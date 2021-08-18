Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на события в Афганистане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» прокомментировала реакцию международного сообщества на захват движением «Талибан (организация запрещена в России)» власти в Афганистане и последовавший после этого гуманитарный кризис.

«Что делает западный мир? Вот те самые страны НАТО, ЕС, которые 20 лет там наводили порядок <...> Направляют самолеты? <...> Разве они занимаются тем, что они начинают разворачивать какие-то лагеря для беженцев, выделять средства соответствующим НПО, которые оказывали помощь? <...> Нет, все намного интереснее — они публикуют заявление на сайте госдепартамента, призывающее не закрывать погранпереходы, оставлять открытыми дороги и аэропорты», — прокомментировала Захарова.

Она назвала реакцию западных стран шокирующей.

Ранее США прекратили поставки долларов в Афганистан.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана.