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Политика

Талибы* захватили оставленную американцами военную технику

США допустили бомбардировку своих бывших баз в Афганистане

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Capt. Robyn Haake/Global Look Press
Еще 15 августа в сети появились фото талибов* на фоне военных самолетов и вертолетов США, забытых в Афганистане. Экс-президент Дональд Трамп заявлял, что в стране оставили новейшее вооружение, в том числе вертолеты Blackhawk, на десятки миллиардов долларов. Когда всех людей эвакуируют из Кабула, Вашингтон планирует нанести авиаудар по своим бывшим базам, чтобы техника не досталась боевикам.

У Пентагона вызывает серьезную озабоченность тот факт, что в руки боевиков «Талибана (организация запрещена в России)» попали несколько американских самолетов, вертолетов и противотанковых ракетных комплексов, оставленных военнослужащими США на военных базах в Афганистане. Об этом сообщил телеканал Al Arabia со ссылкой на источники.

Как заявили собеседники телеканала, в Вашингтоне полагают, что талибы не могут воспользоваться забытой американцами при выводе войск техникой, поскольку у них нет пилотов и обслуживающего персонала.

В то же время Минобороны США не исключают, что после 31 августа, когда истечет срок окончания выхода американцев из Афганистана, ВВС могут ударить по базам, где осталась техника и оборудование, военные склады. После этого в Вашингтоне будут спокойны, что оставленное оружие не попадет в руки боевиков или в другие страны.

При этом окончательного решения о бомбардировках своих баз в Афганистане военное командование США пока не приняло. Сейчас практически весь армейский контингент выведен из азиатской страны, там остаются лишь от четырех до пяти тысяч солдат, контролирующих аэропорт Кабула, пока оттуда идет массовая эвакуация дипломатических работников из других стран, прочих иностранцев и афганцев, которые бегут из страны. Как заявлял официальный представитель Пентагона Джон Кирби, с момента захвата Кабула 15 августа США эвакуировали из Афганистана 37 тыс. человек, а с июля — когда началась активная фаза вывода войск — 42 тыс. человек. Только в минувшее воскресенье американцы вывезли около 16 тыс. человек.

Кирби добавил, что талибы поставили ультиматум о выводе американских войск до 31 августа и отказались продлевать этот период.

15 и 16 августа стало известно, что талибы на военных базах в окрестностях Кабула, занимаемых в прошлом солдатами США, захватили их вооружения. Самым богатый улов они получили на авиабазе Баграм в 40 км от афганской столицы — в сети появлялись фотографии боевиков на фоне самолетов и вертолетов с опознавательными знаками вооруженных сил США. Арабские СМИ сообщали, что перед уходом с Баграма американцы обесточили базу и нарушили систему связи.

Экс-президент США Дональд Трамп, комментируя вывод войск из Афганистана, заявлял, что нынешний глава государства Джо Байден нарушил заранее сформированные планы ухода солдат. По словам Трампа, сначала должны были вывезти всю технику и оборудование, а солдаты должны были уйти в последнюю очередь.

Из-за этой неразберихи, по словам экс-президента, в Афганистане остались новые военные вертолеты Blackhawk, танки, артиллерия, стрелковое оружие и боеприпасы. Забытое имущество он оценил как минимум в $60 млрд — это вдвое больше средних ежегодных трат США на военную операцию в стране.

Трамп не исключал, что американскими технологиями могут завладеть Россия или Китай. В итоге, по его мнению, техника может быть скопирована, начато производство ее аналогов за рубежом. В итоге эти вооружения могут попасть в руки «врагов США».

Официальный представитель «Талибана» в политическом офисе организации в Дохе Моххамад Сохаил Шахин накануне заявил, что 31 августа — «красная линия» для пребывания американцев в Афганистане. «Президент Байден заявил, что 31 августа будут выведены все их военные. Если они продлят [срок пребывания], это будет значить продолжение оккупации. Если США или Великобритания захотят дополнительное время для продолжения эвакуации, наш ответ — «нет». Или они столкнутся с последствиями», — сказал Шахин.

В Вашингтоне и Лондоне полагали уложиться в отведенный срок, чтобы эвакуировать всех своих граждан из Афганистана. В то же время глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель опасался, что США не хватит времени на вывоз людей из страны. В Палате представителей Конгресса США высказывали такое же мнение.

«Мне сложно представить, что эвакуацию можно полностью завершить до конца месяца. Я, безусловно, придерживаюсь мнения, что военное присутствие надо сохранить столько, сколько потребуется для вывоза американских граждан и выполнения нашего морально-этического долга перед нашими афганскими партнерами», — говорил член Палаты представителей и глава комитета по разведке Адам Шифф. СМИ в первые дни захвата власти талибами в стране сообщали, что в Афганистане могут находиться до 60 тыс. человек, имеющих право на иммиграцию в США — речь шла в основном об афганском персонале, который помогал американцам во время их миссии и сейчас опасается за свою жизнь. По словам Трампа, в Афганистане находится от 11 тыс. до 45 тыс. американских граждан.

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