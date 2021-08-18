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Политика

Прощальная гастроль. Что известно о предстоящем визите Меркель в Москву

Уходящий канцлер ФРГ обсудит с президентом России ситуацию в Афганистане

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Markus Schreiber/AP
Стала известна программа переговоров главы немецкого правительства с Владимиром Путиным. Ангела Меркель встретится с российским лидером 20 августа. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят последние события в Кабуле, а также кризисы в Белоруссии и на Украине. По оценкам политологов, ожидать сенсационных договоренностей от предстоящего визита не стоит — в сентябре в Германии состоятся выборы, в которых Меркель участия не примет.

Правительство Германии подготовило насыщенную программу визита канцлера страны Ангелы Меркель в Россию. Он состоится 20 августа.

Ожидается, что глава немецкого правительства обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным, в частности, последние события в Афганистане.

Повестка встречи двух лидеров также включает в себя кризисы в Белоруссии и на Украине, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Он добавил, что в программу визита Меркель в Москву входит возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата.

«Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Белоруссии», — заявил Зайберт.

В свою очередь, пресс-служба Кремля распространила сообщение о том, что планируется обсудить «состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов».

О ситуации в Афганистане

Накануне стало известно, что власти Германии приняли решение о прекращении оказания экономической помощи Афганистану, в котором захватило власть движение «Талибан» (организация запрещена в России).

15 августа талибы без боя захватили Кабул, а позднее провели первую пресс-конференцию. Официальный представитель радикального движения Забихулла Муджахид указал, что они «прекращают вражду со всеми, кто «выступал против них в Афганистане», и акцентируют свое внимание на обеспечении безопасности Кабула и его пригородов, посольств других стран, а также восстановлении инфраструктуры и новых проектах развития.

На этом фоне 18 августа поступают сообщения о том, что боевики публично казнили четырех командиров - сторонников прежних властей в городе Кандагар. Также в среду в городе Джелалабад прошла демонстрация в поддержку национального афганского флага - как передает агентство Reuters, талибы открыли беспорядочный огонь по протестующим, погибли по меньшей мере три человека. Сообщается также об избиении радикалами двух местных журналистов, освещавших акцию.

О «Северном потоке — 2»

По оценкам политологов, ожидать сенсационных договоренностей от предстоящего визита не стоит — Меркель готовится совсем скоро покинуть свой пост. Однако она может выступить в роли лоббиста газопровода «Северный поток — 2», строительство которого уже завершается.

После разговора с Путиным уходящий канцлер ФРГ поедет на Украину, официальные переговоры в Киеве состоятся 22 августа. Пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского сообщала, что встреча с Меркель будет посвящена запуску «Северного потока — 2», стороны также обсудят ситуацию в Донбассе.

Как полагает украинский политический эксперт Тарас Загородний, Меркель приедет в Киев «с ультиматумами» от Путина. По его словам, она предложит Зеленскому план по «минимальному транзиту газа через Украину» в обмен на реализацию в Донбассе «формулы Штайнмайера», пишет «Рамблер».

«Канцлер ФРГ хочет уйти с поста на фоне успеха с «Северным потоком – 2», а Россия в этом проекте — главный партнер Берлина», — приводит издание «Взгляд» мнение директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского.

В немецком издании «Handelsblatt» ранее опубликовали материал, автор которого подробно описывает семь факторов, представляющих опасность для запуска газопровода «Северный поток — 2».

Наблюдатели уже называют визит Меркель в Москву и Киев «прощальной гастролью» — ожидается, что он станет ее последней зарубежной поездкой в качестве главы кабинета министров. 26 сентября пройдут выборы в Бундестаг, на которых список Христианско-демократического союза возглавляет уже не Меркель, а ее преемник Армин Лашет.

О выборах в Германии

Менее чем за шесть недель до федеральных выборов в ФРГ социал-демократы обогнали зеленых и сокращают разрыв с консерваторами. Как показали последние опросы общественного мнения, поддержка консервативного блока во главе с Армином Лашетом идет на убыль — его рейтинг достигает 23%.

В свою очередь, социал-демократы могут рассчитывать на 21%. Это самый незначительный разрыв между двумя партиями с марта 2017 года, который открывает различные варианты коалиции, отмечают социологи. Еще несколько недель назад наиболее вероятный сценарий — союз консерваторов и зеленых, рейтинг которых оценивается в 19% — теперь кажется менее вероятным.

Последний визит в Москву

Действующий канцлер ФРГ в предыдущий раз посещала российскую столицу с официальным визитом в январе 2020 года.

Меркель и Путин тогда обсудили ситуацию на Украине, обострение отношений между Ираном и США, а также обстановку в Ливии и Сирии. Встреча двух лидеров продолжалась более трех часов.

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