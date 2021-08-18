Рейтинг Байдена упал до минимума после захвата талибами* власти в Афганистане

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился до минимума и составил 46% после прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)», следует из опубликованных данных совместного опроса агентства Reuters с социологической службой Ipsos.

В сравнении с аналогичным опросом, который провело Reuters и служба Ipsos 13 августа, рейтинг поддержки президента упал на 7%. Тогда главу государства поддерживали 53% американцев.

Участниками опроса стали совершеннолетние граждане. Их число, как и данные о статистической погрешности, не уточняются.

Популярность Байдена упала на фоне захвата талибами Кабула после двух десятилетий военного присутствия США в Афганистане и, согласно официальным данным, $143,27 млрд вложенных на реконструкцию этой страны денег.

Ранее Байден заявил, что США добились своих целей в Афганистане.