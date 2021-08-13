Сначала Москва, потом Киев: зачем канцлер ФРГ едет на переговоры с Путиным

На следующей неделе Ангела Меркель приедет в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Деталей встречи пока нет, но в Кремле сообщили, что лидеры обсудят двусторонние отношения, международную и региональную повестку. Через два дня канцлер посетит Киев, чтобы обсудить с президентом Зеленским гарантии относительно продолжения газового транзита через территорию Украины после запуска «Северного потока-2».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на следующей неделе приедет в Москву с рабочим визитом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Бундестага Штеффен Зайберт.

Меркель посетит Россию 20 августа. «Детали программы будут сообщены на следующей неделе, но очевидно, что она встретится с президентом Путиным», — отметил Зайберт.

В Кремле подтвердили визит немецкого канцлера. По предварительной информации она обсудит с российским президентом международные, региональные вопросы, а также развитие двусторонних отношений.

Предстоящая поездка Меркель в Россию станет первой за последние три года — до этого канцлер встречалась с Путиным в мае 2018 года в Сочи. Визит проходит в рамках последнего зарубежного турне Меркель перед уходом с поста. Через два дня после посещения Москвы — 22 августа 2021 года — глава немецкого правительства посетит Киев.

Пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского сообщала, что предстоящая встреча с Меркель будет посвящена вопросу предстоящего запуска газопровода «Северный поток-2».

«Ангела Меркель и Владимир Зеленский будут говорить о том, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые она взяла на случай, если Россия после запуска «Северного потока-2» попытается каким-либо образом злоупотреблять своим монопольным положением», – сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. По его словам, Зеленский и Меркель также обсудят ситуацию в Донбассе, возращение к переговорам о мирном урегулировании конфликта на востоке страны, а также развитие отношений между Киевом и Берлином.

22-23 августа в Киеве состоится саммит «Крымская платформа» — дипломатическая инициатива Украины, посвященная вопросам возвращения Крыма в состав страны. На Украине сообщали, что на саммит заявлены представители нескольких десятков стран, однако не уточняли, примет ли Меркель в нем участите. Глава российского МИДа Сергей Лавров называл предстоящее мероприятие «очередным шабашем».

В Германии 26 сентября пройдут выборы в Бундестаг. По их итогам самая крупная парламентская фракция выдвинет кандидата на пост канцлера. Меркель не будет принимать в них участие, еще в 2019 году она заявляла, что этот срок на посту главы правительства последний. Партия Меркель — Христианско-демократический союз Германии (ХДС) — намерен выдвинуть на должность канцлера своего председателя Армина Лашета.