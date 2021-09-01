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Политика

«Это не от большого ума, если честно»

Лавров отреагировал на слова Зеленского о «грязном российском газе»

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Украинский президент Владимир Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире из-за углеродного следа, повторив тезис министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Киев занимается «словесной эквилибристикой», чтобы сохранить антироссийскую риторику на Западе.

Украина пытается сохранить и нарастить русофобскую риторику, чтобы таким образом удерживать поддержку стран Запада и не выполнять Минские соглашения. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Таким образом министр отреагировал на слова украинского президента Владимира Зеленского, накануне назвавшего российский газ самым грязным в мире.

«Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь — это их исконное название. То говорят, что крещение Руси — это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ — самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно», — сказал Лавров.

По его словам, Киев использует различные способы, чтобы дестабилизировать Россию, препятствовать решению внутренних проблем. «На этом спекулирует украинский режим, это очевидно для всех. Единожды поставив на него, сейчас Западу как-то не очень комфортно сразу отказываться от этой ставки. Она явно проиграла, осознание этого приходит, но пока еще не выразилось в практических шагах», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

31 августа Зеленский во время визита в США и встречи с министром энергетики Дженнифер Гренхольм назвал российский газ самым грязным в мире из-за углеродного следа, который остается после его добычи.

«Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций», — сказал украинский лидер. Зеленский говорил об этом в рамках обсуждения рисков от запуска газопровода «Северный поток — 2». Сама Грэнхольм в мае также называла газ, который пойдет по трубе, «самым грязным на Земле».

В ответ на эти слова президент России Владимир Путин отмечал, что российский газ — самый чистый источник энергии. «Наш источник — самый чистый в мире. С помощью гидроразрыва пласта американская промышленность добывает 77% газа. «Газпром» — 11%. Но то, что добывается для «Северного потока — 2», прямо качается из-под земли. Здесь вообще никакого гидроразрыва нет. А гидроразрыв пласта с точки зрения экологии — просто катастрофический способ добычи», — говорил глава государства в июне. Путин подчеркивал, что природный газ является оптимальным источником энергии в период перехода к «зеленой энергетике».

Председатель правления немецкого партнера «Газпрома» Wintershall Dea Марио Мерен в интервью РБК опроверг слова Гренхольм. «Я лично убежден, что российский газ не только очень качественный, но и очень надежный источник энергии для Европы», — говорил он.

Зеленский совершает рабочий визит в Соединенные Штаты, в том числе, чтобы добиться гарантий безопасности Украины после запуска «Северного потока — 2». 22 августа он обсуждал этот вопрос с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Газопровод фактически завершен, в ближайшие месяцы его должны ввести в эксплуатацию. Сделка между Вашингтоном и Берлином, к которой стороны пришли в июле, подразумевает, что США не будут препятствовать завершению и запуску проекта в обмен на крупные инвестиции Германии в украинскую энергетику.

Кроме того, стороны договорились, что компенсируют Киеву возможные потери, если транзит газа по территории страны после запуска «Северного потока — 2» сократится. Меркель заявляла, что Берлин будет способствовать продлению контракта с «Газпромом» на транспортировку еще на десять лет (существующий транзитный договор истекает в 2024 году). На Украине сделкой США и ФРГ остались недовольны: руководство страны утверждало, что западные партнеры не представили никакой конкретики в плане гарантий энергобезопасности.

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