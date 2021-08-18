Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ведущая «Динамо ТВ»: Бузова поняла, что можно сделать скандал в эфире — и... 10:20
Жителям Челябинска советуют не выходить на улицу после выброса сероводорода 10:20
ФСБ задержала двух главарей и трех боевиков «Хизб-ут Тахрир»* в Крыму 10:06
Власти хотят обязать брокеров делиться данными о клиентах 09:56
В УАФ объяснили назначение тренера, сменившего Шевченко в сборной Украины 09:56
Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на события в Афганистане 09:51
Экс-одноклубник Миранчука рассказал о попытке нападения на него тренера... 09:42
В аварии с начальником отдела ГИБДД на алтайской трассе погибли два... 09:33
Шойгу: человечество семимильными шагами идет к собственной гибели 09:30
В Челябинске фиксируют снижение концентрации сероводорода после выброса 09:17

Талибы* потребовали сдать оружие, которое находится на руках у граждан Афганистана

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Mohammad Asif Khan/AP

Движение «Талибан (организация запрещена в России)», захватившее власть и большую часть территории Афганистана, потребовало у жителей страны сдать все оружие, сообщает Reuters со ссылкой на представителей движения.

«Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам «Талибана», — указано в заявлении.

По словам лидеров «Талибана», раньше оружие было необходимо для защиты от нападений и сохранения личной безопасности. Теперь, когда талибы захватили власть, они утверждают, что способны полностью обеспечить безопасность населения страны. Талибы утверждают, что война в Афганистане завершена.

Ранее талибы начали изымать оружие у мирного населения.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Движение отказалось от идеи переходного правительства, подчеркивая, что они ждут полной передачи власти.

После прихода талибов аэропорт Кабула стал эпицентром развивающегося конфликта в республике. Тысячи граждан просят о помощи и пытаются незаконно покинуть страну. Для наведения порядка военные США открыли огонь в воздух. В результате стрельбы и давки погибло несколько человек.

А аэропорту приостановили все коммерческие рейсы и призывают граждан призывают избегать толп в воздушной гавани.

«Газета.Ru» следит за происходящим в Кабуле в режиме онлайн.

Все новости на тему:
События в Афганистане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Современный формат»: когда в России заменят паспорт на пластиковую карту
Шадаев: до конца года будет принято решение о замене бумажного паспорта на смарт-карту
Пикапы Toyota и мотоциклы. На чем талибы* захватили власть в Афганистане
Талибан* вошел в Кабул на пикапах Toyota Hilux
«Самым интересным была вода»: почему «Луна-24» опередила свое время
45 лет назад советская станция последний раз села на Луну
Шойгу: человечество семимильными шагами идет к собственной гибели
ФСБ задержала двух главарей и трех боевиков «Хизб-ут Тахрир»* в Крыму
Курс евро опустился до 86 рублей впервые с конца июня
Власти хотят обязать брокеров делиться данными о клиентах
Новости и материалы
Ведущая «Динамо ТВ»: Бузова поняла, что можно сделать скандал в эфире — и сделала
Жителям Челябинска советуют не выходить на улицу после выброса сероводорода
В УАФ объяснили назначение тренера, сменившего Шевченко в сборной Украины
Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на события в Афганистане
Экс-одноклубник Миранчука рассказал о попытке нападения на него тренера «Аталанты»
В аварии с начальником отдела ГИБДД на алтайской трассе погибли два человека
В Челябинске фиксируют снижение концентрации сероводорода после выброса
Родственники погибших в авиакатастрофе с вертолетом Ми-8 на Камчатке опознали их тела
Россия могла бы стать четвертой в медальном зачете ОИ-2020, если бы не изменения МОК
Эксперт развеял миф о безопасности iOS
Стали известны причины конфликта между хавбеком «Краснодара» и клубом
Подсчитанные в картофеле доходы россиян снизились
Украинская теннисистка провоцировала трибуны после победы над американкой
Трамп заявил, что не может рассказывать о планах участвовать в следующих выборах
Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 20 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов
Тилль Линдеманн станет хедлайнером «Спасской башни» в Москве
Форвард «Барселоны» поставил ультиматум клубу
Депутат из Красноярского края Закалин погиб, сорвавшись с вулкана на Камчатке
Все новости
«Мы бы подписали себе смертный приговор»: почему в Кабуле забыли украинцев и грузин
На базе в Афганистане остаются сотни иностранцев, которые не могут вылететь из страны
«Самолет упал за 45 секунд, это катастрофически быстро»
Эксперт: у упавшего Ил-112В не сработала система пожаротушения двигателя
Исламский богослов, дипломат и сын основателя: что известно о лидерах талибов*
Кто привел «Талибан*» к захвату Афганистана
Преступление без срока давности: что ждет Боба Дилана после обвинения в растлении
Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии над 12-летней
Вакцинация и изменения ЕГЭ: какие вопросы родители зададут министру просвещения
В Национальной родительской ассоциации назвали темы встречи с Кравцовым
Каршеринг стал более аварийным
Количество ДТП с машинами в краткосрочной аренде увеличилось на 33%
Коммунисты предложили вернуть прежний пенсионный возраст
В Госдуму внесли законопроект о снижении возрастного ценза для назначения пенсии
«Войны больше не будет». Главное о первой пресс-конференции талибов*
Талибы* пообещали запретить наркотики и не атаковать другие страны
«Адекватные мужики» или террористы
Какие страны могут признать режим талибов* в Афганистане
«Никого не оправдывает»: зачем в спектакль по Достоевскому ввели казанского убийцу
Спектакль про стрельбу в Казани не покажут в театре Российской армии
Новые штаммы и слабый иммунитет: почему COVID-19 поражает неоднократно
Медики рассказали, можно ли заразиться COVID-19 больше двух раз за год
«Блокирует коронавирус». В России появится пятая вакцина от COVID-19
Глава Роспотребнадзора сообщила, что пятая вакцина от коронавируса «на подходе»
Умер Михаил Красинец — владелец крупнейшей коллекции автомобилей из СССР
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях