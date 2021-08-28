Талибы* заявили, что расценивают авиаудар США как атаку на афганскую территорию

Члены движения «Талибан (организация запрещена в России)» считают, что США должны были предупредить их об авиаударе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя талибов.

По его словам, это была очевидная атака по территории Афганистана. Представитель талибов добавил, что «очень скоро» аэропорт Кабула будет под полным контролем США.

Накануне Пентагон сообщил о ликвидации двух главарей ИГ (организация запрещена в России) в Афганистане. По данным оборонного ведомства США, американские военные нанесли авиаудар по позициям ИГ в Афганистане рано утром в субботу 28 августа.

Авиаудар последовал за рядом с аэропортом Кабула 26 августа. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана. СМИ также сообщали, что к трагедии причастна террористическая группировка ИГ.

Жертвами атаки стали десятки афганцев и 13 американских военнослужащих.