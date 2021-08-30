Снова взрывы. По аэропорту Кабула выпустили пять ракет

Как минимум пять ракет были выпущены по территории международного аэропорта Кабула. Несколько из них удалось перехватить системам противовоздушной обороны США. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает Reuters.
«По международному аэропорту Кабула выпустили пять ракет, но они были перехвачены системой противоракетной обороны», — приводит агентство заявление официального представителя Соединенных Штатов. По его словам, данных о потерях среди американских военнослужащих пока нет. Однако он отметил, что эти сведения предварительные и все может измениться.
Как рассказали агентству Associated Press очевидцы, ракеты ударили по району рядом с аэропортом. Снаряды упали в район Салим Карван, после взрывов последовала стрельба, но непонятно, кто именно стрелял. Один из свидетелей сообщил, что сначала услышал звук трех взрывов и затем увидел вспышку в небе. После взрывов люди начали убегать, добавил он.
Как сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в «Талибане (организация запрещена в России)», одна из пяти ракет все же попала на территорию аэропорта.
Президент США Джо Байден осведомлен о ракетном обстреле аэропорта им. Хамида Карзая в Кабуле, проинформировали в Белом доме. Соответствующую информацию главе государства предоставили советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава аппарата Белого дома Рон Клайн.
«Президенту сообщили о том, что операции в аэропорту продолжаются непрерывно, он подтвердил свое распоряжение о том, чтобы командующие удвоили усилия и сделали в приоритетном порядке все необходимое для защиты наших войск на земле», — отмечается в сообщении. Ранее стало известно, что Байден отправился на базу ВВС США в Дувре, чтобы принять тела 13 американских военнослужащих, погибших в результате серии терактов в аэропорту Кабула.
Ответ на теракты
Накануне, 29 августа, вооруженные силы США нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой. Сообщалось, что с его помощью боевики группировки «Исламское государство в Хорасане» планировали осуществить теракт.
В результате атаки американских военных были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. По данным телекомпании CNN, жертвами удара стали девять человек, в том числе — шестеро детей. Все они были членами одной семьи, самым младшим погибшим было по два года.
«Мы ведем расследование. Мы крайне опечалены из-за любых возможных жертв среди невинных людей», — цитирует телеканал представителя Центрального командования США капитана Билла Урбана.
«Талибан» осудил удар США. По мнению представителя движения, США должны были сообщить властям страны о наличии угрозы, а не проводить «произвольные» атаки.
Напомним, 26 августа рядом с аэропортом Кабула произошли несколько взрывов, также была слышна стрельба. Погибли не менее 170 человек, в том числе 13 военнослужащих США.
Атака произошла, когда американцы работали над эвакуацией своих граждан и союзников из Афганистана после захвата страны радикалами движения «Талибан». Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа ответственным за гибель военнослужащих.
«А тем, кто организовал эту атаку — мы не простим, мы не забудем. Мы вас поймаем и заставим заплатить сполна», — заявил президент США.
Он сообщил, что приказал военным готовить удары по лидерам и объектам ИГ (организация запрещена в России) после терактов в Кабуле, отметив, что США отреагируют «с силой и с точностью именно в то время и в том месте, которое мы сами выберем». «У нас есть некоторые основания полагать — не утверждаю, что мы абсолютно уверены — что мы знаем, кто именно эти люди», — указал американский лидер.
Заверения талибов
На этом фоне около 100 государств получили заверения от талибов на свободу выезда иностранцев и ряда афганцев.
В совместном заявлении группы международных партнеров сообщается о заверениях движения «Талибан», что иностранцы и афганцы, имеющие разрешения соответствующих стран, смогут свободно выезжать из Афганистана.
«Мы получили заверения от «Талибана» в том, что всем иностранным гражданам и любому афганскому гражданину, имеющему разрешение на поездку от наших стран, будут позволены безопасное и упорядоченное перемещение к пунктам отправления и выезд за пределы страны», — говорится в документе, распространенном правительствами этих стран, а также высоким представителем ЕС по иностранным делам и генеральным секретарем НАТО.
«Мы все стремимся к тому, чтобы наши граждане и резиденты, сотрудники, афганцы, которые работали с нами, и те, кто подвержены риску, могли продолжать беспрепятственно выезжать за пределы Афганистана», — отмечается в заявлении. Сообщается также, что власти этих государств продолжат выдавать проездные документы определенным афганцам и заявляют о своих «четких ожиданиях и обязательствах со стороны талибов», что эти люди могут выезжать в соответствующие страны.