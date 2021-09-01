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Политика

«Они нацисты, они хотят только пуштунское правительство»

Посол Афганистана заявил о желании талибов* убить лидера сопротивления

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Khwaja Tawfiq Sediqi/AP
Сейчас «Талибан*» представляет собой не единое движение, а средоточие различных террористических группировок, утверждает посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Агбар. По его словам, боевики не пойдут на переговоры с сопротивлением, которое в будущем распространится из Панджшера на другие провинции. Дипломат уверен: талибы не поделятся властью и сформируют исключительно пуштунское правительство.

Единственным оплотом сопротивления талибам (организация запрещена в России) в Афганистане остается Панджшер — небольшая провинция на северо-востоке страны, где сформировались вооруженные силы из числа сторонников Ахмада Масуда (сына Ахмада Шаха Масуда — афганского полевого командира и бывшего министра обороны страны, воевавшего против талибов в 1990-е). В Панджшер частично перебрались и остатки правительственных войск, не пожелавшие сдаться радикалам. Они объявили себя Фронтом национального сопротивления. Как заявил «РИА Новости» посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар, сопротивление из этой провинции может распространиться и на другие регионы.

«В Панджшере живут настоящие воины-патриоты, которые воевали еще с Ахмад Шахом Масудом. И сейчас они поддерживают его сына, и они будут сопротивляться до конца», — сообщил Агбар.

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Ахмад Масуд

Ахмад Масуд

Mohammad Ismail/Reuters

Дипломат отметил, что во время прихода талибов к власти в прошлый раз четверть века назад боевики смогли взять под контроль всю территорию страны, кроме Панджшера. По словам Агбара, «Талибан» не пойдет на переговоры с лидерами сопротивления. И сейчас одной из главных задач радикального движения является ликвидация Ахмада Масуда-младшего. «Они не политики, а террористы, которые еще три года назад были в списке запрещенных организаций во многих странах мира», — подчеркнул посол. По его мнению, талибы лгут, когда говорят, что пришли, чтобы установить мир в Афганистане — на это их может сподвигнуть только международное сообщество.

«Они нацисты, они хотят только пуштунское правительство. 25 лет тому назад они наказывали людей палками, сейчас — расстреливают из автоматов», — объяснил дипломат.

Как рассказал Агбар, «Талибан» в сегодняшнем виде представляет собой не единую организацию, как это было раньше, а некий «конгломерат» из представителей различных террористических организаций. «Талибы сейчас не одна группировка, они разношерстны. Сейчас среди них члены международных террористических организаций, которые есть в списках запрещенных», — заявил он.

Накануне, 31 августа, в Панджшере прошли очередные столкновения между сопротивлением и талибами. Радикалы заявили, что захватили три района провинции, важные перевалы и транспортные пути и в ближайшее время полностью подчинят себе мятежный регион. Однако позже представители сопротивления опровергли эту информацию. По словам сторонников Масуда, талибы попытались осуществить прорыв с западного направления, но понесли потери и были отброшены. Повстанцы утверждают, что уничтожили или взяли в плен десятки талибов и что в целом в регионе сейчас спокойно.

На прошлой неделе Фронт национального сопротивления впервые провел прямые переговоры с «Талибаном». Повстанцы требовали от боевиков создания инклюзивного правительства — кабмина, куда вошли бы представители разных этнических групп. В интервью журналу Foreign Policy Ахмад Масуд говорил, что готов уйти из политики и прекратить сопротивление, если талибы дадут равные права и свободы всем афганцам, а также поделятся властью с представителями других этнических групп.

Кроме того, Масуд утверждал, что «Талибан» получает поддержку из-за границы. По его словам, боевиков готов признать Китай, с которым успел поссориться сбежавший из Афганистана экс-президент Ашраф Гани. Пекин считает талибов стабилизирующим фактором, который сможет навести порядок в стране.

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