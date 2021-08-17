«Мы бы подписали себе смертный приговор»: почему в Кабуле забыли украинцев и грузин

На военной базе под Кабулом застряли иностранцы — граждане Украины, Грузии, Болгарии, Румынии, Индии, Великобритании. Всего около 400 человек. Украинцев и грузин 15 августа должен был забрать украинский самолет, но они не решились покинуть базу. Сейчас специалисты ждут турецких военных на броневиках, чтобы доехать до аэропорта.

На военной базе под Кабулом остаются иностранные военные и специалисты, в том числе числе 12 украинских солдат, сообщил телеканал «24».

Сестра одного из военнослужащих, который уже два года служит в Кабуле по контракту, сообщила телеканалу, что после ухода солдат США на базе осталось около 40 человек: украинцы, грузины, румыны и болгары.

Занявшие объект бойцы «Талибана (организация запрещена в России)», по ее словам, ведут себя вежливо. Сами иностранцы не выходят с базы из-за «царящей анархии» в округе. «РБК-Украина» со ссылкой на МИД страны написал, что в Афганистане застряли 120 граждан страны.

По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Олега Николенко, речь идет об украинцах афганского происхождения и людях, которые работали по частным контрактам. «По состоянию на утро 120 граждан Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана», — сообщил Николенко. Он пояснил, что вылет этих людей задерживается, поскольку аэропорт Кабула сейчас работает только на вылет военных рейсов. Киев, по словам представителя МИД, прорабатывает и альтернативные варианты вывоза своих граждан.

В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в Facebook, что миротворческий персонал из Украины, выполнявший задачи в Афганистане в рамках операции НАТО, вернулся в страну еще 8 июня. И сейчас в Афганистане не солдат ВСУ.

Ранее в сети появилась видеозапись, сделанная, по всей видимости, на авиабазе Баграм, которую накануне покинул американский контингент. На видео мужчины с украинским акцентом показывают тюремные блоки на базе и говорят, что талибы освобождают заключенных. 15 августа сообщалось, что боевики освободили из тюрьмы около 5 тыс. человек, многие из которых являются сторонниками радикального движения.

Изданию «Обозреватель» удалось связаться с одним из застрявших в Кабуле украинцев. По словам мужчины, на базе вместе с ним находятся около 400 человек, из которых 12 — граждане Украины.

«Есть британцы, румыны, болгары, грузины и индусы. На охраняемых частных базах по типу отеля здесь живут иностранцы», — рассказал собеседник издания.

Кроме того, в Кабуле, по его словам, есть еще несколько украинцев. Талибы не проявляют к иностранцам агрессии, но заменили охрану базы. Мужчина заявил, что боевики требуют сдачи оружия, но иностранцы не спешат разоружаться. Эвакуация осложняется отсутствием не только самолетов, но и транспорта до аэропорта. «Дороги контролируются талибами, но они обещали пропускать. Плюс на гражданской стороне аэропорта очень много людей, которые штурмуют самолеты, чтобы покинуть страну», — пояснил украинец. На базе остается связь и электричество, пищи и воды хватит примерно на неделю, заявил он.

Сейчас военные из Украины держат связь с сотрудником МИД и с помощником посла в Таджикистане — туда отправили копии документов всех застрявших на базе иностранцев. «Сейчас как-то повлиять на саму ситуацию очень сложно. Пока держим связь, но плана действий, насколько я понимаю, нет», — добавил собеседник «Обозревателя».

В то же время глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил 16 августа, что украинский самолет все же вылетел из Кабула — он смог забрать граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии, Афганистана. «Сейчас они в безопасности. Украина не бросает своих и помогает другим. В случае дальнейших обращений сделаем все для помощи соотечественникам и иностранцам в беде», — написал министр. Ситуацию с застрявшими на базе украинцами он не упоминал.

Сайт «Грузия онлайн» сообщил, что в Афганистане остаются 23 грузина — все они работают в частных иностранных компаниях: 17 в канадской и шестеро в американской.

Бывший военный Маради Беридзе, находящийся на объекте под Кабулом, сообщил изданию, что они ожидают турецких военных, которые должны забрать их с базы в аэропорт на своих бронемашинах.

По словам мужчины, в столице Афганистана сейчас царит полный хаос. Граждане Грузии поддерживают связь со своим МИДом. «Они обещали, что нас выведут на бронированных машинах, но когда это произойдет, мы не знаем», — заявил Беридзе. По его словам, они не смогли добраться 15 августа до аэропорта Кабула, где их ждал украинский борт. «Было три варианта в течение ночи, но выходить на улицу означало подписать себе смертный приговор. Поэтому мы приняли решение остаться на базе», — объяснил Беридзе.