В США назвали ситуацию в Афганистане следствием падения «имперской Америки»

Уход США из Афганистана свидетельствует об интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты. Об этом в статье для издания The American Conservative заявил журналист Род Дреер.

«Вот что получилось из крестового похода [президента США] Джорджа Буша. Вот что осталось от американского лидерства в лице [президентов США Барака] Обамы, [Дональда] Трампа и [Джо] Байдена. И что самое важное, в афганской катастрофе виновато высокое руководство Пентагона, Госдепартамента, а также элита внешней политики и национальной безопасности», — пишет он.

По мнению Дреера, в результате политики Вашингтона Иран начал «господствовать» в Ираке, а Сирия была «поделена» между правительством в Дамаске, Турцией и курдами, а в Афганистане снова правит «Талибан (организация запрещена в России)».

15 августа Кабул перешел под власть движения «Талибан», президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы уже заявили, что считают войну завершенной, а власть, с точки зрения боевиков, полностью перешла в их руки.