Пытки, давление Запада и угроза войны: о чем говорил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 августа провел «Большой разговор» с представителями СМИ, экспертного сообщества и общественных организаций. На пресс-конференции он говорил о возможности применения армии для разгона демонстраций, о приказах силовикам и об угрозе «третьей мировой войны» из-за давления Запада. Чего опасался Лукашенко и почему протест в Белоруссии сошел на нет — в материале «Газеты.Ru».

«Ни один мускул не дрогнул»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов был ввести в действие армию, если бы попытка дестабилизации ситуации после прошлогодних выборов главы государства вышла далеко за пределы «красной черты». Но белорусский лидер также отметил, что с прошлогодним кризисом страна справилась.

«У меня даже ни один мускул бы не дрогнул для того, чтобы ввести в действие армию, если б я видел, что они не просто перешли «красную черту», а уж далеко забрались. Но мы справлялись», — пояснил Лукашенко.

Пресс-конференция президента Белоруссии прошла в годовщину выборов главы государства 2020 года, за которыми последовали массовые демонстрации по всей стране. Протестующие не признали очередной победы Лукашенко, назвав победителем выборов оппозиционного политика Светлану Тихановскую.

Протесты вылились в столкновения с правоохранителями, сотни людей были задержаны и осуждены, большинство оппозиционеров были вынуждены уехать в Польшу или Литву. Запад отказался признать итоги выборов и ввел жесткие санкции против Белоруссии.

Лукашенко вновь заявил, что демонстрации проходили под руководством западных кураторов, целью которых был госпереворот в Белоруссии.

«Удар оттуда наносился через Беларусь, как всегда было, в сердце России. Мы с президентом России мгновенно поняли, что от нас хотят. <...> Чтобы было абсолютно честно, никто никого не бежал и не спасал. Молодец Владимир Владимирович Путин, [сказал, что] любую помощь окажем, мы видим, что происходит. Я говорю, подожди <...>, я пока справляюсь здесь сам. Справлюсь», — рассказал Лукашенко.

«Команды отдавал лично»

Говоря об акциях протеста, президент Белоруссии отметил, что на пике демонстрации собирали более 46 тыс. человек. По его версии, оппозиция завышала число участников акций, манипулируя фотоснимками.

«Картинку сделать не проблема, и смотрится впечатляюще <…> По численности для меня была одна неожиданность очень неприятная. В Беларуси никогда столько людей на улицы не выходило. Это десятая часть тех, кто думает иначе, то есть могло бы быть и больше, я отдаю себе отчет, потому что никогда за меня в стране не голосовало примерно 10% населения», — добавил Лукашенко.

С точки зрения белорусского лидера, против него выступают националисты, которые желают независимости Минска от России, а также в демонстрациях принимали участие радикальные боевики и молодежь – «школьники и зеваки».

При этом Лукашенко признал, что сам отдавал команды по наведению порядка во время акций протеста. Впрочем, белорусский лидер подчеркнул, что утверждения о пытках в отношении задержанных участников протестах, в том числе в изоляторе временного содержания на улице Окрестина, являются «фейком» и «неправдой».

«Слушайте, а зачем их [задержанных демонстрантов] пытать? Там же следствие не вели, зачем же пытать там людей? А если там и был кто-то с синяками, так они получили на улице, когда они ринулись на Внутренние войска и ОМОН, а их уже потом задерживали», — заключил Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии отдельно отметил, что не проводит политику репрессий и не является диктатором.

По его мнению, никаких репрессий не было и не будет в Белоруссии, поскольку это может лишь навредить государства и ему лично — «я не стрелял себе в ногу, а тем более в голову».

«Уйду очень скоро»

Одним из итогов протестов в Белоруссии стало обещание изменить конституцию, а также готовность Лукашенко пойти на перераспределение части президентских полномочий в пользу других ветвей власти. Собственно, этот вопрос президент не раз поднял в ходе «Большого разговора».

«Мы должны провести открыто, честно референдум по Конституции, которая будет выработана на уровне проекта на уровне президента, он вносит этот проект, и мы его опубликуем для всенародного ознакомления <…> Все сделаем так — чтобы комар носа не подточил», — добавил Лукашенко, пообещав голосование не позднее февраля 2022 года.

По словам президента, после ознакомления граждан с текстом новой конституции, возможно, в него придется вносить какие-либо изменения.

Он не исключил, что в обновленном основном законе будет закреплен приоритет законодательства Белоруссии над международным, по примеру «старшего брата» в лице России.

Более того, Лукашенко уверен, что в новой конституции часть властных полномочий стратегического характера надо передать Всебелорусскому народному собранию, а также можно формировать кадровый состав Конституционного суда через парламент, а не по назначению президента.

