В Кабуле — новый взрыв. Все подробности

В пригороде Кабула недалеко от аэропорта прогремел новый взрыв. Очевидцы и власти сообщили, что ракета попала в жилой дом — погибли два человека, в том числе ребенок, трое ранены. Позже СМИ со ссылкой на американских чиновников и талибов * заявили, что удар нанесли силы США: они подорвали автомобиль с террористом-смертником, который планировал напасть на аэропорт.

В воскресенье, 29 августа, в Кабуле прогремел новый взрыв. Инцидент случился около 15.30 мск в районе, расположенном недалеко от аэропорта афганской столицы. Как сообщал телеканал Al Arabiya со ссылкой на очевидцев, в районе взрыва видны клубы черного дыма над жилыми домами.

Афганское новостное агентство Asvaka сообщило, что взрыв вызван ракетой, которая попала в жилой дом в районе Хаджа Багра — пригород Кабула.

По предварительным данным, в результате ракетной атаки погибли два человека, еще трое получили ранения. Местные жители сообщают, что среди жертв взрыва есть женщины и дети. Al Arabiya со ссылкой на начальника полиции Афганистана пишет, что взрывом убило ребенка.

Примерно за час до ракетной атаки арабский телеканал Al Jazeera предупреждал о высокой вероятности новой террористической атаки на Кабул. По версии телеканала, о нападении в ближайшее время снова заявили террористы афганского филиала «Исламского государства (организация запрещена в России)».

Спустя час после первых сообщений о взрыве Reuters со ссылкой на двух источника в американской администрации передал, что ракетная атака по Кабула была совершена вооруженными силами США. Собеседники агентства на условиях анонимности рассказали, что Пентагон атаковал позиции ИГ.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя талибов (организация запрещена в России) сообщил, что США нанесли удар по автомобилю террориста-смертника, планировавшего совершить нападение на аэропорт.

Это уже второй взрыв в Кабуле за последние три дня. Серия взрывов произошла в столице Афганистана 26 августа. Изначально сообщалось, что террорист-смертник подорвал себя у ворот в аэропорт, где собрались рассчитывающие на вылет из страны афганцы, второй смертник устроил взрыв возле гостиницы, в которой проживали американцы. Позже в Пентагоне уточнили, что взрыв был все-таки один.

В результате теракта погибли около 200 человек, еще 1,3 тыс. были ранены. Среди погибших 13 военнослужащих США, 18 солдат пострадали. Ответственность за случившееся взяла на себя местная ячейка «Исламского государства». В Вашингтоне пообещали жесткий ответ за гибель своих солдат, на следующий день американские беспилотники нанесли авиаудары по позициям террористов. В Пентагоне отчитались, что двое организаторов взрыва в Кабуле погибли, еще один военачальник террористов был ранен.

В «Талибане» остались недовольны тем фактом, что США не согласовали с ними удар по ИГ. Талибы подчеркнули, что будут расценивать атаку как нападение на территорию Афганистана. 28 августа Вашингтон начал последний этап операции по выводу войск — из Кабула эвакуируют солдат, обеспечивающих вывоз гражданских и дипломатических работников. Посольство США в Афганистане обращалось к своим гражданам с призывом немедленно покинуть район аэропорта, из-за «реальной угрозы», а также избегать поездок в этот район.