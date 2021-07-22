«Без меня меня женили»: в России оценили сделку США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

Соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2» в России встретили неоднозначно. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москву не устраивает, что вопрос о транзите газа через украинскую территорию пытаются решить без нее. Россия готова продолжать прокачивать газ через Украину, но только если будет спрос на энергоноситель, добавили в МИДе.

«Вредоносными действиями Россия не занималась»

Транзит российского газа через территорию Украины после 2024 года возможен, если будет спрос, заявил РИА «Новости» замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя договоренность США и Германии по «Северному потоку — 2».

«По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться», — сказал Грушко.

При этом он задался вопросом о том, как усилия США по отключению Европы от российского газа и попытка заставить ее покупать американский сжиженный газ сочетаются с требованием сохранения газового транзита на Украину после 2024 года.

«Получается, что США должны будут уговаривать европейцев продолжать закупать российский газ, ибо без конечного потребителя не может быть и транзита», — сказал замглавы российского МИД.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле частично поддерживают положения, о которых говорится в соглашении. Однако есть вопросы по таким пунктам, где Россия обвиняется во «вредоносных действиях».

«Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы никак не можем одобрить», — подчеркнул он.

Песков также напомним, что Владимир Путин неоднократно отвергал доводы об использовании Россией энергоресурсов в качестве инструмента политического давления. Кремль в свою очередь готов обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года, в то время как в соглашении США и Германии нет посыла Украине об обеспечении экономически целесообразных условий для продолжения транзита.

«Также в этой бумаге идет речь о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Здесь, конечно, все-таки никак не упоминается Российская Федерация. Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и Российской Федерацией, поэтому слегка такой эффект — я не знаю, как это перевести на другие языки, но по-русски это — «без меня меня женили», — сказал он.

Посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркнул, что Россия готова поставлять потребителю столько углеводорода, сколько требуется. В то же время он заметил, что «Северный поток — 2», как ранее заявлял Путин, не может расцениваться как геополитическое оружие.

«Неустанно повторяем: строительство «Северного потока — 2» и любых других российских экспортных трубопроводов является предметом коммерческих договоренностей с теми государствами, которые заинтересованы в нашем газе», — ответил он.

Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных санкциях в отношении РФ, констатировал, что «западных коллег» больше не интересует культура дипломатии и переговоры — они ее утратили.

«Любая угроза санкций – новая, старая или текущая – не может быть приемлема, поскольку их может вводить только Совет Безопасности ООН. Наши западные коллеги, прежде всего США и активно перенимающий эти «вредные привычки» Евросоюз, увлекаются санкциями сплошь и рядом. Они хотят немедленного результата», – цитирует его «Интерфакс».

О чем договорились США и Германия

Накануне Вашингтон и Берлин объявили о договоренности по проекту «Северный поток — 2». Она подразумевает, что страны не будут препятствовать завершению проекта: Германия взяла на себя обязательство добиваться применения санкций к России на уровне Евросоюза, если она будет использовать «энергоресурсы в качестве оружия» против европейских государств. Вашингтон также оставил за собой право вводить против России ограничительные меры, поскольку, как заявили в Госдепартаменте, Штаты уверены, что газопровод используется Россией как геополитическое оружие.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны заявила, что соглашение не устраняет расхождений Германии и США по проекту, однако назвала компромисс шагом вперед. Госдепартамент США и МИД Германии намерены и дальше работать по предоставлению гарантий Украине энергетической безопасности.

Позицию Германии по «Северному потоку — 2» некоторые немецкие СМИ сравнили с «подарком Владимиру Путину» под конец правления Меркель. Канцлер не согласна с этим утверждением.

«Об этом речи не идет, но важно найти пути для компромисса по проекту, который в разных странах по-разному оценивается. И я думаю, что совместное заявление [США и ФРГ], если основные задачи будут правильно определены, будет хорошим и для Украины», — заявила она.

Президент США Джо Байден, комментируя ситуацию по «Северному потоку — 2», заявил, что остановить строительство «невозможно», поскольку проект готов на 99%. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки же подтвердила, что Вашингтон не отказывается от санкций против России из-за газопровода, если это потребуется.

«Мы привержены соблюдению закона и продолжим проверять организации, участвующие в деятельности, которая может подпадать под санкции. Это следование закону, [подход] не изменился», — сказала Псаки.

Ответ Украины и Польши

Президент Украины Владимир Зеленский, считает, что судьба проекта в конечном счете будет зависеть от позиции Вашингтона и способности Евросоюза занять единую позицию. Он напомнил, что введение «СП-2» в эксплуатацию исключит Украину из российского-европейского транзита газа и от этого могут пострадать другие страны.

«В отличие от США, европейцы, напротив, расколоты по этому вопросу, и Россия играет на этих разногласиях <…> Если проект будет завершен, проиграет не только Украина. Начало эксплуатации этого газопровода, который исключит Украину из российско-европейского транзита создаст прецедент для всего региона, и, может быть, для всего мира», — цитирует Зеленского французский журнал Politique Internationale.

МИД Украины и Польши же выпустили совместное заявление министров Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау, осуждающее итог американо-германских переговоров.

«Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом», — говорится в тексте.