«Блокада может привести к восстанию»: чем санкции по калию грозят Лукашенко

Власти Литвы объявили, что с декабря 2021 года остановят транзит белорусских калийных удобрений. Это можно считать следствием введенных 9 августа санкций США, Канадой и Британией против «Беларуськалия», которое ударит как по Белоруссии, так и по Литве. «Газета.Ru» разбиралась, почему новые санкции оказались реальной угрозой Минску.

«Удобрения перестанут перемещаться через Литву»

Литва остановит перевозки продукции «Беларуськалия» через свою страну с декабря 2021 года, приводит портал Delfi слова министра транспорта и коммуникаций Мариуса Скуодиса. Он указал, что на это решение повлияли объявленные 9 августа США санкции, под которые попал и «Беларуськалий».

По словам главы литовского министерства, компании отказываются иметь с попавшим под санкции субъектом какие-либо деловые отношения, чтобы избежать рисков.

«Я могу твердо заявить, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут перемещаться через Литву», — сказал Скуодис.

Белорусские калийные удобрения по железной дороге доставляются в морской порт Клайпеды для погрузки на суда и доставки заказчикам.

По словам литовского министра, только 10% белорусских удобрений, перевозимых через Литву, идут в страны Евросоюза, а остальная часть идет в Китай, Индию, Бразилию и другие государства.

Президент США Джозеф Байден 9 августа, спустя год после белорусских президентских выборов, подписал указ, который включает санкции против «Беларуськалия». Американский минфин установил для американских компаний срок до 8 декабря для завершения сделок с белорусским производителем калийных удобрений.

Поводом стали как «многолетние действия белорусских властей, направленные на подавление демократии, прав человека и основных свобод», так и конкретные репрессии, развернутые за последний год. Все это в администрации президента США рассматривают как угрозу их национальной безопасности и внешней политики.

При этом издание РБК обратило внимание, что новые санкции США пока не затронули «Белорусскую калийную компанию» (БКК), через которую попавший под ограничения «Беларуськалий» экспортирует калийные удобрения.

Что это значит для Минска?

На «Беларуськалии» работают более 16 тысяч человек, предприятие ежегодно обеспечивает более 5% консолидированного бюджета Белоруссии. «Это предприятие приносит $2,5 млрд в год, а 90% всей продукции «Беларуськалия» сейчас едет через Литву», — говорит «Газете.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

По его словам, «Беларуськалий» можно считать и личным кошельком семьи президента Александра Лукашенко, через который, по его данным, она получает ежемесячно от $40 до $50 млн наличными.

«Так что это очень болезненно для них. Теоретически Белоруссия может продавать еще через Украину, но она, скорее всего, тоже закроет эту возможность. Так что все это даст эффект примерно через полгода», — считает эксперт.

С этим согласен и преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. «Не стоит забывать, что американские санкции имеют особенность, что они могут коснуться тех, кто сотрудничает с компаниями, попавшими под их санкции. Как минимум, Украина явно повторит действия Литвы», — говорит экономист «Газете.Ru».

Политолог Андрей Суздальцев акцентирует внимание, что только августовские американские санкции (аналогичные ввели Канада и Британия) реально закрыли поставки калийных удобрений в Европу.

«Это очень большая проблема для калийной отрасли Белоруссии, потому что ее покупатели будут отказываться от их ее товаров. Например, норвежская компания-посредник Yara уже на днях будет принимать решение о дальнейшем сотрудничестве с «Беларуськалием», — сообщил специалист изданию.

Россия как единственная надежда

Александр Лукашенко ранее уже реагировал на угрозы Литвы отказаться от транзита калия. По его мнению, это не самая большая проблема для его страны, так как заменой литовским могут стать российские порты, в частности, Мурманск. Оттуда суда идут по уже опробованному БКК в 2020 году маршруту через Северный морской путь в Китай.

