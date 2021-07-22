article
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Боливии появившийся перед матчем смерч подбросил и отшвырнул футболиста 18:50
Макрон поменял номер одного из своих телефонов, который мог прослушиваться Pegasus 18:42
Кулеба: соглашение ФРГ и США не решило вопрос безопасности Украины 18:42
В ВОЗ допустили выпуск рекомендации об обязательной вакцинации от коронавируса 18:34
«Матч ТВ» будет использовать телепортацию во время Олимпиады 18:32
Кулеба прокомментировал иск России против Украины в ЕСПЧ 18:31
В Подмосковье нашли семь беспризорных брошенных матерью детей 18:29
Путин обсудил с премьером Армении ситуацию в Карабахе 18:20
В Турции назвали число вакцинированных сотрудников отелей 18:19
Перенесший остановку сердца на Евро Эриксен не сможет выступать в Серии А 18:18
Политика

«Без меня меня женили»: в России оценили сделку США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

Грушко рассказал о перспективах транзита газа через Украину после 2024 года

close
100%
nord-stream2.com
Соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2» в России встретили неоднозначно. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москву не устраивает, что вопрос о транзите газа через украинскую территорию пытаются решить без нее. Россия готова продолжать прокачивать газ через Украину, но только если будет спрос на энергоноситель, добавили в МИДе.

«Вредоносными действиями Россия не занималась»

Транзит российского газа через территорию Украины после 2024 года возможен, если будет спрос, заявил РИА «Новости» замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя договоренность США и Германии по «Северному потоку — 2».

«По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться», — сказал Грушко.

При этом он задался вопросом о том, как усилия США по отключению Европы от российского газа и попытка заставить ее покупать американский сжиженный газ сочетаются с требованием сохранения газового транзита на Украину после 2024 года.

«Получается, что США должны будут уговаривать европейцев продолжать закупать российский газ, ибо без конечного потребителя не может быть и транзита», — сказал замглавы российского МИД.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле частично поддерживают положения, о которых говорится в соглашении. Однако есть вопросы по таким пунктам, где Россия обвиняется во «вредоносных действиях».

«Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы никак не можем одобрить», — подчеркнул он.

Песков также напомним, что Владимир Путин неоднократно отвергал доводы об использовании Россией энергоресурсов в качестве инструмента политического давления. Кремль в свою очередь готов обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года, в то время как в соглашении США и Германии нет посыла Украине об обеспечении экономически целесообразных условий для продолжения транзита.

«Также в этой бумаге идет речь о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Здесь, конечно, все-таки никак не упоминается Российская Федерация. Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и Российской Федерацией, поэтому слегка такой эффект — я не знаю, как это перевести на другие языки, но по-русски это — «без меня меня женили», — сказал он.

Посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркнул, что Россия готова поставлять потребителю столько углеводорода, сколько требуется. В то же время он заметил, что «Северный поток — 2», как ранее заявлял Путин, не может расцениваться как геополитическое оружие.

«Неустанно повторяем: строительство «Северного потока — 2» и любых других российских экспортных трубопроводов является предметом коммерческих договоренностей с теми государствами, которые заинтересованы в нашем газе», — ответил он.

«Россию заставляют кормить Украину»
США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2»...
22 июля 01:44

Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных санкциях в отношении РФ, констатировал, что «западных коллег» больше не интересует культура дипломатии и переговоры — они ее утратили.

«Любая угроза санкций – новая, старая или текущая – не может быть приемлема, поскольку их может вводить только Совет Безопасности ООН. Наши западные коллеги, прежде всего США и активно перенимающий эти «вредные привычки» Евросоюз, увлекаются санкциями сплошь и рядом. Они хотят немедленного результата», – цитирует его «Интерфакс».

О чем договорились США и Германия

Накануне Вашингтон и Берлин объявили о договоренности по проекту «Северный поток — 2». Она подразумевает, что страны не будут препятствовать завершению проекта: Германия взяла на себя обязательство добиваться применения санкций к России на уровне Евросоюза, если она будет использовать «энергоресурсы в качестве оружия» против европейских государств. Вашингтон также оставил за собой право вводить против России ограничительные меры, поскольку, как заявили в Госдепартаменте, Штаты уверены, что газопровод используется Россией как геополитическое оружие.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны заявила, что соглашение не устраняет расхождений Германии и США по проекту, однако назвала компромисс шагом вперед. Госдепартамент США и МИД Германии намерены и дальше работать по предоставлению гарантий Украине энергетической безопасности.

Позицию Германии по «Северному потоку — 2» некоторые немецкие СМИ сравнили с «подарком Владимиру Путину» под конец правления Меркель. Канцлер не согласна с этим утверждением.

«Об этом речи не идет, но важно найти пути для компромисса по проекту, который в разных странах по-разному оценивается. И я думаю, что совместное заявление [США и ФРГ], если основные задачи будут правильно определены, будет хорошим и для Украины», — заявила она.

Президент США Джо Байден, комментируя ситуацию по «Северному потоку — 2», заявил, что остановить строительство «невозможно», поскольку проект готов на 99%. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки же подтвердила, что Вашингтон не отказывается от санкций против России из-за газопровода, если это потребуется.

