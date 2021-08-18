Постпред США при ООН заявила, что «наши друзья не виснут на самолетах»

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что «друзья и союзники» США не виснут на самолетах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне появились кадры, на которых запечатлены несколько человек, падающих улетающего из Кабула самолета.

«Знаете, я думаю, что это не 1975 год. Это 2021 год. Мы в другом мире. Мы строили планы и мы принимаем меры. Ситуация, в которой мы находимся, не незапланированная. Это сложно — я абсолютно не отрицаю, насколько сложна ситуация, но мы пытаемся вывезти людей, и наши друзья и союзники не висят на самолетах», — сказала дипломат.

По ее словам, «друзья и союзники» получают поддержку Вашингтона.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле, в своем обращении они призвали граждан к спокойствию. В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.

Ранее ВВС США подтвердили, что нашли человеческие останки в прилетевшем из Кабула самолете — в нише шасси.