Reuters: Байден рекомендовал президенту Афганистана имитировать успехи борьбы с талибами*

Президент США Джо Байден посоветовал афганскому лидеру Ашрафу Гани в ходе телефонного разговора, который состоялся 23 июля имитировать успехи в борьбе с террористическим движением «Талибан (организация запрещена в России)», в независимости от того, «правда это или нет», следует из расшифровки записи беседы лидеров, которая есть в распоряжении у Reuters.

Кроме того, американский лидер пообещал помощь, если Гани сможет публично заявить, что у него есть план по контролю над стремительно обостряющейся ситуацией в Афганистане

«Мне не нужно рассказывать вам, что в мире и в некоторых частях Афганистана создалось впечатление, я полагаю, что дела идут не очень хорошо с точки зрения борьбы с «Талибаном». Правда это или нет, есть необходимость продемонстрировать иную картину», -— приводит слова Байдена агентство.

По данным Reuters, Байден также советовал Гани заручиться поддержкой могущественных афганцев для продвижения военной стратегии и поставить во главе усилий по борьбе с талибами «воина», имея в виду главу Минобороны предыдущей администрации Бисмиллу Хана Мохаммади.

Президент США сказал Гани, что если видные политические деятели Афганистана проведут совместную пресс-конференцию, поддерживая новую военную стратегию, «это изменит восприятие, и это изменит очень многое».

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили о захвате власти в стране. Позднее официальный представитель движения заявил, что покинуть страну можно будет только до 31 августа.

31 августа в Пентагоне объявили о завершении вывода американских войск из Афганистана. Сообщалось, что Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных.