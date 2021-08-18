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Политика

«Никогда США не были так унижены»: Трамп рассказал о поражении в Афганистане

Трамп опасается, что Россия изучит «новейшую технику» США, брошенную в Афганистане

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Дональд Трамп в Афганистане, 28 ноября 2019 года

Дональд Трамп в Афганистане, 28 ноября 2019 года

US Joint Staff/Global Look Press
Бывший президент США Дональд Трамп назвал операцию по выводу американских войск из Кабула самой плохо организованной за всю мировую историю. Он предупредил, что заложниками талибов* могут стать от 11 до 40 тыс. американцев, остающихся в Афганистане. Трамп утверждает, что не доверял правительству и сбежавшему президенту Гани, целью которого было «доить» США и другие страны.

Дональд Трамп осудил действия Белого дома в отношении Афганистана, назвав их позорными. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Это ужасное время для нашей страны. Не думаю, чтобы за все годы США были настолько унижены. Не знаю, как это назвать — военное поражение или психологическое поражение — но никогда ничего подобного произошедшему в Афганистане не было»,

— сказал Трамп. Он назвал неорганизованность американцев при выводе войск из Афганистана «детской игрой». «Пожалуй, в мировой истории еще не было операции по выводу войск, организованной столь плохо», — подчеркнул Трамп.

Кризис в Афганистане, как прогнозирует экс-президент, будет негативно влиять на международные отношения США в течение десятилетий. «Китайцы насмехаются над нами, наблюдая за происходящим», — сказал Трамп.

По его мнению, складывающаяся в Афганистане ситуация может привести к тому, что остающиеся в ближневосточной стране американцы могут стать заложниками талибов (организация запрещена в России). «Мы имеем дело с тысячами и тысячами американцев и других людей, оказавшимися в затруднительном и попросту опасном положении», — отметил политик.

Трамп рассказал, что с ним связывался сенатор Том Коттон, которому пишут сотни американцев, «попавших в ловушку» в Кабуле. Однако Госдепартамент, как заметил экс-президент, не предпринимает конкретных действий, чтобы вызволить их из страны: им лишь предложили заполнить форму в интернете и ждать звонка от американских властей.

Бывший глава Белого дома уточнил, что по его информации, от 11 до 40 тыс. человек, желающих покинуть Афганистан, могут оказаться в заложниках у боевиков. «У нас там 40 тыс. американцев, не считая тех людей, которые помогали США в Афганистане. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией. Минимум 11 тыс. потенциальных заложников, а может быть и 40 тыс. Никто точно не знает, как их там много», — пояснил он.

Экс-президент рассказал, что с ужасом смотрел репортажи из Кабула, когда афганцы пытались зацепиться за взлетающий американский самолет. По словам Трампа, эти кадры не идут ни в какое сравнение с эвакуацией персонала США из вьетнамского Сайгона в 1975 году.

«Я смотрел на этот гигантский самолет, как люди хватаются за него, пытаются улететь из Афганистана из-за неописуемого страха. И они падали с высоты 600 метров. Это самое большое унижение, которое я когда-либо испытывал», — поделился бывший глава государства.

Трамп заявил, что никогда не доверял правительству бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани: тот, по словам бывшего хозяина Белого дома, жаждал только денег и «выпить и поесть» за счет иностранцев. Это подтвердилось после сообщений о побеге Гани с набитыми деньгами автомобилями.

Как признался экс-президент, он консультировался с разными людьми по поводу мотивации афганских правительственных войск. И пришел к выводу, что солдаты воевали с талибами только из-за зарплат. «У них была самая большая зарплата среди других армий. И они делали это только ради нее. Как только мы перестали платить и ушли, они перестали сражаться», — объяснил Трамп.

Обстановка в Афганистане усугубляется еще и тем, что Россия и Китай могут получить доступ к брошенной в Афганистане американской военной технике, считает Трамп. «У нас там новейшие танки и ракеты. Я хотел забрать все военное оборудование, потому что был уверен, что правительственные войска не станут сражаться с талибами. У нас там совершенно новые вертолеты Blackhawk на миллиарды долларов. Теперь доступ к ним получат Россия и Китай», — сообщил политик.

Он отметил, что затраты США на операцию в Афганистане сравнимы с военным бюджетом России.

«Мы тратили по $42 млрд в год. Подумайте только: $42 млрд. Насколько я помню, Россия тратит $50 млрд в год на всю армию, а мы $42 млрд только на Афганистан», — сказал бывший глава государства, добавив, что взамен таких расходов Вашингтон не получил ничего.

По данным Минобороны РФ военный бюджет Российской Федерации в в 2019 году составил около $46 млрд.

Нынешний президент США Джо Байден в апреле согласовал вывод войск из Афганистана до 1 сентября. Активная фаза операции по выходу из страны началась в июле — к началу прошлого месяца 90% американцев покинули Афганистан. Параллельно «Талибан» начал массовое наступление, захватывая одну провинцию за другой и беря под контроль крупные административные центры.

15 августа боевики взяли Кабул, объявили о полном захвате страны и скором создании Исламского Эмирата Афганистан. В столице начался хаос, другие страны начали эвакуировать свои дипломатические миссии. В аэропорту Кабула была паника: тысячи людей выбегали на взлетные полосы, пытаясь остановить взлетающие самолеты, цеплялись за них и падали с большой высоты. Известно, как минимум, о пяти таких погибших. Американские солдаты пытались расчистить взлетное поле, открывая огонь по афганцам, были убитые и раненые.

Договариваться с талибами об урегулировании конфликта в Афганистане начал сам Трамп еще в 2018 году. В 2019 году Госдепартамент провел переговоры с политическим крылом радикального движения в Дохе и согласовал вывод войск США и его партнеров по НАТО из страны. В феврале 2020 года Вашингтон подписал с талибами мирное соглашение, которое предусматривало вывод американских войск из Афганистана в течение 14 месяцев.

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