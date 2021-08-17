Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Талибы* введут в школах Афганистана раздельные классы для мальчиков и девочек 18:04
«Концертов нет»: Лоза обеднел из-за коронавируса 18:03
«Нужен костюм кнута»: в сети посмеялись над «Тульским... 17:58
Губернатор Воронежской области поделился подробностями о командире Ил-112В 17:51
Британия отказала в визе афганскому переводчику экс-президента Гани 17:49
Фрик-блогер Шпак рассекретил новый роман сразу после развода 17:48
Вице-президент Афганистана объявил себя временным главой государства 17:44
В Бурятии при падении автобуса пострадали 19 человек 17:38
Карпин обсудил с Дзагоевым будущее футболиста в сборной России 17:36
Ученые выяснили, что дым от лесных пожаров влияет на заболеваемость COVID-19 17:35
Политика

«Мы бы подписали себе смертный приговор»: почему в Кабуле забыли украинцев и грузин

На базе в Афганистане остаются сотни иностранцев, которые не могут вылететь из страны

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Sharon Floyd/RAF/UK Ministry of Defence/Reuters
На военной базе под Кабулом застряли иностранцы — граждане Украины, Грузии, Болгарии, Румынии, Индии, Великобритании. Всего около 400 человек. Украинцев и грузин 15 августа должен был забрать украинский самолет, но они не решились покинуть базу. Сейчас специалисты ждут турецких военных на броневиках, чтобы доехать до аэропорта.

На военной базе под Кабулом остаются иностранные военные и специалисты, в том числе числе 12 украинских солдат, сообщил телеканал «24».

Сестра одного из военнослужащих, который уже два года служит в Кабуле по контракту, сообщила телеканалу, что после ухода солдат США на базе осталось около 40 человек: украинцы, грузины, румыны и болгары.

Занявшие объект бойцы «Талибана (организация запрещена в России)», по ее словам, ведут себя вежливо. Сами иностранцы не выходят с базы из-за «царящей анархии» в округе. «РБК-Украина» со ссылкой на МИД страны написал, что в Афганистане застряли 120 граждан страны.

По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Олега Николенко, речь идет об украинцах афганского происхождения и людях, которые работали по частным контрактам. «По состоянию на утро 120 граждан Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана», — сообщил Николенко. Он пояснил, что вылет этих людей задерживается, поскольку аэропорт Кабула сейчас работает только на вылет военных рейсов. Киев, по словам представителя МИД, прорабатывает и альтернативные варианты вывоза своих граждан.

В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в Facebook, что миротворческий персонал из Украины, выполнявший задачи в Афганистане в рамках операции НАТО, вернулся в страну еще 8 июня. И сейчас в Афганистане не солдат ВСУ.

Ранее в сети появилась видеозапись, сделанная, по всей видимости, на авиабазе Баграм, которую накануне покинул американский контингент. На видео мужчины с украинским акцентом показывают тюремные блоки на базе и говорят, что талибы освобождают заключенных. 15 августа сообщалось, что боевики освободили из тюрьмы около 5 тыс. человек, многие из которых являются сторонниками радикального движения.

Изданию «Обозреватель» удалось связаться с одним из застрявших в Кабуле украинцев. По словам мужчины, на базе вместе с ним находятся около 400 человек, из которых 12 — граждане Украины.

«Есть британцы, румыны, болгары, грузины и индусы. На охраняемых частных базах по типу отеля здесь живут иностранцы», — рассказал собеседник издания.

Кроме того, в Кабуле, по его словам, есть еще несколько украинцев. Талибы не проявляют к иностранцам агрессии, но заменили охрану базы. Мужчина заявил, что боевики требуют сдачи оружия, но иностранцы не спешат разоружаться. Эвакуация осложняется отсутствием не только самолетов, но и транспорта до аэропорта. «Дороги контролируются талибами, но они обещали пропускать. Плюс на гражданской стороне аэропорта очень много людей, которые штурмуют самолеты, чтобы покинуть страну», — пояснил украинец. На базе остается связь и электричество, пищи и воды хватит примерно на неделю, заявил он.

Сейчас военные из Украины держат связь с сотрудником МИД и с помощником посла в Таджикистане — туда отправили копии документов всех застрявших на базе иностранцев. «Сейчас как-то повлиять на саму ситуацию очень сложно. Пока держим связь, но плана действий, насколько я понимаю, нет», — добавил собеседник «Обозревателя».

