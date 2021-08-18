Талибы* потребовали сдать оружие, которое находится на руках у граждан Афганистана

Движение «Талибан (организация запрещена в России)», захватившее власть и большую часть территории Афганистана, потребовало у жителей страны сдать все оружие, сообщает Reuters со ссылкой на представителей движения.

«Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам «Талибана», — указано в заявлении.

По словам лидеров «Талибана», раньше оружие было необходимо для защиты от нападений и сохранения личной безопасности. Теперь, когда талибы захватили власть, они утверждают, что способны полностью обеспечить безопасность населения страны. Талибы утверждают, что война в Афганистане завершена.

Ранее талибы начали изымать оружие у мирного населения.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Движение отказалось от идеи переходного правительства, подчеркивая, что они ждут полной передачи власти.

После прихода талибов аэропорт Кабула стал эпицентром развивающегося конфликта в республике. Тысячи граждан просят о помощи и пытаются незаконно покинуть страну. Для наведения порядка военные США открыли огонь в воздух. В результате стрельбы и давки погибло несколько человек.

А аэропорту приостановили все коммерческие рейсы и призывают граждан призывают избегать толп в воздушной гавани.

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