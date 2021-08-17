«Высокомерие» Запада: в России объяснили провал США в Афганистане

В России обвинили США в захвате власти в Афганистане боевиками. Спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов считает, что происходящее в стране — результат «провала» американцев. Замглавы МИД России Александр Грушко также констатировал, что приход талибов * к власти стал закономерным итогом политики Штатов, а также сообщил о нежелании НАТО сотрудничать с Россией и ОДКБ по кризису в Афганистане.

Второй день после захвата Кабула боевиками «Талибана (организация запрещена в России)» ознаменовался хаосом в аэропорту афганской столицы: тысячи мирных граждан предприняли попытку к бегству из страны и встретили предупредительный огонь со стороны американских солдат, после стрельбы, по разным версиям, погибли от трех до пяти человек. В завершении дня с речью по Афганистану на фоне критики действий Белого дома выступил президент США Джо Байден, заявивший, что у Штатов не было другого варианта, кроме как покинуть Афганистан, поскольку, по его словам, американская армия «не должна участвовать в чужих гражданских войнах». Он заключил, что не жалеет о своем решении о выводе войск, несмотря на широкую критику.

Также, по мнению Байдена, в сохранении присутствия США в Афганистане были заинтересованы Россия и Китай, которые якобы хотели, чтобы Штаты продолжали вливать миллионы для стабилизации в регионе (за все время Штаты, по официальным оценкам, потратили в Афганистане свыше триллиона долларов — «Газета.Ru»). И напомнил, что решение о выводе войск принимал еще президент Дональд Трамп, он же и освободил лидера талибов муллу Абдуллу Гани Барадара из пакистанской тюрьмы.

В России негативно восприняли заявления Байдена. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обнаружила неточности в словах президента США о «выполненных целях» в Афганистане. Если глава американского государства говорил, что Штаты не пытались «построить нацию, а предотвращали террористические атаки на США», то Захарова, ссылаясь на международные документы, заявила, что целью увеличения иностранного военного контингента в Афганистане было сдерживание боевиков.

«Когда со странной легкостью американские официальные лица начинают фантазировать на тему «целей» и перечислять их, то надо задаться вопросом: кто и как эти цели определил. <…> В октябре 2003 года Совет Безопасности ООН принял решение о расширении миссии за пределы Кабула. Международные силы приняли на себя ответственность за обеспечение безопасности на всей территории страны. Целью увеличения контингента в Афганистане было сдержать активность боевиков движения «Талибан», дав афганцам время взять в свои руки контроль над страной. Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет», — написала Захарова у себя в Telegram-канале.

Замглавы МИД России Александр Грушко же подчеркнул, что захват талибами Афганистана стал «закономерным итогом политики США». Он напомнил, что ранее в НАТО говорили о важности принятия решений вместе, а в нынешний ситуации, как утверждает Грушко, «все это трансатлантическое единство предстало во всей своей красе» после того, как Штаты самостоятельно решили выводить войска из Афганистана.

При этом Россия, по его словам, предлагала НАТО сотрудничество по Афганистану на случай кризисных ситуаций, однако альянс не проявил интереса к этому, а также не захотели налаживать диалог с ОДКБ.

«Результат этого высокомерия — беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал», — приводит слова дипломата РИА «Новости».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин констатировал, что 20-летнее пребывание американской армии в Афганистане закончилось «трагедией и гуманитарной катастрофой».

«Количество нарколабораторий увеличилось в сотни раз, население обнищало, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук террористов. Сейчас мы становимся свидетелями жутких кадров происходящего», — пишет политик в Telegram.

Володин, помимо прочего, осудил позицию Госдепартамента США, Европарламента, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, которые отказываются от публичных высказываний о необходимости поддержки мирных граждан Афганистана и нарушении прав человека в стране.

«Сегодня мы стали свидетелями краха американской внешней политики. При этом бюджеты США и ряда европейских стран увеличиваются на продвижение демократии в других государствах. Понятным языком — на свержение существующих властей и поддержку лояльных им политиков, создание напряжения и конфликтов», — уточнил Володин, добавив, что эти средства США должны направить на помощь народам Афганистана и сопредельных стран, пострадавших от деятельности их военных.

Спецпредставитель президента России, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов также обвинил США в захвате страны и последующем приходе к власти террористов. Он не согласен, что происходящее в Афганистане является результатом каких-либо договоренностей.

«Я думаю, авторы таких придумок пытаются каким-либо образом оправдать провал американцев в Афганистане и подать дело, что это спланированная акция», — заявил он в эфире радио «Эхо Москва».

Напомним, что боевики «Талибана» накануне объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана и провозгласили «Исламский эмират Афганистан». Президент республики Ашраф Гани и его ближнее окружение покинули страну. В настоящий момент проходит эвакуация дипломатических миссий и иностранных граждан, которая затруднена массовым скоплением в аэропорту афганских граждан, желающих уехать.