«Мы привержены соблюдению закона и продолжим проверять организации, участвующие в деятельности, которая может подпадать под санкции. Это следование закону, [подход] не изменился», — сказала Псаки.

Ответ Украины и Польши

Президент Украины Владимир Зеленский, считает, что судьба проекта в конечном счете будет зависеть от позиции Вашингтона и способности Евросоюза занять единую позицию. Он напомнил, что введение «СП-2» в эксплуатацию исключит Украину из российского-европейского транзита газа и от этого могут пострадать другие страны.

«В отличие от США, европейцы, напротив, расколоты по этому вопросу, и Россия играет на этих разногласиях <…> Если проект будет завершен, проиграет не только Украина. Начало эксплуатации этого газопровода, который исключит Украину из российско-европейского транзита создаст прецедент для всего региона, и, может быть, для всего мира», — цитирует Зеленского французский журнал Politique Internationale.

МИД Украины и Польши же выпустили совместное заявление министров Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау, осуждающее итог американо-германских переговоров.

«Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом», — говорится в тексте.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Какие надежды возлагают в Донбассе на жалобу России против Украины в ЕСПЧ
Россия впервые подала жалобу в ЕСПЧ против Украины
В пользу государства: отца и сына Арашуковых лишили роскоши
Суд изъял у экс-сенатора Арашукова и его отца имущество на 1,3 млрд рублей
Какими штаммами коронавируса болеют россияне
Ученые обнаружили единичные случаи заражения штаммом коронавируса «Гамма» в России
Коллекторам хотят разрешить взыскивать долги за ЖКХ с физлиц
Минэнерго остановит экспорт бензина, если биржевые цены в России не снизятся
«Магнит» купил «Дикси» за 87,6 млрд рублей
Россия передала Белоруссии бойца ММА вопреки решению ЕСПЧ
Новости и материалы
В Боливии появившийся перед матчем смерч подбросил и отшвырнул футболиста
Макрон поменял номер одного из своих телефонов, который мог прослушиваться Pegasus
Кулеба: соглашение ФРГ и США не решило вопрос безопасности Украины
В ВОЗ допустили выпуск рекомендации об обязательной вакцинации от коронавируса
«Матч ТВ» будет использовать телепортацию во время Олимпиады
Кулеба прокомментировал иск России против Украины в ЕСПЧ
В Подмосковье нашли семь беспризорных брошенных матерью детей
Путин обсудил с премьером Армении ситуацию в Карабахе
В Турции назвали число вакцинированных сотрудников отелей
Перенесший остановку сердца на Евро Эриксен не сможет выступать в Серии А
Выбран актер на роль Воланда
Задержанные на Ставрополье экстремисты планировали теракт
Один из трех кандидатов на пост наставника сборной России рассказал о возможном назначении
Под Анапой уснувший за рулем водитель въехал в людей на тротуаре
В Индии спасли семью, которая провела в изоляции больше года из-за COVID-19
Захарова: Россия не будет легитимизировать белорусскую оппозицию
Число россиян, хранящих сбережения в иностранной валюте, сократилось втрое
Педагоги колледжа в Костроме получили премии по 50 копеек
Все новости
«Культурный шок»: в России разгорелась дискуссия о спортсменах в художественной гимнастике
Навка раскритиковала выступления мужчин в художественной гимнастике
«Правила действительно кусаются»: как ЕС будет отмываться от «грязных денег»
Еврокомиссия усилит «антиотмывочное» законодательство
Без штампа в паспорте: как новые правила повлияют на институт брака
Семейный психолог рассказала о плюсах отмены обязательного штампа в паспорте
Кинофестиваль «Новая женственность» раскритиковали феминистки. Его куратором выступил мужчина
В «Художественном» объяснили, почему за фестиваль женского кино отвечает мужчина
«Потрясающие актеры»: кто снимается в первом российском сериале Netflix
Netflix объявил актерский состав сериала по «Анне Карениной»
«Геологическая загадка»: в Индийском океане найдено «Око Саурона»
Ученые обнаружили на дне океана горы, напоминающие Мордор
«Произошел разряд»: как едва не погиб второй астронавт США
Ученые развенчали миф о едва не погибшем втором астронавте США
Один из обвиняемых cтавропольских гаишников госпитализирован в состоянии комы
Фигурант дела «версальских» гаишников впал в кому
Водная блокада Крыма и подавление свободы слова. В чем еще Россия обвинила Украину
Россия впервые подала жалобу в ЕСПЧ против Украины
Убили альбиноса, съели гориллу: что творят шимпанзе в Африке
Первого шимпанзе-альбиноса, рожденного в дикой природе, убила его стая
Чем известен ушедший в отставку мэр Керчи
Глава администрации Керчи решил покинуть пост после разговора с Аксеновым
Сколько кафе и ресторанов закрылось в пандемию
2ГИС собрал данные по закрытым заведениям общепита в крупных городах России
«Моя жизнь, как небо над Авиньоном»: Мирей Матье — 75
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях