Атака с дрона. США ищут боевиков ИГ* в Афганистане

США провели антитеррористическую операцию против причастного к недавним взрывам в Кабуле боевика ИГ * — Пентагон подтвердил, что цель была уничтожена беспилотником, потерь среди гражданского населения нет. Тем временем посольство Штатов призывает американских граждан немедленно покинуть территорию кабульского аэропорта.

Ответ Байдена

Военные силы США нанесли авиаудар с помощью беспилотника по провинции Нангархар на востоке Афганистана. Соответствующий приказ ранее отдал президент Джо Байден. В результате действий Пентагона, как заявил пресс-секретарь Центрального командования капитан Билл Урбан, был уничтожен боевик террористической группировки ИГ (организация запрещена в России)-К (подразделение ИГ, действующее в Афганистане), который, согласно сведениям разведки, планировал теракты в Афганистане.

«Первоначальные данные свидетельствуют о том, что мы уничтожили цель. О жертвах среди местного населения мы ничего не знаем», — говорится в сообщении Пентагона.

Вместе с этим посольство Штатов в Кабуле призывает американских граждан, которые ждут эвакуации из Афганистана, немедленно покинуть территорию кабульского аэропорта имени Хамида Карзая из соображений безопасности.

Федеральные чиновники тем временем также находятся в состоянии повышенной готовности, сообщает CNN. Так, министерство внутренней безопасности США (DHS) изучает различные варианты в связи с событиями в Афганистане, в числе которых рассматривается возможность для лиц, связанных с ИГ и «Аль-Каидой (организация запрещена в России)», использовать вывод американских войска из страны как способ въезда в США и, соответственно, осуществить террористические атаки по объектам в Штатах. Глава национальной разведки DHS Джон Коэн подтвердил, что по этой причине осуществляется детальная проверка всех, кто сейчас въезжает в США.

В частности, афганцы, эвакуированные из Кабула, проходят двухфазную проверку после приземления в США, и для разрешения въезда им необходимо получить так называемый «зеленый» статус. При этом неизвестно, что будет с теми, кому въезд не одобрят.

Кроме прочего, США опасаются, что уже находящиеся в стране лица, имеющие отношение к террористическим группировкам, могут вдохновиться происходящим в Афганистане и рассматривать Штаты как площадку для насилия. Пристальное внимание ведомств сейчас также обращено на некоторые антиправительственные группы сторонников превосходства белой расы, которые в сети выражают недовольство эвакуацией беженцев и предполагают, что прибывающие в страну афганцы пошатнут их положение в обществе.

Теракты

Антитеррористическая операция США стала следствием терактов, произошедших в Кабуле 26 августа. За несколько часов до взрывов талибы (организация запрещена в России) — новые власти Афганистана предупреждали об угрозе террористических атак, и в итоге в столице прогремело не менее шести взрывов, самые сильные — в аэропорту, где в последние недели наблюдается большое скопление людей, включая иностранцев.

Первый взрыв совершил террорист-смертник на контрольно-пропускном пункте аэропорта, после чего последовала стрельба с позиции террористов. Следом, по неподтвержденным данным, взорвался автомобиль с бомбой, затем в Кабуле произошли еще несколько взрывов. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ).

Жертвами терактов, по информации Wall Street Journal, стали почти 200 человек, среди которых было по меньшей мере 90 местных жителей и 13 военных США. Число пострадавших возросло до 1,3 тыс. человек, десятки раненых находятся в критическом состоянии.

После этого президент США пообещал «найти и заставить заплатить» террористов, а также взял на себя «фундаментальную ответственность» за случившееся в аэропорту. Следом Джо Байден поручил американским военачальникам принять меры в подготовке ударов по позициям боевиков ИГ и подчеркнул, что нет данных, свидетельствующих о возможном сговоре между террористами и «Талибаном».

Реакция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление в связи с распоряжением Байдена нанести удары по США, указав на осведомленность американской разведки о локации, где находятся боевики в Афганистане.

«То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГ?» — написала она в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы Сергей Железняк выразил мнение, что взрывы в Кабуле являются вызовом для стран ОДКБ и международной системы безопасности. По словам парламентария, теракты могут свидетельствовать о новой волне мирового терроризма, и не существует никаких гарантий, что обстановка в Афганистане в ближайшее время наладится.

«Нестабильность ситуации, риск разрастания террористической угрозы за пределы страны, массовое бегство афганцев – все это должно вызывать серьезную обеспокоенность международной общественности. <…> Многое будет зависеть от того, насколько договороспособными окажутся новые власти в Кабуле для налаживания диалога с различными силами внутри страны и с другими государствами», — подчеркнул он в разговоре с РИА «Новости».

Россия, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решительно осуждает террористические атаки в Кабуле. Он также не смог ответить на вопрос, существуют ли у российской разведки данные о потенциальном распространении терроризма за пределы Афганистана.

«Разумеется, сейчас все спецслужбы работают днем и ночью, отслеживая ситуацию в Афганистане, прогнозируя варианты развития», — добавил представитель Кремля.

Министр иностранных дел Сергей Лавров на фоне взрывов в Афганистане призвал к содействию афганцам для скорейшего формирования инклюзивного переходного правительства с участием всех основных политических сил страны. Он выразил уверенность, что РФ готова сотрудничать со всеми странами для нормализации ситуации в Афганистане.

«Все остальное будет вторично в наших приоритетах», — констатировал глава российского МИДа.