Вместе с тем Лукашенко пообещал «очень скоро» уйти с поста президента, уступив свое место другому человеку. Однако, по словам белорусского лидера, гадать, когда именно он покинет свой пост, не стоит.

«Я вросся в эту страну, она — в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом — я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро <…> Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро», — добавил президент Белоруссии.

Лукашенко уверен, что политические потрясения, с которыми столкнулась Белоруссия год назад, показали, что в стране есть около 15-20 человек, способных возглавить государство после него.

«Третья мировая война Запада»

Большая часть диалога президента Белоруссии с журналистами, экспертами и общественными деятелями была посвящена Западу, в особенности — санкционному давлению на Минск после протестов. А также ограничительным мерам за инцидент с экстренной посадкой самолета RyanАir весной и миграционному кризису на границе Белоруссии с Литвой и Латвией.

Что касается последнего пункта, то Лукашенко отверг подозрения в искусственном создании кризиса со стороны Минска и доставке мигрантов из Азии и Африки к границам соседних государств. По его словам, Белоруссия никого не шантажирует за счет нелегальной миграции.

«Нелегальная миграция. Нет, мы не шантажируем никого. Мы никому не угрожаем <…> Если не утихомирятся на границах, получат по морде на всю катушку, потому что они специально на границе проводят эти акции. Они испытывают мое терпение и толкают меня на ответные действия», — пояснил Лукашенко.

Говоря об отношениях с Западом, президент Белоруссии заверил, что диалог Минска с западными странами никогда не прекращался. Он также добавил, что белорусская сторона призывает к взвешенным и спокойным переговорам.

«Не надо браться за санкционные «топоры и вилы». Тем более: они могут иметь обратный эффект <…> Вы же [страны Запада] развяжете третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? <…> Не будет победителей [в таком конфликте], а если будут — это не вы. Поэтому успокойтесь <…> Санкции? Вводите. Поживем — увидим, к чему это приведет, если не образумитесь», — добавил Лукашенко.

К слову, именно угрозу развязывания новой мировой войны президент Белоруссии назвал одной из причин для размещения Вооруженных сил России на территории страны. По его версии, пока необходимости в создании российских баз нет.

«Если будет нужно, то тут не просто будет база, тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены. Если нужно. При каких условиях? В случае опасности развязывания новой мировой войны. <...> Сейчас России тратить деньги и создавать здесь базы? Какой смысл?» — резюмировал Лукашенко.

«Жулики в оппозиции»

Спустя год после запуска массовых протестов можно говорить, что данная попытка провалилась, с чем уже соглашались даже в оппозиции — по словам экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, дальнейшее проведение массовых демонстраций исключено, поскольку «цена слишком высока».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся в мнении, что провал демонстраций связан с рядом различных причин. Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что лидеры протеста и его участники представляли мнение значительной части населения Белоруссии, но все-таки не большинства жителей страны.

«Больно вопиющий пример реализации такого рода протестов в виде государственного переворота жители Белоруссии видели на Украине, поэтому часть политической и экономической элиты, которая симпатизировала оппозиции, все-таки посчитала, что это слишком опасно. Они решили, что переворот может ударить и по ним, поэтому прекратили свою поддержку», — добавил эксперт.

С точки зрения Жарихина, Лукашенко когда-то оставит пост президента, но насильственное свержение власти вряд ли возможно — в этом должна участвовать часть элит и пока для такого развития событий предпосылок нет.

В то же время белорусский политолог Дмитрий Болкунец уверен, что прошлогодние протесты по большому счету никто не готовил, по сути, это было восстание, к которому оказалась не готова традиционная оппозиция и соответствующие партийные структуры.

«Очевидно, люди рассчитывали на какой-то мирный вариант передачи власти. Вероятно, если бы в августе была радикализация с захватом зданий, то Лукашенко бы пал. Но случилось как случилось», — отметил эксперт.

Что касается потерянного шанса со стороны оппозиции, то в оппозиционном лагере есть силы, которые на самом деле не заинтересованы в уходе Лукашенко, продолжил Болкунец, они многие годы получали средства за счет западных грантов и не хотят терять финансирование.

«Это так называемые оппозиционные жулики, которые в случае ухода Лукашенко просто лишатся этой кормушки — для многих это стало семейным бизнесом и люди жили на этом годами. А оппозиционеры, которые реально борются с Лукашенко, не могут сейчас активно вести политическую борьбу. Лукашенко не дремлет, идет на опережение и максимально раскалывает оппозиционное движение внутри страны, делая зачистки в информационном пространстве и арестовывая несогласных», — резюмировал эксперт.