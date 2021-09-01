Reuters: США продолжат оказывать гуманитарную помощь жителям Афганистана

Министерство финансов США выдало лицензию, которая позволяет американским властям и сотрудничающим с ними подрядным организациям продолжить оказывать гуманитарную помощь жителям Афганистана, несмотря на санкции против радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России), сообщает Reuters.

По словам источника агентства в Минфине США, ведомство выдало лицензию на прошлой неделе. Так, она касается отправки афганцам продовольствия и медикаментов.

«Это точечная гуманитарная помощь, нацеленная на содействие афганскому народу», — приводит Reuters слова сотрудника Минфина.

По данным агентства, разрешение будет действовать до 1 марта 2022 года. В статье отмечается, что санкции против талибов по-прежнему действуют.

31 августа Пентагон объявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Сообщалось, что Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили о захвате власти в стране. Позднее официальный представитель движения заявил, что покинуть страну можно будет только до 31 августа.