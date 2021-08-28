США приступили к выводу военных из кабульского аэропорта

В аэропорту афганской столицы остаются около 4 тыс. американских солдат — они будут контролировать воздушную гавань до самого конца миссии по эвакуации. В Пентагоне заявили, что постараются уложиться в отведенный до 31 августа срок. В Вашингтоне все еще опасаются террористических атак — в четверг взрывы около Кабула унесли жизни 13 военных США и еще около 200 человек.

США начали вывозить своих солдат из аэропорта Кабула. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге для прессы 28 августа.

Солдаты в аэропорту афганской столицы — последние остатки американских войск, которые контролировали эвакуацию граждан. Как пишет Reuters со ссылкой на анонимный источник в администрации президента США, в последние дни военное присутствие американцев в воздушной гавани сократилось почти в полтора раза: на пике операции по эвакуации в аэропорту находились 5,8 тыс. военнослужащих, сейчас же их осталось только 4 тыс.



Вывод последних американских военных из Афганистана происходит после серии терактов в окрестностях аэропорта, в которых погибли 13 солдат. Всего погибли около 200 человек, более 1,3 тыс. человек получили ранения. В Пентагоне предупредили о сохранении террористической угрозы в Афганистане. По словам Кирби, Вашингтон старается следовать ранее обговоренным срокам вывода своих солдат из страны — последний американский военнослужащий должен покинуть Афганистан 31 августа.

После нескольких взрывов в окрестностях аэропорта Кабула в Белом доме заявили, что последние дни эвакуации будут самыми опасными для США. В американском военном ведомстве в субботу отчитались, что вывезли из Афганистана почти 112 тыс. человек. Союзники США по афганской операции — почти 20 стран — еще в пятницу заявили, что завершили вывод своего контингента. Последний британский борт вылетел из Кабула в субботу — всего Лондон эвакуировал из Афганистана около 15 тыс. своих граждан и местных жителей.

Генерал-майор ВС США Уильям Тейлор на брифинге сообщал, что в результате авиаудара, нанесенного американским беспилотником после террористических атак в окрестностях Кабула, погибли двое и был ранен еще один главарь «Исламского государства (организация запрещена в России)», ответственные за взрывы. Талибы (организация запрещена в России), в свою очередь, заявили, что Вашингтон должен был согласовать с ними операцию по ликвидации террористов, и оценили авиаудар по ним как атаку по своей территории.

15 августа боевики «Талибана» взяли Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. После этого посольства западных стран начали в срочном порядке эвакуировать своих сотрудников, тысячи афганцев устремились в аэропорт столицы, чтобы бежать из страны. В аэропорту на протяжении последних двух недель царил хаос — люди пробирались в эвакуационные самолеты, пытались улететь, зацепившись за фюзеляж снаружи, падали с большой высоты. Несколько раз в воздушной гавани была стрельба: ее вели как американские военные (они взяли эвакуационный процесс под свой контроль), так и талибы. Позже радикалы выставили блокпосты на дорогах к воздушной гавани и стали пропускать только иностранцев.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал теракты 26 августа «закономерным итогом неразберихи», которая началась в аэропорту после 15 августа. Российские дипломаты не стали эвакуироваться из Кабула, посольство находится под охраной талибов и продолжает работу.

Действия Белого дома и президента Джо Байдена критиковал и его предшественник Дональд Трамп. По его словам, Байден сорвал первоначальный план вывода войск, в соответствии с которым сначала надо было вывозить технику и оборудование, а солдаты должны были покинуть Афганистан в последнюю очередь. Трамп отмечал, что на бывших американских военных базах остались техника, вооружения и оборудования на десятки миллиардов долларов: самолеты, вертолеты, танки, противотанковые ракетные комплексы, стрелковое оружие. Сейчас они попали в руки боевиков, экс-президент опасался, что американские технологии могут быть скопированы Россией или Китаем и, в конечном итоге, окажутся у врагов США.