистана ближе к концу текущего года.

Он отмечал, что консенсусного прогноза по падению афганского правительства не было. По словам Байдена, никто не мог предполагать, что «каким-то образом 300-тысячная афганская армия, которую Соединенные Штаты натренировали и снарядили, развалится и сдастся». При этом глава Белого дома заявил, уход США из Афганистана был правильным решением.

Полный провал

Планы НАТО избавить Афганистан от терроризма полностью провалились, заявил в свою очередь министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС, опубликованном 1 сентября. Североатлантический альянс жертвовал «людьми и средствами», но оказался в той же точке, что и 20 лет назад, констатировал Сийярто.

«У нас был план, была идея, что наше присутствие изменит Афганистан таким образом, что он станет страной без терроризма, «Талибана» и т.д. Но это полностью провалилось», — указал министр.

НАТО теперь нужно честно проанализировать, почему кампания в Афганистане провалилась, добавил Сийярто. «Мы должны оценить все последствия и сделать выводы — потому что мы можем столкнуться с такими же проблемами в будущем — чтобы не совершить те же ошибки, которые уже совершили», — заключил он.

Угроза терактов

В Афганистане сохраняется угроза новых террористических атак, так как на территории страны все еще действуют боевики ИГ (организация запрещена в России), рассказал в среду замглавы МИД России Игорь Моргулов.

«Деятельность ИГИЛ, взявшего на себя ответственность за взрывы в кабульском аэропорту 26 августа, остается существенным фактором деградации обстановки в Афганистане. Маловероятно, что в нынешних условиях игиловцы сложат оружие и откажутся от идеи построения всемирного халифата», — отметил он.

В МИД России также не исключают, что террористы попытаются перейти границы сопредельных с Афганистаном государств под видом мирных беженцев.

Мнения россиян

По данным ВЦИОМ, 24% россиян считают «Талибан» террористической организацией, 15% полагают, что движение исповедует религиозный радикализм, 8% называют талибов бандитами и преступниками, 6% напомнили, что в России эта организация запрещена. По 4% считают талибов плохими людьми и полагают, что они стремятся захватить власть.

Подавляющее большинство россиян (83%) знают, что боевики «Талибана» недавно захватили Афганистан и объявили о планах по воссозданию Исламского Эмирата Афганистан. Не слышали об этом 17% опрошенных.

Следят за новостями о конфликте в Афганистане две трети россиян (66%), не следят — 34%.

Более половины респондентов (60%) полагают, что нашей стране не следует поддерживать ни свергнутое правительство Афганистана, ни новое правительство во главе с террористами. 12% считают, что нужно поддерживать свергнутое правительство, а 4% — что Россия должна поддержать новое правительство Афганистана во главе с талибами.