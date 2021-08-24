Покинуть Афганистан этим летом. Как «Талибан*» меняет страну на свой лад

Эвакуация иностранцев из Кабула продолжится до 31 августа, предупреждает «Талибан * ». Тем временем Афганистан постепенно возвращается к нормальной жизни: все банки страны приступят к своей деятельности 25 августа, а СМИ уже возобновили работу. В движении планируют сформировать кабмин и в дальнейшем вернуть на госслужбу женщин.

Все желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа. Об этом заявил во вторник, 24 августа, на пресс-конференции в Кабуле официальный представитель радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» Забихулла Муджахид.

«Мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа», — сказал он в эфире телеканала Al Jazeera.

Муджахид сообщил, что талибы перекрыли дорогу, ведущую к аэропорту Кабула, и пускают туда только иностранцев.

Начиная с 14 августа, США вместе с союзниками смогли вывезти на самолетах из аэропорта Кабула около 58,7 тыс. человек – такие данные во вторник привел заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Как добавил Муджахид, Соединенные Штаты должны «прекратить призывы покидать страну, адресованные к афганской элите». Он отметил, что «движение не проводит обыски домов в стране, поскольку талибы уже объявили всеобщую амнистию для тех, кто поддерживал центральную власть в годы операции США».

СМИ работают, банки открываются

Талибы указали, что все банки Афганистана возобновят свою работу с 25 августа.

«Все банки страны, включая Центробанк, возобновят свою работу с завтрашнего дня. Мы провели соответствующие подготовительные работы. Призываем сотрудников этой сферы вернуться на свои рабочие места», — подчеркнул пресс-секретарь движения.

В понедельник радикалы объявили о назначении Хаджи Мохаммада Идриса новым исполняющим обязанности главы Центрального банка Афганистана. Как отмечал ранее исполнявший обязанности главы Центробанка в правительстве бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Аджмал Ахмади, талибы имеют доступ не более чем к 0,1% госрезервов, поскольку их значительная часть была заморожена Соединенными Штатами. По его мнению, в нынешней ситуации «Талибан» должен взять контроль над потоками капитала, а также ограничить доступ к долларовым активам в стране, чтобы избежать роста инфляции и обнищания населения.

Официальный представитель радикального движения «Талибан» Забихулла Муджахид также отметил, что все афганские СМИ возобновили свою работу на территории страны. «Все средства массовой информации, включая «Радио и телевидение Афганистана», возобновили свою деятельность», — утверждает он.

Кроме того, по словам представителя движения, афганские женщины-госслужащие «в будущем смогут приступить к своим обязанностям после того, как будут выработаны соответствующие правила».

Правительство формируется

«Талибан» назначил исполняющих обязанности глав нескольких ведомств, в том числе министерства внутренних дел, министерства финансов, а также службы разведки, передает агентство Pajhwok. По его информации, и.о. главы МВД назначен Садр Ибрагим, и.о. министра финансов — Гуль Ага, обязанности главы разведслужб будет исполнять Наджибулла. Кроме того, движение назначило своих представителей на посты министров образования, высшего образования и губернатора Кабула.

По данным журнала Foreign Policy, движение намеревается сформировать совет для управления Афганистаном, в который будут входить 12 человек. Как отмечает издание, талибы не желают восстанавливать в Афганистане пост президента или какого-либо иного единоличного лидера. При этом они намерены предложить некоторым членам прежнего, поддерживаемого США правительства министерские посты в новом кабинете на их выбор.

«Талибан», таким образом, хочет создать правительство, которое будет выглядеть как можно более инклюзивным, чтобы повысить свои шансы на получение признания от международного сообщества, пишет журнал.

Но помощь нужна

В то же время «Талибан» просит ООН сохранить присутствие в Афганистане. Представители всемирной организации намерены продолжить работу в стране, заявил в интервью ТАСС спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам в Кабуле Рамиз Алакбаров.

«Талибан» просит нас остаться, они хотят, чтобы мы работали, — сказал Алакбаров. — Мы хотим и будем работать в Афганистане, потому что как гуманитарии 18 лет работали с ними. Будем продолжать работать. Мы помогаем людям, которые нуждаются в нашей помощи».

В свою очередь, тележурналист Михаил Таратута отметил, что основной источник дохода для Афганистана – помощь западных стран – перекрывается. «И чем больше талибы будут зверства свои показывать, тем он тоньше и тоньше будет становиться. Это люди, в голове которых только джихад, и в руках они кроме ружья и Корана ничего не держали. Поэтому я не понимаю, как они в принципе смогут вообще что-то наладить. Но это одна сторона. И вы понимаете, расширение наркотрафика. А это очень реально, — потому что какой другой источник дохода? То самое, за счет чего они жили. И все это пойдет через Таджикистан или Узбекистан к нам», — сказал он в эфире «Эха Москвы», указав также и на реальную террористическую угрозу для соседних с Афганистаном стран.

«Откровенно говоря, пока в «умеренность» талибов верится с трудом — ведь в таком случае им придется отказаться от многих важных составляющих собственной идеологии. Поэтому правдивость их заверений покажет время. Но в любом случае ясно одно: Афганистан останется в центре внимания «борцов за справедливое мусульманское государство», которое можно построить лишь с помощью «настоящего» ислама. И успех или не успех талибского режима во многом определит степень популярности альтернативной исламистской системы ценностей во всем мире», — отметил корреспондент ТАСС Евгений Пахомов, комментируя ситуацию в республике.

Признание грядет

24 августа сложившуюся в Афганистане ситуацию обсудят лидеры стран, входящих в G7 — чрезвычайный саммит Группы семи пройдет во вторник по инициативе Великобритании в виртуальном формате. По данным источников CNN,

в ходе мероприятия будет рассмотрена возможность официального признания радикального движения.

Согласно опубликованной ранее повестке дня, темами встречи станут сроки завершения эвакуации из Афганистана граждан западных стран и помогавших им афганцев, оказание гуманитарной помощи и возможность введения санкций против «Талибана».

Боевики движения «Талибан» 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Многие страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер — один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по численности населения.