Власти Мурманской области заверили после этого Лукашенко, что готовы предложить максимально выгодные условия для транзита калийных удобрений. Губернатор региона Андрей Чибис подчеркнул преимущества незамерзающего порта и арктических льгот.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся, что Белоруссии быстро переориентировать транзит на российские порты будет довольно сложно из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Для больших перевозок через территорию России нужно будет возводить новую инфраструктуру, включая строительство новых портов и терминалов.

По словам Андрея Суздальцева, в Мурманске новый терминал строят частные компании, которые будут в первую очередь использовать его для своих перевозок. При этом эксперт согласен, что вряд ли они откажут в помощи белорусам.

«Но там нужно будет учитывать возможности по выгрузке, ведь калийные удобрения — сложный товар, там надо учитывать фактор осадков и прочее. И раньше, когда калийные удобрения стоили по $1 тыс. за тонну, можно было не особо считать издержки на транспортировку, а сейчас важен каждый доллар», — объясняет политолог.

Игорь Юшков из Финансового университета напоминает, что российские и белорусские производители калийных удобрений можно считать конкурентами, что также не дает Москве поводов для помощи соседям.

Эксперт назвал довольно вероятным сценарием, при котором Россия на определенных условиях предоставит белорусам в аренду территорию, на которой им предложат строить новый терминал для транзита калия.

Дмитрий Болкунец также отмечает, что надо будет договариваться и с РЖД о необходимых резервах.

«И главное — я сильно сомневаюсь, что кто-то из российских компаний будет готов помогать попавшим под американские санкции, так как можно самим угодить в черный список. Полностью же продавать белорусский калий как российский невозможно. Так что это полная блокада, грозящая даже восстанием в Солигорске, где «Беларуськалий» — градообразующее предприятие. Теоретически оно даже может быть остановлено, что очень дорого. Но, видимо, там уже не принимают новых работников», — говорит белорусский политолог.

К слову, в феврале 2021 года Москва и Минск уже подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты. Согласно нему, за 2021-2023 года через порты на Балтике будет поставлено более 9,8 миллиона тонн мазута, бензина и масла.

Суздальцев считает, что несмотря на новые условия Лукашенко ведет себя пока достаточно спокойно, что Россия продолжает поддерживать Белоруссию.

«Он просто уверен, что Москва все будет компенсировать. И здесь проблема, что у нас реальной интеграции нет, у нас даже нет ни одной совместной корпорации. Если она начнется, то смысл компенсировать появится. Но пока же Лукашенко получает деньги просто так», — уверен эксперт.

Литва тоже пострадает

Решение США приведет к убыткам не только Белоруссии, для которой калий — один из основных экспортных товаров, но и самой Литвы.

Попавшая под ограничения продукция составляет приблизительно треть грузов, которые следуют по ее железным дорогам и через порт Клайпеды. В 2020 года в Клайпеде обработали около 15,6 млн тонн белорусских грузов, что составляет 32% от годового грузооборота порта.

Глава литовских железных дорог Мантас Бартушка еще в июне подсчитал, что в результате теоретического прекращения транзита продукции из Белоруссии они могут понести ущерб в размере около €19 млн, 14 из которых связаны с калийными удобрениями.

После же объявления американских санкций он заявил, что на содержание инфраструктуры железных дорог из госбюджета придется компенсировать около €60 млн.

Андрей Суздальцев отмечает, что по самым приблизительным подсчетам потери Литвы составят около $400 млн.

«Она дорабатывает до конца декабря существующие контракты, а дальше, конечно, рассчитывает на помощь Евросоюза. И обратите внимание, что предыдущий пакет санкций был очень условным. По нему сектор белорусских калийных поставок и продаж полностью не закрывался, и это было специально сделано для Литвы. Так она выиграла время, чтобы избежать больших убытков», — объясняет логику введения ограничений политолог.

Игорь Юшков отмечает, что решение властей Литвы вынужденное с политической точки зрения.

«Литва стала заложником своей политики и риторики о плохом Лукашенко. А ведь для нее это был хороший бизнес. При этом американцами может быть дана отсрочка в теории больше, чем на полгода», — считает эксперт, апеллируя к опыту санкций по Ирану.