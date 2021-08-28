Пентагон сообщил о ликвидации двух главарей ИГ* в Афганистане

Двое главарей ИГ (организация запрещена в России) ликвидированы, один ранен при авиаударе сил США в Афганистане, сообщил Пентагон.

«По мере поступления новой информации я могу подтвердить, что [в результате атаки] были уничтожены два представителя ИГ высокого ранга, еще один ранен», — заявил генерал Хэнк Тейлор на брифинге оборонного ведомства.

О жертвах среди гражданских лиц не сообщается.

По заявлению Пентагона, американские военные нанесли авиаудар по позициям ИГ в Афганистане рано утром в субботу 28 августа.

«ИГ потеряли некоторую способность планировать свои действия и проводить разведку о том, что мы знаем об организации», — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Ранее несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана. СМИ также сообщали, к трагедии причастна террористическая группировка ИГ.

Жертвами атаки стали 13 американских военнослужащих.

Президент США Джо Байден заявил, что ответственные за атаку у аэропорта Кабула будут наказаны — США догадываются, кто стоит за взрывами.