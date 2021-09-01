Соединенные Штаты окажут Украине экономическую помощь в размере $3 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого Дома.

«Что касается экономики, то мы используем этот визит для углубления нашего и без того прочного экономического партнерства. Наши страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, а Экспортно-импортный банк и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки Эксимбанка в размере 3 млрд долларов», — заявила представитель американской администрации.

Экспортно-импортный банк (Эксимбанк) США является финансовой организацией, учрежденной американским правительством для поддержки национального бизнеса в выходе на иностранные рынки. В России Эксимбанк США активно работал во время президентского срока Билла Клинтона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский представил в США «план трансформации Украины» на $227 млрд.