«Это не наша война». Президент США — о ситуации в Афганистане

Руководство Афганистана сдалось в борьбе с боевиками, несмотря на мощную поддержку со стороны США, и американцы не должны были продолжать эту войну вместо самих афганцев. Дальнейшее пребывание сил США в Афганистане грозило «эскалацией конфликта» и потерями для американских военных. Об этом 16 августа заявил президент США Джо Байден, комментируя последние события в Кабуле.

Дальнейшее пребывание сил США в Афганистане грозило «эскалацией конфликта» и потерями для американских военных. Об этом в понедельник, 16 августа, заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме по поводу ситуации в Афганистане.

«Когда я занял пост президента, я унаследовал соглашение, достигнутое предыдущим президентом США Дональдом Трампом с движением «Талибан (организация запрещена в России)». Согласно ему, силы США должны были уйти из Афганистана к 1 мая 2021 года. Выбор, который я должен был сделать, будучи вашим президентом, состоял в том, чтобы следовать этому соглашению или же быть готовыми к тому, чтобы вернуться назад к борьбе с «Талибаном». После 1 мая не было бы режима прекращения огня. Нет соглашения, защищающего наши ВС после 1 мая», — сказал он.

По словам американского лидера, он делал выбор между соблюдением соглашения и «эскалацией конфликта».

Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку жителям Афганистана и выступать в защиту их прав, добавил Байден.

«Мы продолжим поддерживать афганцев, будем лидировать в нашей дипломатии, международном влиянии и гуманитарной помощи. Мы продолжим продвигать региональную дипломатию для предотвращения насилия и нестабильности, — сказал он. — Мы продолжим выступать за основные права афганцев».

Байден также заявил, что «Россия и Китай хотели бы, чтобы Соединенные Штаты бесконечно вкачивали ресурсы и деньги в Афганистан».

«Наши истинные стратегические соперники — Китай и Россия — ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», — заявил он.

Руководство Афганистана сдалось в борьбе с боевиками, несмотря на мощную поддержку со стороны США, и американцы не должны были продолжать вести эту войну вместо самих афганцев, отметил Байден.

Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести американские войска из Афганистана. «Я глубоко опечален тем, что мы наблюдаем, — сказал он. — Но я не сожалею о решении прекратить войну США в Афганистане и продолжить концентрироваться на борьбе с терроризмом как там, так и в других частях мира».

«Участие американских войск в гражданской войне в другой стране не соответствует национальным интересам США. Я остаюсь полностью привержен своему решению», - заключил он.

Что говорил Байден о решении вывести войска

О решении вывести войска США из Афганистана американский лидер объявил 14 апреля 2021 года. Он объяснил это тем, что их присутствие «не поможет создать устойчивое правительство республики». Байден рассказал, что более 10 лет назад 44-й президент США Барак Обама попросил его посетить Афганистан и рассказать о ситуации в этой стране.

«То, что я увидел во время этой поездки, укрепило мою убежденность в том, что только народ Афганистана имеет право и обязанность руководить своей страной, а увеличение и бесконечные американские ВС не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство», — рассказал Байден.

«Я считал, что наше присутствие в Афганистане должно быть сосредоточено прежде всего на той причине, по которой мы туда отправились: для обеспечения того, чтобы Афганистан не использовался в качестве базы, с которой можно было бы вновь совершать нападения на нашу родину.

Мы добились этого, мы достигли этой цели», — утверждал глава Белого дома.

Он также отметил, что американские военнослужащие покидают территорию Афганистана через 10 лет после ликвидации главаря террористической сети «Аль-Каида (организация запрещена в России)» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.

Байден сказал, что принял решение положить конец войне США в Афганистане после консультаций с союзниками и Кабулом.

«После тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами, с руководством наших вооруженных сил и сотрудниками спецслужб, с нашими дипломатами и экспертами в области развития, с Конгрессом и с вице-президентом, а также с президентом Афганистана Ашрафом Гани и многими другими лидерами по всему миру я пришел к выводу, что пришло время завершить самую длинную войну, в которой участвовала Америка», — сказал он.

«Пришло время американским войскам вернуться домой», — добавил Байден.

«Наши союзники и партнеры стояли с нами плечом к плечу почти 20 лет, мы глубоко признательны за их вклад в общую миссию. План состоит в следующем: пришли вместе, уйдем вместе», — заключил президент США.

«Бесконечная война»

11 сентября 2001 года в США была совершена крупнейшая в мировой истории серия террористических актов, в результате которой погибли почти 3 тыс. человек, более 6 тыс. получили ранения. По итогам проведенного расследования ФБР посчитало, что доказательства причастности «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) к терактам являются неоспоримыми. В октябре 2001 года началась операция США и Великобритании в Афганистане, целью которой стало уничтожение баз этой террористической организации, поиск ее главарей Усамы бен Ладена и Халида Шейха Мохаммеда.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и радикальное движение «Талибан» подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев (к 1 мая 2021 года) все войска из Афганистана. Талибы при этом гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция в Афганистане стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, ее стали называть бесконечной войной. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.