В то же время глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил 16 августа, что украинский самолет все же вылетел из Кабула — он смог забрать граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии, Афганистана. «Сейчас они в безопасности. Украина не бросает своих и помогает другим. В случае дальнейших обращений сделаем все для помощи соотечественникам и иностранцам в беде», — написал министр. Ситуацию с застрявшими на базе украинцами он не упоминал.

Сайт «Грузия онлайн» сообщил, что в Афганистане остаются 23 грузина — все они работают в частных иностранных компаниях: 17 в канадской и шестеро в американской.

Бывший военный Маради Беридзе, находящийся на объекте под Кабулом, сообщил изданию, что они ожидают турецких военных, которые должны забрать их с базы в аэропорт на своих бронемашинах.

По словам мужчины, в столице Афганистана сейчас царит полный хаос. Граждане Грузии поддерживают связь со своим МИДом. «Они обещали, что нас выведут на бронированных машинах, но когда это произойдет, мы не знаем», — заявил Беридзе. По его словам, они не смогли добраться 15 августа до аэропорта Кабула, где их ждал украинский борт. «Было три варианта в течение ночи, но выходить на улицу означало подписать себе смертный приговор. Поэтому мы приняли решение остаться на базе», — объяснил Беридзе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Загорелся двигатель. Что известно о крушении нового российского транспортника
В Кубинке разбился опытный образец Ил-112В
«Позорно и грустно»: принца Гарри раскритиковали за высказывание об Афганистане
Слова герцога Сассекского о ситуации в Афганистане сочли пиар-акцией
«Добывать криптовалюту в черной дыре»: ученые ищут инопланетян в неожиданных местах
Китайские астрономы предложили искать сферы Дайсона у черных дыр
В Facebook заявили, что продолжат удалять аккаунты и контент «Талибана»*
Visa обеспокоена из-за комиссии при оплате картами на Wildberries
Попова анонсировала скорое появление пятой российской вакцины от COVID-19
В Бурятии при падении автобуса пострадали 19 человек
Новости и материалы
Российский хоккеист рассказал, что ему не понравилось в США
Талибы* введут в школах Афганистана раздельные классы для мальчиков и девочек
«Концертов нет»: Лоза обеднел из-за коронавируса
«Нужен костюм кнута»: в сети посмеялись над «Тульским Пряником» из МЧС
Губернатор Воронежской области поделился подробностями о командире Ил-112В
Британия отказала в визе афганскому переводчику экс-президента Гани
Фрик-блогер Шпак рассекретил новый роман сразу после развода
Вице-президент Афганистана объявил себя временным главой государства
Карпин обсудил с Дзагоевым будущее футболиста в сборной России
Ученые выяснили, что дым от лесных пожаров влияет на заболеваемость COVID-19
Количество военных США в Кабуле превысит 4 тысячи 17 августа
Врач сделал предположение о серьезной болезни Петросяна
Боец Харитонов объяснил, почему он не является патриотом
Друга Боба Дилана насмешили заявления о том, что певец изнасиловал девочку
Мотоциклист сбил двух пешеходов на переходе в Москве
Александр Емельяненко выразил поддержку рэперу Монгенштерну
Десять человек, среди которых пять детей, пострадали в ДТП под Иваново
Диетолог назвала вредные кисломолочные продукты
Все новости
Азиатский «Оверлорд»: может ли Китай завоевать Тайвань
В США ждут нападения Китая на Тайвань
Отмена рейсов и стрельба. Что происходит в Кабуле
Талибы* открыли стрельбу, разгоняя толпу в районе аэропорта Кабула
Смайлик от террориста: какие соцсети используют талибы*
Крупнейшие соцсети начали борьбу с постами «Талибана*»
Кому станет доступна льготная семейная ипотека
Мишустин объявил о продлении льготной семейной ипотеки до 2023 года
«Янукович сказал правду, но далеко не всю»
В Москве и Киеве оценили слова Януковича о главной ошибке Украины
5 новых функций WhatsApp, о которых вы не знали
Как WhatsApp изменился за последние месяцы
Прописал жильца — потерял квартиру: главные мифы о сдаче жилья в аренду
Эксперты рассказали, как правильно составить договор о сдаче квартиры
Гид по фестивалю Geek Picnic
Главные активности, участники и выставки
«Отказать талибам* невозможно — у них автоматы»
Граждане Афганистана рассказали «Газете.Ru» об обстановке в стране
Ученые составили портрет самоубийцы
Число регистрируемых ежегодно самоубийств выросло на 20 тысяч за 30 лет
Умер конструктор легендарного самолета
Скончался главный конструктор модификаций Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
Зима близко. Хватит ли украинцам газа
Запасы газа на Украине снизились за год на 30%
Выживших нет: кадры с места крушения Ил-112В
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях