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На Украине усомнились в успехе встречи Байдена и Зеленского

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Reuters

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский привезет из США хороший видео- и фотосюжет и второстепенные соглашения, считает. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, что, скорее всего, Зеленский привезет из Вашингтона какие-то очередные заявления о поддержке, привезет хороший видео- и фотосюжет и подписанные второстепенные соглашения о каких-то новых форматах помощи, но незначительной, какие-то второстепенные оборонные соглашения», — заявил Ботник.

Он добавил, что Зеленский точно не вернется из США с отказом от американцев по своим позициям по запуску «Северного потока-2», особого статуса партнера вне НАТО для Украины или торговых преференций для Киева.

Ранее Зеленский прибыл в Вашингтон, где встретится с американским коллегой Джо Байденом.

Встреча президентов США и Украины переносилась несколько раз, изначально планировалась, что она состоится 30 августа. Однако потом планы скорректировали, переговоры были перенесены на 31 августа. После этого, встречу перенесли еще раз – на 1 сентября.

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