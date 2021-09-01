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Глава МИД Венгрии: план НАТО в Афганистане провалился

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Rahmat Gul/AP

Планы НАТО избавить Афганистан от терроризма полностью провалилась, заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Политик отметил, что альянс жертвовал «людьми и средствами», но оказался в той же точке, что и 20 лет назад.

«У нас был план, была идея, что наше присутствие изменит Афганистан таким образом, что он станет страной без терроризма, «Талибана (организация запрещена в России)» и так далее. Но это полностью провалилось», — подчеркнул министр.

По его мнению, Североатлантическому альянсу необходимо честно проанализировать, почему кампания в этой стране провалилась, как только все страны НАТО завершат эвакуацию оттуда.

«Мы должны оценить все последствия и сделать выводы — потому что мы можем столкнуться с такими же проблемами в будущем — чтобы не совершить те же ошибки, которые уже совершили», — пояснил он.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) объявили о захвате власти в стране. После этого тысячи граждан направились в аэропорт Кабула, чтобы покинуть страну и были вынуждены оставаться там долгое время в ожидании эвакуации.

Президент России Владимир Путин ранее высказался о том, что сложившейся ситуации в Афганистане, если бы американские политики учитывали историю и культуру людей, живущих там. По его словам, они внедряли свои нормы и стандарты жизни вместо того, что не спеша «поддерживать тенденции» общества.

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