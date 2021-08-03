«Угроза христианскому миру»: в Литве требуют остановить поток нелегалов из Белоруссии

В Европарламенте считают, что Минск должен остановить поток нелегалов в прибалтийские республики, поскольку наличие исламистов среди беженцев из Азии и Африки угрожает христианскому миру. В настоящее время Литва пытается решить проблему наплыва мигрантов усилением безопасности и даже предлагает платить нелегалам за возвращение на родину. Однако пока сталкивается лишь с новыми незаконными переходами границы и бунтами в пунктах содержания беженцев.

Евродепутат из Литвы Вальдемар Томашевский заявил «Газете.Ru», что Белоруссия должна немедленно прекратить миграционный кризис на литовско-белорусской границе. По его словам, Минск должен остановить нелегалов, которые пытаются попасть на территорию Литвы.

«Здесь даже невооруженным глазом видно, что это организовано. Некоторые представители охраны границы подводят мигрантов до границ со стороны Белоруссии. Это надо немедленно остановить, потому что это влияет на ситуацию у нас в Литве и бьет по определенной репутации белорусских властей. Я думаю, это не в их интересах, чтобы литовские жители, в особенности на приграничных территориях, имели остро негативное мнение о белорусских властях», — отметил Томашевский.

С точки зрения депутата, не только Литва и Белоруссия, но и весь христианский мир заинтересованы в диалоге и переговорах. По мнению Томашевского, можно только сожалеть, что сейчас по обе стороны границы, где живут христиане, такая напряженная обстановка.

«Можно долго подливать бензин в этот конфликт, но это нерационально. А можно протянуть руку и принять какое-то решение, что станет плюсом для всех. У лидеров государств есть все возможности для решения проблемы, а если кто-то не хочет говорить с главой государства, есть министры иностранных дел. Я думаю, им хватит трезвого ума, поскольку эти конфликты надо заканчивать не только в нашей части Европы, но и вообще в христианском мире», — добавил евродепутат.

Большинство нелегалов, прибывающих в Литву, являются выходцами из Ирака, а также ряда африканских государств. По версии депутата, возможное наличие экстремистов в рядах мигрантов как раз и угрожает христианскому миру.

«Мы стоим перед определенным выбором. Исламисты заливают сегодня нашу часть Европы и белорусскую приграничную зону, и это в конце концов приведет к тому, что христианский мир уступит. У нас в Литве прошел митинг против бездействия властей, он закончился молитвой — я думаю, она должна быть услышана и белорусскими властями, если они помнят наши христианские корни. Если нет, то мне больше нечего сказать», — подчеркнул Томашевский.

Миграционный кризис 2.0

С начала года власти Литвы фиксируют приток нелегалов, на данный момент известно о более 4 тыс. задержанных — это почти в 50 раз больше, чем в 2020 году. В Вильнюсе уже не раз отмечали сложность ситуации, указывая на нехватку средств для защиты границ, в том числе обращаясь за поддержкой к соседним государствам и ЕС.

Сам кризис в Литве считают рукотворным, обвиняя в его создании белорусские власти. По версии местных журналистов и политиков, Минск якобы поставляет мигрантов к границам, также помогая им попасть в Белоруссию из государств Азии и Африки. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко еще в конце весны заявил, что страна более не будет сдерживать поток мигрантов на фоне давления Запада на его страну.

Литва вместе с большинством стран Запада не признала переизбрание президента Белоруссии по итогам прошлогодних выборов. Вильнюс одним из первых встал на сторону белорусской оппозиции, большинство представителей которой как раз уехали из Минска в столицу Литвы. Официальные контакты между двумя государствами на этом фоне были сведены к минимуму.

Литва ведет свою борьбу с нелегалами несколькими путями. Во-первых, в Вильнюсе объявили о строительстве четырехметровой стены с колючей проволокой на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Во-вторых, литовские пограничники и другие профильные ведомства получили дополнительные полномочия для обеспечения безопасности рубежей страны. В-третьих, в Литве появились центры для содержания беженцев.

Отдельных мигрантов пограничники отправляют обратно на территорию Белоруссии, а в миграционной службе государства уже предлагают платить нелегалам за их возвращение на родину. К слову, выдворяют нелегалов с помощью заградительных отрядов, которые используют против беженцев дубинки и электрошокеры — по заявлениям самих нелегалов, их также бьют прикладами и стреляют поверх их голов.

Несмотря на эти меры стабилизировать ситуацию пока не удается. По данным литовской погранслужбы, за последние сутки наряду с выдворенными мигрантами в страну проникли 185 нелегалов. Более того, внутри страны власти сталкиваются с беспорядками в лагерях для содержания беженцев.

Так, 2 августа в пункте размещения нелегалов у деревни Руднинкай, где содержатся около 380 человек, начались протесты, которые были подавлены полицией с помощью слезоточивого газа и водометов.

Это далеко не первый подобный инцидент. К примеру, на прошлой неделе конфликт вспыхнул в деревне Веребеяй, в которой размещены около 160 человек. Инициаторы протеста объявили голодовку, запретив есть даже детям. До этого стычки возникали в пункте Кабеляй и в городе Друскининкай — суммарно в потасовках с полицейскими, охраняющими места размещения нелегалов, участвовали более 100 человек.

Санкционный подтекст

Проблемы наблюдаются также на латвийско-белорусской границе. Власти Латвии уже усилили свои рубежи силами армии, а также заявили о постройке заградительных сооружений протяженностью более 130 км. Впрочем, в латвийском Сейме (парламенте) считают, что эти меры недостаточны. Как заявил депутат из правящей коалиции Янис Домбрава, госслужба пограничной охраны Латвии должна получить четкие полномочия по применению оружия на границе с Белоруссией.

«Если большое количество людей неизвестного происхождения въезжает из не очень дружелюбной к нам страны, пограничники не обязаны пытаться анализировать, являются ли те террористами, представителями каких-то национальных спецслужб или экономическими мигрантами. Задача пограничников — защищать наши границы», — отметил депутат.

По его словам, в Сейме ожидают от латвийских властей конкретных действий по защите границ, в том числе их укрепление на физическом уровне. Домбрава подчеркнул, что технические возможности для решения проблемы с незаконным пересечением границы у Латвии есть.

Пока Литва и Латвия пытаются защититься от нелегалов, якобы поставляемых Белоруссией, в Евросоюзе уже не исключают введения новых санкций против Минска в качестве ответной меры за миграционный кризис. Так, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что белорусские власти превратили мигрантов и беженцев в инструмент политического влияния.

«ЕС рассмотрит возможность использования ограничительных мер против нарушающих права человека лиц, которые занимаются незаконным ввозом мигрантов, и против тех, кто иным образом причастен к торговле людьми», — указал дипломат.

Однако в Белоруссии какую-либо причастность к кризису отрицают. По словам заместителя постпреда страны в ОБСЕ Андрея Лозовика, напряженность на границе со странами ЕС не является чем-то новым и противостоять ей нужно совместными усилиями.

«Этот процесс представляет собой постоянный общий вызов для государств-участников ОБСЕ. И ему можно противостоять только совместными усилиями, а не строительством заборов и в целом углублением «разделительных линий» на пространстве Организации, введением санкций, закрытием неба и так далее», — отметил Лозовик.

По его версии, рост нелегальной миграции вызван открытием границ, смягчением карантинных мер, сохранением напряженности в странах миграционного риска и рядом других факторов. Лозовик отдельно подчеркнул, что пограничники Белоруссии продолжают препятствовать незаконной транзитной миграции, несмотря на санкции Запада в отношении Минска и отсутствие сотрудничества со странами ЕС.