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Политика

«Там, где будет бессилен Лавров, проблему решит Шойгу»

Эксперты рассказали, чем захват талибами* власти в Афганистане грозит России

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Боевики у международного аэропорта Кабула, 16 августа 2021 года

Боевики у международного аэропорта Кабула, 16 августа 2021 года

Reuters
Стремительный захват власти в Афганистане «Талибаном»* не так опасен для России, как для США, считают специалисты. Но ситуация может ударить по Москве в весьма опосредованной форме — через угрозу республикам в Центральной Азии — Узбекистану и Таджикистану. «Газета.Ru» спросила у военных экспертов, каким они видят развитие событий и какие риски существуют для России.

В российском МИДе отметили, что боевики организации «Талибан» (организация запрещена в России) демонстрируют большую готовность к переговорам, чем правительство в Кабуле. В частности, такую точку зрения высказал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

«Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство», — заявил Кабулов.

Кроме того, Москва рассчитывает, что талибы в своих действиях будут соблюдать обещания не нападать на государства Центральной Азии.

«Мы все-таки исходим из того, что договоренности должны выполняться. Пока что в части, касающейся безопасности нашего посольства и безопасности наших союзников в Центральной Азии, это обнадеживающий сигнал. Мы люди доверчивые, но не до такой степени. Будем внимательно следить за дальнейшими шагами», — добавил дипломат.

15 августа Кабул перешел под власть движения «Талибан», президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы уже заявили, что считают войну завершенной, а власть, с точки зрения боевиков, полностью перешла в их руки. Тем не менее, столичный аэропорт все еще не находится под контролем талибов, а потому остался единственный способ покинуть Афганистан — самолетом, что уже спровоцировало хаос. Сотни людей находятся сейчас прямо на взлетном поле, пытаются буквально зацепиться за шасси самолета.

Стремительный переход власти в Афганистане в руки талибов породил дискуссии в экспертном сообществе по поводу будущих действий боевиков и насколько они гипотетически могут быть опасны для России. Как минимум, в стране остается российский дипломатический корпус. Талибы уже взяли под охрану внешний периметр российского посольства.

Зампред комитета по обороне Государственной думы, экс-командующий Коллективными миротворческими силами СНГ в Таджикистане Виктор Заварзин в разговоре с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что по отношению к российским дипломатам никаких действий со стороны «Талибана» предпринято не будет. «Да они и не позволят этого. Они понимают роль России», — добавил он.

Заварзин рассказал о другой проблеме, которая может стать актуальной для нашей страны — необходимость укрепления внешнего периметра границ дружественных государств. При этом он заявил, что выступает против отправки в этот регион российских войск.

«Другое дело — укрепить границу, помочь Узбекистану, Туркмении, Таджикистану — этим нужно заниматься, чтобы не позволить бандформированиям и наркотрафику проникать в Центральную Азию. Сейчас, конечно всем придется работать — и отдельным странам, и ОДКБ. А это сложная работа», — подчеркнул он.

Вместе с тем экс-сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич уверен, что «Талибан» будет выполнять договоренности не пересекать границу с Узбекистаном и Таджикистаном.

«Талибы обещали, что они взяли под контроль границу и дальше не пойдут. И пока они не перешли границу, мы вмешиваться не можем, исходя из юридических норм», — сказал Клинцевич «Газете.Ru».

Но, как отмечает Заварзин, ситуация в этом регионе складывается все же тяжелая, а потому «отдавать на откуп нашим дружественным государствам защиту границ нельзя». C его точки зрения, самый слабый участок в центрально-азиатском регионе на сегодня — таджикско-афганская граница, и именно там необходима помощь России. «Мы уже выделяем там деньги на создание новой заставы. Мы это делаем для укрепления своей страны», — добавил зампред комитета Госдумы по обороне.

«Мы должны держать руку на пульсе, и, где необходимо, оказать содействие — где-то техническое, где-то укрепить военную составляющую (я имею в виду вооружение), где-то создать новый объект», — отметил Заварзин.

В то же время, Франц Клинцевич подчеркивает, что в случае обострения ситуации Россия сможет защитить центрально-азиатские республики с помощью военных мер.

«В Таджикистане у нас есть 201-я дивизия и сирийский опыт. Не беспокойтесь — там, где будет бессилен [глава МИД России Сергей] Лавров, [министр обороны РФ Сергей] Шойгу решит эту проблему быстро», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

На логичный вопрос о повторении советского опыта и введения войск в Таджикистан, Клинцевич заверил, что удары по талибам, если возникнет такая необходимость, будут наноситься высокоточным оружием, не заходя на территорию Афганистана.

«Никто никогда в Афганистан вводить войска не будет», — подчеркнул экс-сенатор.

Однако для Таджикистана может встать другая проблема, причем вовсе не военного, а политического характера, считает член Совета по внешней и оборонной политике, экс-руководитель ЦОС ФСБ России генерал-лейтенант Александр Михайлов. По его словам, ситуация в Таджикистане может ухудшиться из-за активности происламистской оппозиции.

«Иметь на территории Таджикистана такую оппозицию рядом с Афганистаном — это очень плохо. Плюс ко всему, в Европе сейчас начинается второй виток исхода беженцев, и последствия тоже будут осложнять оперативную обстановку, тем более, что речь идет об исламском факторе», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Правда, он отметил снижение радикализма во взглядах «Талибана». «Как мы помним, начало «Талибана» было связано с резким уходом в Средневековье — нельзя смотреть телевизор, слушать радио, музыку. Но обратите внимание, как они сейчас себя ведут — фотографируются, заявляют, что женщина должна носить хиджаб, а не паранджу, пытаются выстраивать какие-то дипломатические отношения. Одним словом, социализируются», — отметил Михайлов.

Более того, эксперт не разделяет опасений по поводу возможного роста наркотрафика с территории Афганистана при талибах. Более того, он уверен, что этот переправка наркотиков может резко сократиться.

«Талибы — большие противники наркоторговли. В период их пребывания у власти (имеется в виду период с 1996 по 2001 год, когда талибы контролировали до 90% территории страны — «Газета.Ru») наркотрафик из Афганистана упал в сто раз. Сейчас они объявили смертную казнь за употребление, производство и перевозку наркотиков. Возможно, полностью проблему с наркотиками они не решат, но будут пытаться это сделать», — добавил Михайлов.

В целом же, эксперт и вовсе считает, что для США ситуация складывается более опасная, чем для России.

«Конечно, мы не можем предугадать, как они себя поведут в отношении российских дипломатов, но понимаем, что те переговоры, которые имели место, дают возможность минимизировать риски. Насколько — сказать сложно», — резюмировал эксперт.

*Организация запрещена в России

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