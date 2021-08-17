Отмена рейсов и стрельба. Что происходит в Кабуле

Новые власти Афганистана объявили «всеобщую амнистию» для чиновников и госслужащих. «Талибан * » также заверил в безопасности женское население и, по информации афганского СМИ, вернул девочек на учебу, а женщинам-журналисткам разрешил работать на ТВ. Кроме того, боевики объявили о временной приостановке всех вылетов и разгоняют толпу около международного аэропорта им. Хамида Карзая в Кабуле.

Всеобщая амнистия

С приходом талибов (организация запрещена в России) в столице Афганистана царит хаос. Десятки тысяч граждан со вчерашнего дня находятся в аэропорту имени Хамида Карзая и надеются на эвакуацию. Ситуация в Кабуле, по сообщениям СМИ, остается напряженной: большая часть жителей спрятались по домам, а уже бывшие правительственные служащие переоделись в штатское, покинули рабочие места и присоединились к своим семьям, хотя в настоящее время боевых действий в городе нет.

Боевики уже гарантировали, что все, кто ранее работал на государство, не будут подвержены репрессиям и наказаниям. То же самое касается беженцев, которые сейчас заняли взлетно-посадочную полосу аэропорта и хотят покинуть страну. Во вторник «Талибан» всеобщую амнистию представил член комитета по культуры движения Энамулла Самангани.

Главный посыл талибского правительства заключается в том, что все, кто войдут в органы власти, должны быть мусульманами. Правительство, как предполагается, будет инклюзивным — женщины смогут занимать посты в соответствии с законами шариата.

В то же время все чиновники должны вернуться на свои рабочие места. Талибы уверяют, что к ним не будут применены санкции.

«Те, кто работает в любом подразделении или отделе правительства, должны возобновить работу и продолжать выполнять свои обязанности без каких-либо опасений. Наши люди — мусульмане, и мы здесь не для того, чтобы принуждать их к исламу», — говорится в заявлении.

Боевики, кроме прочего, заверили женское население, что им будет предоставлен доступ к образованию, их не будут ограничивать в правах, как это было в предыдущий период власти (1995-2001 гг). Тем не менее скепсис и недоверие женщин в отношении обещаний талибов сохраняются даже несмотря на то, что сегодня в эфир вернулись журналистки, а девочки пошли в школу: по информации Khaama Press, женщины вышли на демонстрацию в Кабуле.

Официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл выступил к обращением к боевикам, потребовав у них выполнять все обещании, данные женщинам и девочкам. Международным организациям, по его словам, понятен страх населения, оглядываясь на историю правления талибов.

Боевики пришли в аэропорт

Как ранее обещали представители повстанцев, они оставляют за собой право вмешаться в обеспечение безопасности города и аэропорта, если иностранные войска этого сделать не смогут. В настоящий момент подъездные пути к аэропорту занял «Талибан», то есть все, кто захочет попасть на территорию аэропорта, должны сначала будут пройти проверку у боевиков, которые со своей стороны пытаются контролировать попытки толпы проникнуть внутрь и попытаться покинуть страну на иностранном самолете.

Солдаты США по-прежнему оставляют за собой контроль за военной частью аэропорта.

Афганское агентство новостей Pajhwok утверждает, что, не справляясь с обороной аэропорта и допустив проникновение туда толпы, американские солдаты снова открыли стрельбу.

Вчера военные застрелили двух вооруженных мужчин, а сегодня с вертолета США произвели обстрел в районе Дех-Сабз в Кабуле, в результате чего погибли трое человек и еще десять получили ранения. Штаты пока не прокомментировали эти сведения.

Талибы же объявили о временной приостановке всех вылетов, сообщает телеканал Sky News Arabiya. Прямо сейчас, судя по видео, появляющимся в социальных сетях, талибы стреляют воздух и отгоняют толпу от аэропорта. Также опубликованы кадры стрельбы в человека, который перелезает через ограду. Их подлинность также не подтверждена.

Коммерческие рейсы из аэропорта Кабула все еще не выполняются — официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич уже заявил, что «и без того хрупкая» система здравоохранения Афганистана сталкивается с нехваткой оборудования и медикаментов. Эвакуационные полеты, организованные иностранными правительствами, после небольшой приостановки из-за людей на взлетно-посадочной полосе возобновлены.