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Политика

Власть талибов*: как боевики добиваются международного признания

WP узнала о тайной встрече директора ЦРУ с лидером талибов*

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Абдул Гани Барадар (в центре)

Абдул Гани Барадар (в центре)

Reuters
Вопрос признания талибов* на международном уровне как новой власти в Афганистане встает все острее. По данным The Washington Post, 23 августа переговоры с ними в Кабуле провел директор ЦРУ Уильям Бернс. Однако Евросоюз, США, Россия и другие страны пока не торопятся официально признавать «Талибан». Лидеры боевиков утверждают, что хотят нормальных отношений с остальным миром и уже приступили к формированию нового правительства.

Директор ЦРУ Уильям Бернс в понедельник, 23 августа, провел в Кабуле секретные переговоры с лидером талибов (организация запрещена в России) Абдулом Гани Барадаром. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

Главная спецслужба США отказалась комментировать эту информацию.

Как написало издание, Бернс, вероятнее всего, обсуждал с Барадаром условия эвакуации американцев и других граждан после 31 августа. В этот день истекает срок пребывания американцев в Афганистане, в воскресенье политический офис движения в Дохе отказался продлить его.

До того, как стало известно о тайном визите директора ЦРУ в Кабул, на брифинге в США официального представителя Госдепартамента Неда Прайса спрашивали, почему Вашингтон не связывался с Барадаром ранее, учитывая ситуацию с эвакуацией людей из Афганистана. Прайс в ответ заявил, что переговоры США и «Талибана» носили технический характер. «В основном переговоры были сосредоточены на краткосрочных целях, на том, что происходит в аэропорту Кабула», — сообщил пресс-секретарь Госдепартамента.

The Washington Post отметило, что визит Бернса в Кабул выглядит несколько иронично, поскольку именно совместная операция ЦРУ и пакистанской разведки в 2010 году привела к захвату Барадара и его трехлетнему заключению. Именно Бернс в апреле неофициально посещал Афганистан, где консультировался с бывшими властями страны по поводу противостояния талибам после ухода американских войск.

В то же время Прайс на брифинге 23 августа заявлял, что Белый дом не собирается устанавливать доверительные и формальные отношения с талибами.

«Мы никоим образом не доверяем «Талибану», речи о доверии не идет. Речь идет исключительно о наших интересах и интересах афганского народа, и мы общаемся с «Талибаном» по этим проблемам.

Мы не просим у них какого-либо разрешения и не устанавливаем с ними каких-либо формальных отношений, мы лишь делаем все возможное, чтобы содействовать эвакуации», — говорил Прайс.

В то же время он подтвердил, что США поддерживают контакты с боевиками по дипломатическим и военным каналам. Пресс-секретарь отметил, что пока что все действия талибов выглядят так, как будто они хотят поддерживать нормальные контакты с другими странами.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Джо Байден пока что не рассматривает возможности прямого общения с лидерами талибов.

Визит директора ЦРУ и контакты Белого дома с талибами актуализируют вопрос об официальном признании радикалов на международном уровне. Несмотря на то, что «Талибан» фактически контролирует почти всю территорию Афганистана, взял Кабул и начинает формирование нового правительства, во многих странах, в том числе и России, движение признано террористической организацией.

Накануне замглавы российского МИДа Олег Сыромолотов заявлял, что Москва не станет торопиться с официальным признанием «Талибана». «Не намерены торопиться с исключением движения талибов из списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей. Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН», — заявил он. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов также говорил, что Москва не станет спешить с признанием боевиков и будет наблюдать за их поведением.

Европейские страны также не торопятся признавать власть радикалов в Афганистане. В частности, об этом заявлял МИД Франции.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Брюссель поддерживает технические контакты с талибами, но не ведет политических переговоров и не намерен признавать движение.

После захвата боевиками Кабула эксперты сообщали, что потенциально власть «Талибана» могут признать Китай, Пакистан, Турция, Иран. Однако политологи признают: для многих стран — прежде всего, КНР — ситуация в Афганистане после прихода талибов складывается двойственная. С одной стороны, в 1990-е талибы конфликтовали со многими соседями по региону. С другой — нынешние лидеры боевиков демонстрируют более мягкие взгляды по многим вопросам.

Издание Foreign Policy в понедельник, ссылаясь на источники, сообщало, что талибы начали формировать новый орган управления Афганистаном — совет из 12 человек.

24 августа афганское агентство Pajhwok сообщало, что талибы уже назначили руководителей нескольких правительственных ведомств — на посты назначены исполняющие обязанности глав Минфина, МВД и разведки. Также боевики назначили нового мэра Кабула и губернатора столичной провинции.

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