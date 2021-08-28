Великобритания объявила о завершении эвакуации из Афганистана

Посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу заявил, что Лондон завершил операцию по эвакуации из республики гражданских лиц, военнослужащих и афганцев, помогавших в течение нескольких лет.

По его словам, с 13 августа было вывезено около 15 000 гражданских лиц и 1000 военнослужащих.

«Пришло время завершить эту фазу операции, но мы не забыли о людях, которые все еще хотят покинуть страну. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Посол добавил, что афганский народ заслуживает жить в мире и безопасности.

Ранее сообщалось, что Минобороны Британии даст афганцам инструкции по бегству из страны.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Движение отказалось от идеи переходного правительства, подчеркивая, что они ждут полной передачи власти.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.