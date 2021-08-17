«Войны больше не будет». Главное о первой пресс-конференции талибов*

Талибы * с сегодняшнего дня прекращают вражду со всеми, кто «выступал против них в Афганистане», и акцентируют свое внимание на обеспечении безопасности Кабула и его пригородов, посольств других стран, а также восстановлении инфраструктуры и новых проектах развития. Они обещают уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев, предоставить женщинам все права в рамках норм шариата, а СМИ — возможность работать свободно.

Официальный представитель радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) Забихулла Муджахид во вторник, 17 августа, провел первую пресс-конференцию в захваченном боевиками Кабуле. Он начал ее с мусульманской молитвы, процитировав выдержки из Корана.

Об отказе от наркотиков

Муджахид заявил, что Афганистан прекратит производить наркотики. «Хочу заверить весь мир, что Афганистан не станет центром производства какого-либо вида наркотиков. Мы постараемся искоренить это зло», — приводит его слова телеканал Al Jazeera.

Афганские фермеры смогут прекратить выращивать мак, если мировое сообщество поможет им освоить другие культуры, сказал он. «В 2001 году, если помните, объемы производства наркотиков снизились до нуля, но потом афганская территория была оккупирована и культивирование наркотиков возобновилось, в том числе на правительственном уровне. Но теперь мы не намерены быть вовлеченными в наркотрафик и наркоторговлю», — отметил Муджахид.

Производство наркотиков в Афганистане начало расширяться в 1980-х годах, и в 1999-м Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой говорилось о резком росте производства наркотиков на территориях, подконтрольных талибам. По данным ООН, в 2020 году в Афганистане было произведено около 6,3 тыс. тонн опия (85% от общемирового производства). По оценкам экспертов, до 80% доходов «Талибана» формировалось за счет наркотиков.

Об исламских законах и СМИ

«Талибан» считает, что вправе вводить исламские законы в Афганистане. «Мы уважительно относимся к собственным обычаям и традициям. Это наше мирное право — вводить исламские законы в нашей стране», — сказал Муджахид.

Он добавил, что радикальное движение обещает сохранить свободу для СМИ, но с условием, что «пресса не будет нарушать нормы ислама и идти против национальных интересов».

«Уверяю, что мы будем поддерживать контакты со СМИ, которым предоставим возможность работать свободно. Заверяем всех, что уважаем представителей прессы, но не позволим никаким средствам массовой информации неуважительно относиться к ценностям афганского общества, национальным интересам и учению ислама», — заявил спикер.

Представитель движения подчеркнул, что талибы «не позволят никому сеять рознь на основе расовой или религиозной принадлежности и хотят, чтобы Афганистан был единым для всех». Относительно работы частных медиакомпаний Муджахид заявил, что «частные СМИ в Афганистане смогут продолжать работать свободно и сохраняя независимость».

Во вторник Комитет защиты журналистов Афганистана выразил озабоченность по поводу безопасности сотрудников афганских СМИ. Как сообщило агентство The Khaama Press, в первый же день входа талибов в Кабул Национальное радио и телевидение Афганистана прекратило вещание в прямом эфире, сотрудников распустили по домам. Охранников телеканалов Shamshad и TOLOnews разоружили, последний прекратил вещание в прямом эфире. Талибы заявили, что взяли на себя обеспечение безопасности этих телекомпаний.

По данным «Репортеров без границ», правление талибов в Афганистане с 1996 по 2001 годы было «темным периодом в истории страны». Все СМИ были запрещены, за исключением одной радиостанции (Radio Charia), которая транслировала только пропагандистские и религиозные передачи, говорится в докладе организации. «Изменили ли талибы свою политику? Будущее покажет», — отмечается в коммюнике.

О правах женщин

Движение «Талибан» обеспечит соблюдение прав женщин в Афганистане «в соответствии с законами шариата», сказал Муджахид.

«Женщины будут жить в рамках шариата. Соседние страны и мировые государства не должны думать, что мы не признаем права женщин. Слава богу, мы мусульмане, и наши женщины тоже мусульманки», — отметил он.

По его словам, «во всех странах действуют собственные законы, и в Афганистане существуют свои обычаи и традиции».

О безопасности дипломатов

Представитель «Талибана» назвал приоритетом безопасность дипломатов в Кабуле. Муджахид отметил, что движение сталкивался с определенными трудностями при поддержании порядка в Кабуле из-за действий «отдельных злоумышленников».

«Мы хотим заверить весь мир, что жители Кабула, дипломаты, международные организации и некоммерческие организации сейчас не подвергаются угрозе. Никаких злоупотреблений в отношениях кого-либо не будет», — заявил он.

Муджахид отметил, что талибы намерены сконцентрироваться на экономическом развитии государства, стремятся к взаимодействию с региональными державами и международным сообществом.

О ситуации в аэропорту

«Талибан» призывает вернуться домой тех афганцев, которые скопились в международном аэропорту в попытках покинуть страну из-за страха перед талибами. «Семьи, заполнившие аэропорт, не пострадают, если вернутся домой, — заверил Муджахид. — Мы не будем никого преследовать».

Во вторник после небольшого перерыва возобновилась эвакуация из Кабула самолетами ВВС США персонала американского посольства и афганцев, сотрудничавших с американским воинским контингентом. За два дня давки и беспорядков в аэропорту Кабула погибли около 10 человек, часть из них сорвались уже в воздухе со взлетевшего военно-транспортного самолета ВВС США С-17, один погиб в отсеке для шасси.

О новой политической системе

«Талибан» проводит активные консультации относительно новой политической системы в Афганистане, добавил Муджахид.

«Политики проводят очень активные консультации о том, кто сформирует новое правительство. Мы должны дать им возможность сформировать правительство и ту политическую систему, которая будет отвечать чаяниям афганского народа», — указал представитель радикалов.

О помиловании и амнистии

Пришедшие к власти в Афганистане талибы обещают не мстить никому и учесть прошлые ошибки. «Мы не хотим сводить счеты ни с кем в Афганистане», — сказал Муджахид, добавив, что талибы намереваются «учесть ошибки», допущенные прошлым правительством страны.

Он заявил, что войны в стране больше не будет. «Свобода и независимость — законные права афганского народа, который способствовал изгнанию оккупантов после сильного сопротивления», — отметил спикер.

Представитель движения также сообщил, что талибы «помиловали и амнистировали всех, кто выступал против». «Мы не хотим, чтобы война продолжалась, мы стремимся устранить все ее корни. Мы не собираемся мстить пособникам оккупантов или представителям бывшего режима, все они наши партнеры в строительстве нашей родины», — заключил Муджахид.

О безопасности других стран

Спикер также отметил, что «Талибан» не позволит использовать территорию Афганистана против кого-либо.

«Мы заверяем мир, особенно США, что афганская территория не будет использована против других. Категорически не приемлем превращение территории страны в плацдарм для угроз другим государствам», — отметил Муджахид.

По его словам, талибы не желают иметь врагов. «Мы не хотим, чтобы у нас были внешние или внутренние враги», — отметил он.

Талибы «с сегодняшнего дня прекращают вражду со всеми, кто выступал против них в Афганистане», и акцентируют свое внимание на обеспечении безопасности столицы и ее пригородов, посольств и дипломатических миссий, а также восстановлении инфраструктуры и новых проектах развития.

«Афганский народ увидит позитивные изменения в своей повседневной жизни», - резюмировал Муджахид.